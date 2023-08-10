تونس وإيطاليا تبدءان التحقيق في مقتل 41 مهاجرا بعد غرق قارب انطلق من "صفاقس"، وتشكيل حكومة جديدة في النيجر

الضفة الغربية: القوات الإسرائيلية تقتحم نابلس وتقتل شابا فلسطينيا
اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم قرية زواتا غرب مدينة نابلس. وأصيب خلال الاقتحام بحسب وزارة الصحة الفلسطينية الشاب أمير أحمد محمد خليفة البالغ من العمر 27 عاما، برصاصتين في الرأس والظهر أطلقها عليه الجنود الإسرائيليون خلال اقتحام البلدة.
ويرفع هذا عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بداية العام الحالي إلى 219 من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وفلسطيني الـ48.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
الهجرة غير الشرعية: تونس وإيطاليا تحققان في مقتل 41 شخصا كانوا على متن القارب المنكوب
بدأت السلطات الإيطالية التحقيق في مقتل 41 مهاجرا بعد غرق سفينة كانوا على متنها قبالة جزيرة لامبيدوزا.
وقال أربعة ناجين لخفر السواحل الإيطاليين إن قاربهم انقلب بسبب موجة عاتية ضربت به، بعد ساعات من مغادرته السواحل التونسية في نهاية الأسبوع.
كما بدأت تونس التحقيق بحسب وكالة الأنباء الرسمية التونسية بهدف تحديد هوية جميع الضالعين في عبور المهاجرين غير الشرعيين على القارب الذي تسبب غرقه في مقتل العشرات.
وقال المتحدث باسم مكتب المدعي العام للمحكمة الابتدائية في صفاقس لوكالة الأنباء التونسية إن قاضي التحقيق أذن بإصدار طلب دولي للمساعدة القانونية. وتشمل التهم الموجهة للضالعين في الحادث، المساعدة أو تسهيل العبور غير القانوني للحدود والاتجار بالبشر مما أدى إلى الوفاة.
وذكر الإعلام التونسي أن قاربا غادر بلدة ساحلية في تونس في 6 أغسطس على متنه 57 مهاجراً من جنوب الصحراء الكبرى وأن 44 لا يزالون في عداد المفقودين بعد غرق السفينة.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
انقلاب النيجر: المجلس العسكري يعلن تشكيل حكومة جديدة للبلاد
شكل قادة الانقلاب في النيجر حكومة جديدة، بحسب ما أعلنه الجنرال عبد الرحمن تشياني.
تتألف الحكومة التي تزامن تشكيلها مع انعقاد قمة "إيكواس" المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا اليوم الخميس في أبوجا، من 21 عضوا وهي بقيادة رئيس الوزراء الذي سبق أن عينه المجلس العسكري يوم الاثنين علي الأمين.
ووزيرا الدفاع والداخلية هما عسكريان - وهما ساليفا مودي ومحمد تومبا من المجلس العسكري.
ويعقد قادة إيكواس قمة اليوم الخميس في العاصمة النيجيرية لبحث أزمة النيجر بعد الانقلاب.
وحذرت المنظمة الإقليمية الثلاثاء بأنها ستتخذ "قرارات مهمة" خلال القمة، معلنة إعطاء الأولوية للدبلوماسية في البحث عن تسوية سلمية دون استبعاد التدخل العسكري.
أخبار العالم في سطور
صباح الخير وأهلا بكم مع صفحة مباشر وتغطية مستمرة لآخر الأخبار:
في ملخص عناوين أخبار العالم اخترنا لكم:
الإكوادور تعلن حالة الطوارئ لمدة 60 يومًا، بعد اغتيال مرشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في الشهر الحالي، وأطلق الرصاص على المرشح الرئاسي بعد حملة انتخابية في العاصمة كيتو. واتهم الرئيس غييرمو لاسو عصابات الجريمة المنظمة بقتله إذ كان شعار حملته القضاء على الفساد.
حريق هائل في هاواي: لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم في الحريق في جزيرة ماوي، وقال أحد أعضاء مجلس الشيوخ إن بلدة لاهاينا قد احترقت بالكامل تقريبا.
أعربت بكين عن مخاوف جدية بشأن القيود الجديدة التي فرضتها إدارة بايدن على الاستثمار الأمريكي في قطاع التكنولوجيا الصيني. وقالت إن القرار يعرض شبكة التوريد العالمية لخطر شديد، وتفرض واشنطن حظرا على الاستثمارات الخارجية للشركات الأمريكية التي تعمل في مجالات قد تعزز القدرات العسكرية للصين في قطاع التكنولوجيا المتقدّمة، خصوصاً الذكاء الاصطناعي.
أقال كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية، رئيس الأركان ودعا الجيش إلى تكثيف الاستعداد لاحتمال اندلاع حرب. تتزامن تلك التصريحات مع اقتراب موعد المناورات العسكرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية في وقت لاحق من الشهر الحالي.
أدى إعصار خانون القوي الذي ضرب كوريا الجنوبية إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية. ويتوقع أن يمر الإعصار عبر شبه الجزيرة الكورية بأكملها.
قال فريق من العلماء إنهم وجدوا أدلة على المريخ تشير إلى احتمال وجود مواسم رطبة وجافة مشابهة للأرض على الكوكب. وحلل الباحثون بيانات من رواسب ملح عمرها أربعة مليارات سنة واكتشفوا أدلة على مناخ موسمي على المريخ. وهذا قد يجعل الظروف مواتية لدعم الحياة على الكوكب.
