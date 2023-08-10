تونس وإيطاليا تبدءان التحقيق في مقتل 41 مهاجرا بعد غرق قارب انطلق من "صفاقس"، وتشكيل حكومة جديدة في النيجر

بدأت السلطات الإيطالية التحقيق في مقتل 41 مهاجرا بعد غرق سفينة كانوا على متنها قبالة جزيرة لامبيدوزا.

وقال أربعة ناجين لخفر السواحل الإيطاليين إن قاربهم انقلب بسبب موجة عاتية ضربت به، بعد ساعات من مغادرته السواحل التونسية في نهاية الأسبوع.

كما بدأت تونس التحقيق بحسب وكالة الأنباء الرسمية التونسية بهدف تحديد هوية جميع الضالعين في عبور المهاجرين غير الشرعيين على القارب الذي تسبب غرقه في مقتل العشرات.

وقال المتحدث باسم مكتب المدعي العام للمحكمة الابتدائية في صفاقس لوكالة الأنباء التونسية إن قاضي التحقيق أذن بإصدار طلب دولي للمساعدة القانونية. وتشمل التهم الموجهة للضالعين في الحادث، المساعدة أو تسهيل العبور غير القانوني للحدود والاتجار بالبشر مما أدى إلى الوفاة.

وذكر الإعلام التونسي أن قاربا غادر بلدة ساحلية في تونس في 6 أغسطس على متنه 57 مهاجراً من جنوب الصحراء الكبرى وأن 44 لا يزالون في عداد المفقودين بعد غرق السفينة.