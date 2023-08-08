أنباء عن مقتل جنود سوريين في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية بالرقة، وتحذيرات دولية من انتشار الأمراض والأوبئة في الخرطوم

تنظيم الدولة الإسلامية: أنباء عن مقتل 10 من عناصر الجيش السوري والفصائل الموالية له في هجوم للتنظيم المتشدد بالرقة
قال ناشطون
سوريون إن 10 من عناصر القوات الحكومية السورية والجماعات الموالية لها قتلوا في
هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية في محافظة الرقة شمال البلاد.
وبحسب المرصد
السوري لحقوق الإنسان فإن مسلحي التنظيم المتشدد استهدفوا حواجز للقوات الحكومية وأضرموا
النيران في آليات عسكرية وبيوت مسبقة الصنع قبل أن ينسحبوا من المنطقة.
وسيطر تنظيم
الدولة الإسلامية في العام 2014 على مناطق واسعة في سوريا والعراق قبل أن يتكبد هزائم
ويخسر كل مناطق سيطرته.
وتدور بين
الحين والآخر اشتباكات بين عناصر التنظيم والقوات الحكومية تتخللها أحياناً غارات
روسية.
عبد الفتاح خروشة: القوات الإسرائيلية تفجر منزل منفذ هجوم حوارة
فجرت
القوات الإسرائيلية منزل منفذ عملية إطلاق نار في الضفة الغربية أسفرت عن مقتل مستوطنين
إسرائيليين قبل نحو ستة أشهر.
وكانت
القوات الإسرائيلية قتلت عبد الفتاح خروشة في مخيم جنين بعد أسبوعين من تنفيذه
عملية إطلاق النار في حوارة.
وقالت
جمعية الهلال الأحمر إن 58 فلسطينياً أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل
للدموع خلال المواجهات التي وقعت في مخيم عسكر حيث يقع منزل خروشة.
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الحرب في السودان: منظمة دولية تحذر من انتشار واسع للأمراض والأوبئة الفتاكة في الخرطوم
حذرت
منظمة صحية دولية من انتشار واسع للأمراض والأوبئة الفتاكة في الخرطوم، بسبب مخاوف
من تحلل آلاف الجثث المكدسة في مشارح المستشفيات في ظل المواجهات بين الجيش وقوات
الدعم السريع.
وقالت
منظمة "أنقذوا الاطفال" في بيان إن انقطاع التيار الكهربائي وشح المياه
في مناطق واسعة من الخرطوم والمستشفيات سيؤدي إلى تحلل الجثث، مشيرة إلى أن
الكوادر الطبية اضطرت إلى ترك العمل في المشارح بسبب الظروف غير المناسبة.
وذكرت
أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء سيؤديان إلى تحلل الجثث. وأضافت المنظمة أن أكثر من سبعين مستشفى في الخرطوم من أصل ثمانين
موجودة خرجت عن العمل تماما.
ولم
يتمكن المواطنون من دفن موتاهم مع استمرار القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم
السريع، منذ أبريل/ نيسان الماضي. وكثيرا ما تُدفن الجثث داخل الأحياء السكنية،
الأمر الذي عرضها لعمليات نبش واسعة من قبل الكلاب السائبة.
ويجد
العاملون في المجال الصحي صعوبات في الوصول إلى الجثث والتعرف عليها ونقلها إلى
المشارح مع استمرار المعارك.
الصحة العالمية تحذر من وجود دواء سعال ملوث في العراق من إنتاج الهند
أصدرت منظمة
الصحة العالمية تحذيرا من وجود دفعة ملوثة من دواء شرب لمكافحة السعال عثرت عليها
في العراق من تصنيع إحدى الشركات الهندية.
وقالت المنظمة
التابعة للأمم المتحدة إن دفعة دواء الشرب الذي يباع باسم (كولد أوت) وُجد في موقع
بالعراق وأُرسلت لتحليلها في المختبر.
وأردفت المنظمة
في تحذيرها من المنتجات الطبية أن الدفعة من تصنيع (فورتس لابوريتريز إنديا) لصالح
(دابي لايف فارما) وأنها يوجد بها ملوثا الجلايكول ثنائي الإيثيلين والإيثيلين
جلايكول بنسب أعلى من الحد المسموح.
وأضافت المنظمة
أن الدفعة بها 0.25 بالمئة من الجلايكول ثنائي الإيثيلين و2.1 بالمئة من الإيثيلين
جلايكول، بينما لا يتجاوز حد السلامة المسموح به 0.10 بالمئة لكلا المركبين.
