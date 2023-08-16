بدء التنقيب عن النفط والغاز في بلوك 9 البحري في لبنان، والجندي الأمريكي ترافيس كينغ "يطلب اللجوء" إلى كوريا الشمالية

النفط والغاز في لبنان: باخرة التنقيب تصل نقطة الحفر في بلوك 9
أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في لبنان علي حمية عبر منصة "إكس" أن باخرة التنقيب عن النفط والغاز في بلوك رقم 9 وصلت إلى نقطة الحفر المحددة لها لبدء الاستكشاف والتنقيب.
ويأتي هذا بعد التوصل إلى اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة في العام الماضي، رسمت بمقتضاه الحدود البحرية المثيرة للجدل بين لبنان وإسرائيل.
وتقود شركة توتال إنرجي الفرنسية مهام حفر الكونسورتيوم في بلوك 9 وتضم عملاق النفط الإيطالي إيني وقطر إنرجي المملوكة للدولة.
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كوريا الشمالية تزعم أن الجندي ترافيس كينغ لجأ إلى البلاد هربا من العنصرية في الولايات المتحدة
قالت كوريا الشمالية إن الجندي الأمريكي الذي دخل البلاد في الشهر الماضي بشكل غير قانوني يريد اللجوء إليها.
وفي أول تعليق لبيونغ يانغ بشأن الجندي ترافيس كينغ، قالت وسائل الإعلام الحكومية إنه "يشعر بالضيق تجاه الجيش الأمريكي، وأنه أصيب بخيبة أمل من سوء المعاملة والتمييز العنصري" في القوات المسلحة.
وعبر الجندي كينغ الحدود من كوريا الجنوبية إلى الشمالية أثناء قيامه بجولة في المنطقة.
وتتزايد المخاوف في الولايات المتحدة بشأن وضعه. ولا تزال المفاوضات بشأن هذه القضية جارية بين كوريا الشمالية والأمم المتحدة في شبه الجزيرة الكورية.
أخبار العالم في سطور
أهلا بكم إلى صفحة مباشر ونبدأ بمرور سريع على أهم عناوين الأخبار كما بدت لنا:
حرائق الغابات: وصل عدد الضحايا في هاواي إلى 100 شخص، وبدأت السلطات في الإفراج عن أسماء الضحايا الذين حددت هويتهم حتى الآن.
ترافيس كينغ: زعمت كوريا الشمالية أن الجندي الأمريكي الذي دخل البلاد بشكل غير قانوني في الشهر الماضي يرغب في اللجوء إليها.
الأزمة في ليبيا: أسفرت الاشتباكات في طرابلس ليبيا بين فصيلين مسلحين عن مقتل 27 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين.
قائمة أغنياء العالم: صنف مؤسس شركة فيتنامية لتصنيع السيارات الكهربائية خامس أغنى رجل في آسيا بعد أن ارتفعت قيمة أسهم شركته في بورصة ناسداك في نيويورك، وأصبحت قيمة سيارة "فينفاست" أعلى من فورد وجي إم.
كأس العالم للسيدات 2023: بدأ الآلاف من عشاق كرة القدم بالتجمع في سيدني لحضور مباراة نصف نهائي كأس العالم للسيدات اليوم بين أستراليا وإنجلترا. والفائز في تلك المبارة سيقابل منتخب إسبانيا في المباراة النهائية يوم الأحد.
اسم هاريسون فورد نجم هوليوود الشهير يطلق على نوع جديد من الثعابين المكتشفة في بيرو، تقديراً لجهوده الرامية لحماية البيئة، والاسم الرسمي الذي اعتمده باحثون من الولايات المتحدة وبيرو لهذا النوع من الثعابين سيصبح "تاشيمينويدس هاريسونفوردي". وكان اسم النجم الأمريكي البالغ من العمر 81 عامًا قد أطلق أيضا في السابق على نملة وعنكبوت.
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النفط والغاز في لبنان: باخرة التنقيب تصل نقطة الحفر في بلوك 9
أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في لبنان علي حمية عبر منصة "إكس" أن باخرة التنقيب عن النفط والغاز في بلوك رقم 9 وصلت إلى نقطة الحفر المحددة لها لبدء الاستكشاف والتنقيب.
ويأتي هذا بعد التوصل إلى اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة في العام الماضي، رسمت بمقتضاه الحدود البحرية المثيرة للجدل بين لبنان وإسرائيل.
وتقود شركة توتال إنرجي الفرنسية مهام حفر الكونسورتيوم في بلوك 9 وتضم عملاق النفط الإيطالي إيني وقطر إنرجي المملوكة للدولة.
كوريا الشمالية تزعم أن الجندي ترافيس كينغ لجأ إلى البلاد هربا من العنصرية في الولايات المتحدة
قالت كوريا الشمالية إن الجندي الأمريكي الذي دخل البلاد في الشهر الماضي بشكل غير قانوني يريد اللجوء إليها.
وفي أول تعليق لبيونغ يانغ بشأن الجندي ترافيس كينغ، قالت وسائل الإعلام الحكومية إنه "يشعر بالضيق تجاه الجيش الأمريكي، وأنه أصيب بخيبة أمل من سوء المعاملة والتمييز العنصري" في القوات المسلحة.
وعبر الجندي كينغ الحدود من كوريا الجنوبية إلى الشمالية أثناء قيامه بجولة في المنطقة.
وتتزايد المخاوف في الولايات المتحدة بشأن وضعه. ولا تزال المفاوضات بشأن هذه القضية جارية بين كوريا الشمالية والأمم المتحدة في شبه الجزيرة الكورية.
أخبار العالم في سطور
أهلا بكم إلى صفحة مباشر ونبدأ بمرور سريع على أهم عناوين الأخبار كما بدت لنا:
حرائق الغابات: وصل عدد الضحايا في هاواي إلى 100 شخص، وبدأت السلطات في الإفراج عن أسماء الضحايا الذين حددت هويتهم حتى الآن.
ترافيس كينغ: زعمت كوريا الشمالية أن الجندي الأمريكي الذي دخل البلاد بشكل غير قانوني في الشهر الماضي يرغب في اللجوء إليها.
الأزمة في ليبيا: أسفرت الاشتباكات في طرابلس ليبيا بين فصيلين مسلحين عن مقتل 27 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين.
قائمة أغنياء العالم: صنف مؤسس شركة فيتنامية لتصنيع السيارات الكهربائية خامس أغنى رجل في آسيا بعد أن ارتفعت قيمة أسهم شركته في بورصة ناسداك في نيويورك، وأصبحت قيمة سيارة "فينفاست" أعلى من فورد وجي إم.
كأس العالم للسيدات 2023: بدأ الآلاف من عشاق كرة القدم بالتجمع في سيدني لحضور مباراة نصف نهائي كأس العالم للسيدات اليوم بين أستراليا وإنجلترا. والفائز في تلك المبارة سيقابل منتخب إسبانيا في المباراة النهائية يوم الأحد.
اسم هاريسون فورد نجم هوليوود الشهير يطلق على نوع جديد من الثعابين المكتشفة في بيرو، تقديراً لجهوده الرامية لحماية البيئة، والاسم الرسمي الذي اعتمده باحثون من الولايات المتحدة وبيرو لهذا النوع من الثعابين سيصبح "تاشيمينويدس هاريسونفوردي". وكان اسم النجم الأمريكي البالغ من العمر 81 عامًا قد أطلق أيضا في السابق على نملة وعنكبوت.