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الضفة الغربية: القوات الإسرائيلية تقتحم نابلس وتقتل شابا فلسطينيا
اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم قرية زواتا غرب مدينة نابلس. وأصيب خلال الاقتحام بحسب وزارة الصحة الفلسطينية الشاب أمير أحمد محمد خليفة البالغ من العمر 27 عاما، برصاصتين في الرأس والظهر أطلقها عليه الجنود الإسرائيليون خلال اقتحام البلدة.
ويرفع هذا عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بداية العام الحالي إلى 219 من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وفلسطيني الـ48.
الهجرة غير الشرعية: تونس وإيطاليا تحققان في مقتل 41 شخصا كانوا على متن القارب المنكوب
بدأت السلطات الإيطالية التحقيق في مقتل 41 مهاجرا بعد غرق سفينة كانوا على متنها قبالة جزيرة لامبيدوزا.
وقال أربعة ناجين لخفر السواحل الإيطاليين إن قاربهم انقلب بسبب موجة عاتية ضربت به، بعد ساعات من مغادرته السواحل التونسية في نهاية الأسبوع.
كما بدأت تونس التحقيق بحسب وكالة الأنباء الرسمية التونسية بهدف تحديد هوية جميع الضالعين في عبور المهاجرين غير الشرعيين على القارب الذي تسبب غرقه في مقتل العشرات.
وقال المتحدث باسم مكتب المدعي العام للمحكمة الابتدائية في صفاقس لوكالة الأنباء التونسية إن قاضي التحقيق أذن بإصدار طلب دولي للمساعدة القانونية. وتشمل التهم الموجهة للضالعين في الحادث، المساعدة أو تسهيل العبور غير القانوني للحدود والاتجار بالبشر مما أدى إلى الوفاة.
وذكر الإعلام التونسي أن قاربا غادر بلدة ساحلية في تونس في 6 أغسطس على متنه 57 مهاجراً من جنوب الصحراء الكبرى وأن 44 لا يزالون في عداد المفقودين بعد غرق السفينة.
انقلاب النيجر: المجلس العسكري يعلن تشكيل حكومة جديدة للبلاد
شكل قادة الانقلاب في النيجر حكومة جديدة، بحسب ما أعلنه الجنرال عبد الرحمن تشياني.
تتألف الحكومة التي تزامن تشكيلها مع انعقاد قمة "إيكواس" المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا اليوم الخميس في أبوجا، من 21 عضوا وهي بقيادة رئيس الوزراء الذي سبق أن عينه المجلس العسكري يوم الاثنين علي الأمين.
ووزيرا الدفاع والداخلية هما عسكريان - وهما ساليفا مودي ومحمد تومبا من المجلس العسكري.
ويعقد قادة إيكواس قمة اليوم الخميس في العاصمة النيجيرية لبحث أزمة النيجر بعد الانقلاب. وحذرت المنظمة الإقليمية الثلاثاء بأنها ستتخذ "قرارات مهمة" خلال القمة، معلنة إعطاء الأولوية للدبلوماسية في البحث عن تسوية سلمية دون استبعاد التدخل العسكري.
أخبار العالم في سطور
صباح الخير وأهلا بكم مع صفحة مباشر وتغطية مستمرة لآخر الأخبار:
في ملخص عناوين أخبار العالم اخترنا لكم:
الإكوادور تعلن حالة الطوارئ لمدة 60 يومًا، بعد اغتيال مرشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في الشهر الحالي، وأطلق الرصاص على المرشح الرئاسي بعد حملة انتخابية في العاصمة كيتو. واتهم الرئيس غييرمو لاسو عصابات الجريمة المنظمة بقتله إذ كان شعار حملته القضاء على الفساد.
حريق هائل في هاواي: لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم في الحريق في جزيرة ماوي، وقال أحد أعضاء مجلس الشيوخ إن بلدة لاهاينا قد احترقت بالكامل تقريبا.
أعربت بكين عن مخاوف جدية بشأن القيود الجديدة التي فرضتها إدارة بايدن على الاستثمار الأمريكي في قطاع التكنولوجيا الصيني. وقالت إن القرار يعرض شبكة التوريد العالمية لخطر شديد، وتفرض واشنطن حظرا على الاستثمارات الخارجية للشركات الأمريكية التي تعمل في مجالات قد تعزز القدرات العسكرية للصين في قطاع التكنولوجيا المتقدّمة، خصوصاً الذكاء الاصطناعي.
أقال كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية، رئيس الأركان ودعا الجيش إلى تكثيف الاستعداد لاحتمال اندلاع حرب. تتزامن تلك التصريحات مع اقتراب موعد المناورات العسكرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية في وقت لاحق من الشهر الحالي.
أدى إعصار خانون القوي الذي ضرب كوريا الجنوبية إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية. ويتوقع أن يمر الإعصار عبر شبه الجزيرة الكورية بأكملها.
قال فريق من العلماء إنهم وجدوا أدلة على المريخ تشير إلى احتمال وجود مواسم رطبة وجافة مشابهة للأرض على الكوكب. وحلل الباحثون بيانات من رواسب ملح عمرها أربعة مليارات سنة واكتشفوا أدلة على مناخ موسمي على المريخ. وهذا قد يجعل الظروف مواتية لدعم الحياة على الكوكب.