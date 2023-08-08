أنباء عن مقتل جنود سوريين في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية بالرقة، وتحذيرات دولية من انتشار الأمراض والأوبئة في الخرطوم

قال ناشطون سوريون إن 10 من عناصر القوات الحكومية السورية والجماعات الموالية لها قتلوا في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية في محافظة الرقة شمال البلاد.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن مسلحي التنظيم المتشدد استهدفوا حواجز للقوات الحكومية وأضرموا النيران في آليات عسكرية وبيوت مسبقة الصنع قبل أن ينسحبوا من المنطقة.

وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية في العام 2014 على مناطق واسعة في سوريا والعراق قبل أن يتكبد هزائم ويخسر كل مناطق سيطرته.

وتدور بين الحين والآخر اشتباكات بين عناصر التنظيم والقوات الحكومية تتخللها أحياناً غارات روسية.