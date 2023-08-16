بدء التنقيب عن النفط والغاز في بلوك 9 البحري في لبنان، والجندي الأمريكي ترافيس كينغ "يطلب اللجوء" إلى كوريا الشمالية

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في لبنان علي حمية عبر منصة "إكس" أن باخرة التنقيب عن النفط والغاز في بلوك رقم 9 وصلت إلى نقطة الحفر المحددة لها لبدء الاستكشاف والتنقيب.

ويأتي هذا بعد التوصل إلى اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة في العام الماضي، رسمت بمقتضاه الحدود البحرية المثيرة للجدل بين لبنان وإسرائيل.

وتقود شركة توتال إنرجي الفرنسية مهام حفر الكونسورتيوم في بلوك 9 وتضم عملاق النفط الإيطالي إيني وقطر إنرجي المملوكة للدولة.