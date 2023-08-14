هيومن رايتس ووتش تنتقد "تقاعس" مصر عن التحقيق في أحداث فض اعتصام رابعة، والأردن يعلن إسقاط مسيرة محملة بالمخدرات قادمة من سوريا

فض اعتصام رابعة: هيومن رايتش ووتش تنتقد "تقاعس" مصر عن التحقيق في "أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ البلاد الحديث"
انتقدت "هيومن رايتس ووتش" ما وصفته بـ"تقاعس"
السلطات المصرية عن محاسبة أو التحقيق مع أي شخص على مدى عشر سنوات عندما قامت
قوات الأمن بفض اعتصام لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي ما أسفر عن مقتل المئات
منهم.
ووصفت المنظمة الحقوقية أحداث فض الاعتصام في ميدان رابعة العدوية عام
2013 بـ"أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث".
ووقعت أحداث رابعة بعد إطاحة الجيش بحكم مرسي بعد تظاهرات حاشدة، وهو
ما أعقبه تجمع واعتصام لأنصار الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، قامت الأمن
بفضه ما أسفر عن مقتل المئات.
من جهتها تقول السلطات المصرية الاعتصام كان غير سلمي، متهمة قادة
جماعة الإخوان المسلمين بتعمد التحريض على العنف وتهديد أمن واستقرار الدولة.
AFPCopyright: AFP
الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيرة محملة بالمخدرات قادمة من سوريا
أفادت وسائل إعلام حكومية أردنية بأن جيش المملكة أسقط يوم أمس طائرة
مسيرة محملة بمادة الكريستال المخدرة قادمة من سوريا.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر داخل القوات المسلحة الأردنية
"تمت السيطرة على الطائرة وإسقاطها".
وسبق أن أسقط الجيش الأردني طائرات مسيرة قادمة من سوريا ومحملة
بمخدرات أو أسلحة، لكنه نادرا ما حدد المخدرات المضبوطة على أنها مادة الكريستال.
ولم يصدر تعليق فوري من دمشق، التي تنفي دائما التقارير عن أن سوريا
التي مزقتها الحرب أصبحت مركزا لتجارة المخدرات التي تقدر بمليارات الدولارات.
AFPCopyright: AFP
صحف عبرية تشير أن الرياض لم تنسق مع إسرائيل قرار تعيين سفير سعودي لدى السلطة الفلسطينية
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قرار المملكة العربية السعودية تعيين
قنصل في الضفة الغربية المحتلة والقدس لم يُنسَّق مع إسرائيل.
جاء ذلك بعد الإعلان السعودي عن تعيين سفير لأول مرة للأراضي
الفلسطينية دون أن يقيم في مقر إقامة بالقدس الشرقية.
وأضافت المصادر الإعلامية الإسرائيلية أن هناك تباينًا في المستوى
السياسي الإسرائيلي بخصوص تأثير تلك الخطوة على جهود تطوير اتفاقية سلام مع
السعودية.
وصرّح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في مقابلة صحفية أن
إسرائيل لن توافق على إقامة أي بعثة دبلوماسية في القدس.
وذكرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية أن القمة الثلاثية التي ستجمع الرئيسين
الفلسطيني والمصري والعاهل الأردني اليوم ستناقش ردود الفعل بشأن الأنباء عن مسألة
التطبيع بين اسرائيل والسعودية التي سُرِّبت في وسائل إعلام عدة.
إحسان عبد الجبار: محكمة عراقية تقضي بالحجز على أموال وزير النفط السابق
أصدرت محكمة في بغداد مختصة بقضايا النزاهة قراراً بحجز الأموال
المنقولة وغير المنقولة لوزير النفط السابق إحسان عبد الجبار.
وقال مصدر قضائي لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن محكمة تحقيق
الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة
لوزير النفط السابق إحسان عبد الجبار، على خلفية قضية تتعلق باستغلال منصبه وتلقي
رشى من عدد من المستثمرين الذين يرتبطون بعقود مع وزارة النفط.