وقالت منظمة
الصحة إن الشركة المصنعة وشركة التسويق لم تقدما ضمانات لها بخصوص سلامة المنتج
وجودته.
ولم ترد
الشركتان على طلبات للتعليق خارج ساعات العمل من قبل وكالة رويترز.
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تنظيم الدولة الإسلامية: أنباء عن مقتل 10 من عناصر الجيش السوري والفصائل الموالية له في هجوم للتنظيم المتشدد بالرقة
قال ناشطون سوريون إن 10 من عناصر القوات الحكومية السورية والجماعات الموالية لها قتلوا في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية في محافظة الرقة شمال البلاد.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن مسلحي التنظيم المتشدد استهدفوا حواجز للقوات الحكومية وأضرموا النيران في آليات عسكرية وبيوت مسبقة الصنع قبل أن ينسحبوا من المنطقة.
وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية في العام 2014 على مناطق واسعة في سوريا والعراق قبل أن يتكبد هزائم ويخسر كل مناطق سيطرته.
وتدور بين الحين والآخر اشتباكات بين عناصر التنظيم والقوات الحكومية تتخللها أحياناً غارات روسية.
عبد الفتاح خروشة: القوات الإسرائيلية تفجر منزل منفذ هجوم حوارة
فجرت القوات الإسرائيلية منزل منفذ عملية إطلاق نار في الضفة الغربية أسفرت عن مقتل مستوطنين إسرائيليين قبل نحو ستة أشهر.
وكانت القوات الإسرائيلية قتلت عبد الفتاح خروشة في مخيم جنين بعد أسبوعين من تنفيذه عملية إطلاق النار في حوارة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر إن 58 فلسطينياً أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات التي وقعت في مخيم عسكر حيث يقع منزل خروشة.
الحرب في السودان: منظمة دولية تحذر من انتشار واسع للأمراض والأوبئة الفتاكة في الخرطوم
حذرت منظمة صحية دولية من انتشار واسع للأمراض والأوبئة الفتاكة في الخرطوم، بسبب مخاوف من تحلل آلاف الجثث المكدسة في مشارح المستشفيات في ظل المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقالت منظمة "أنقذوا الاطفال" في بيان إن انقطاع التيار الكهربائي وشح المياه في مناطق واسعة من الخرطوم والمستشفيات سيؤدي إلى تحلل الجثث، مشيرة إلى أن الكوادر الطبية اضطرت إلى ترك العمل في المشارح بسبب الظروف غير المناسبة.
وذكرت أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء سيؤديان إلى تحلل الجثث. وأضافت المنظمة أن أكثر من سبعين مستشفى في الخرطوم من أصل ثمانين موجودة خرجت عن العمل تماما.
ولم يتمكن المواطنون من دفن موتاهم مع استمرار القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ أبريل/ نيسان الماضي. وكثيرا ما تُدفن الجثث داخل الأحياء السكنية، الأمر الذي عرضها لعمليات نبش واسعة من قبل الكلاب السائبة.
ويجد العاملون في المجال الصحي صعوبات في الوصول إلى الجثث والتعرف عليها ونقلها إلى المشارح مع استمرار المعارك.
الصحة العالمية تحذر من وجود دواء سعال ملوث في العراق من إنتاج الهند
أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرا من وجود دفعة ملوثة من دواء شرب لمكافحة السعال عثرت عليها في العراق من تصنيع إحدى الشركات الهندية.
وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن دفعة دواء الشرب الذي يباع باسم (كولد أوت) وُجد في موقع بالعراق وأُرسلت لتحليلها في المختبر.
وأردفت المنظمة في تحذيرها من المنتجات الطبية أن الدفعة من تصنيع (فورتس لابوريتريز إنديا) لصالح (دابي لايف فارما) وأنها يوجد بها ملوثا الجلايكول ثنائي الإيثيلين والإيثيلين جلايكول بنسب أعلى من الحد المسموح.
وأضافت المنظمة أن الدفعة بها 0.25 بالمئة من الجلايكول ثنائي الإيثيلين و2.1 بالمئة من الإيثيلين جلايكول، بينما لا يتجاوز حد السلامة المسموح به 0.10 بالمئة لكلا المركبين.
وقالت منظمة الصحة إن الشركة المصنعة وشركة التسويق لم تقدما ضمانات لها بخصوص سلامة المنتج وجودته.
ولم ترد الشركتان على طلبات للتعليق خارج ساعات العمل من قبل وكالة رويترز.