هجوم أوكراني بـ20 طائرة مسيرة على القرم، والولايات المتحدة ترصد أكبر استثمار في العالم لامتصاص الكربون من الغلاف الجوي

أهلا بكم إلى يوم مليء بالأحداث العالمية، وإليكم ملخص بعض عناوين الأخبار كما بدت لنا حتى اللحظة:

سلطات هاواي تفتح تحقيقا لمعرفة أسباب حرائق الغابات المميتة في جزيرة ماوي التي قتل فيها حتى الآن 67 شخصا، وطرق الاستجابة إليها.

الولايات المتحدة ترصد أكبر استثمار في العالم في مجال التكنولوجيا للمساعدة في امتصاص الكربون من الغلاف الجوي.

تسرب هائل لبيانات رسمية في أيرلندا الشمالية أدى إلى إثارة مخاوف أكثر من ألف شخص من أفراد الشرطة والموظفين المدنيين بشأن سلامتهم.

بي بي سي تؤكد من خلال تحقيق استقصائي أن شركات المقامرة تستهدف مستخدمي لعبة كرة القدم عبر الإنترنت التي تحظى بشعبية لدى الأطفال.