وشغل عبد الجبار منصب وزير النفط في عام 2020 خلال حكومة مصطفى
الكاظمي.
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فض اعتصام رابعة: هيومن رايتش ووتش تنتقد "تقاعس" مصر عن التحقيق في "أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ البلاد الحديث"
انتقدت "هيومن رايتس ووتش" ما وصفته بـ"تقاعس" السلطات المصرية عن محاسبة أو التحقيق مع أي شخص على مدى عشر سنوات عندما قامت قوات الأمن بفض اعتصام لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي ما أسفر عن مقتل المئات منهم.
ووصفت المنظمة الحقوقية أحداث فض الاعتصام في ميدان رابعة العدوية عام 2013 بـ"أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث".
ووقعت أحداث رابعة بعد إطاحة الجيش بحكم مرسي بعد تظاهرات حاشدة، وهو ما أعقبه تجمع واعتصام لأنصار الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، قامت الأمن بفضه ما أسفر عن مقتل المئات.
من جهتها تقول السلطات المصرية الاعتصام كان غير سلمي، متهمة قادة جماعة الإخوان المسلمين بتعمد التحريض على العنف وتهديد أمن واستقرار الدولة.
الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيرة محملة بالمخدرات قادمة من سوريا
أفادت وسائل إعلام حكومية أردنية بأن جيش المملكة أسقط يوم أمس طائرة مسيرة محملة بمادة الكريستال المخدرة قادمة من سوريا.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر داخل القوات المسلحة الأردنية "تمت السيطرة على الطائرة وإسقاطها".
وسبق أن أسقط الجيش الأردني طائرات مسيرة قادمة من سوريا ومحملة بمخدرات أو أسلحة، لكنه نادرا ما حدد المخدرات المضبوطة على أنها مادة الكريستال.
ولم يصدر تعليق فوري من دمشق، التي تنفي دائما التقارير عن أن سوريا التي مزقتها الحرب أصبحت مركزا لتجارة المخدرات التي تقدر بمليارات الدولارات.
صحف عبرية تشير أن الرياض لم تنسق مع إسرائيل قرار تعيين سفير سعودي لدى السلطة الفلسطينية
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قرار المملكة العربية السعودية تعيين قنصل في الضفة الغربية المحتلة والقدس لم يُنسَّق مع إسرائيل.
جاء ذلك بعد الإعلان السعودي عن تعيين سفير لأول مرة للأراضي الفلسطينية دون أن يقيم في مقر إقامة بالقدس الشرقية.
وأضافت المصادر الإعلامية الإسرائيلية أن هناك تباينًا في المستوى السياسي الإسرائيلي بخصوص تأثير تلك الخطوة على جهود تطوير اتفاقية سلام مع السعودية.
وصرّح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في مقابلة صحفية أن إسرائيل لن توافق على إقامة أي بعثة دبلوماسية في القدس.
وذكرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية أن القمة الثلاثية التي ستجمع الرئيسين الفلسطيني والمصري والعاهل الأردني اليوم ستناقش ردود الفعل بشأن الأنباء عن مسألة التطبيع بين اسرائيل والسعودية التي سُرِّبت في وسائل إعلام عدة.
إحسان عبد الجبار: محكمة عراقية تقضي بالحجز على أموال وزير النفط السابق
أصدرت محكمة في بغداد مختصة بقضايا النزاهة قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير النفط السابق إحسان عبد الجبار.
وقال مصدر قضائي لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير النفط السابق إحسان عبد الجبار، على خلفية قضية تتعلق باستغلال منصبه وتلقي رشى من عدد من المستثمرين الذين يرتبطون بعقود مع وزارة النفط.
وشغل عبد الجبار منصب وزير النفط في عام 2020 خلال حكومة مصطفى الكاظمي.