سماع دوي انفجارات في محيط دمشق، والأندية الإسبانية تشكو من الدعم المالي القطري لباريس سان جيرمان

تفيد التقارير الواردة من دمشق بسماع انفجارات في
محيط العاصمة السورية صباح اليوم.
وبينما أكدت وكالة الأنباء الرسمية التقارير عن سماع
دوي الانفجارات دون ذكر تحديد السبب، أشار ناشطون إلى أن الأمر نتج عن "انفجار
في مستودعات صواريخ تعود للمليشيات التابعة لإيران".
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مستودعات الصواريخ
موجودة في منطقة جبلية الواقعة غرب دمشق.
وكان المرصد فد أفاد قبل نحو أسبوع بمقتل 4 جنود سوريين
في غارة إسرائيلية على مواقع عسكرية في محيط دمشق.
تليغرام: التطبيق الإلكتروني يعود للعمل في العراق بعد أسبوع من الحظر
شهد الفضاء الإلكتروني في العراق اليوم عودة تطبيق
تليغرام للعمل بعد أسبوع من قرار السلطات حجبه لأسباب متعلقة بـ"الأمن
القومي"
وخلال الأسبوع الماضي، لم يكن من الممكن الدخول إلى
تطبيق "تلغرام" إلا عبر الاتصال بشبكة خاصة افتراضية أو "في بي
إن"
وقالت وزارة الاتصالات حينها إنها حجبت التطبيق
"بناءً على توجيهات الجهات العليا"
إلا أن الوزارة أعلنت أمس أنها قررت رفع الحظر بعد أن
"استجابت الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الأمنية بالكشف عن الجهات
المسربة لبيانات المواطنين وابداء استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة وقيامها
بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق".
Getty ImagesCopyright: Getty Images
رابطة الدوري الإسباني تشكو باريس سان جيرمان "لتشويهه سوق اللاعبين الأوروبيين"
تقدمت رابطة الدوري الإسباني بشكوى لدى المفوضية
الأوروبية ضد نادي باريس سان جيرمان لحصوله على موارد مالية خارجية " تشوه"
السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.
وبعثت الرابطة برسالة إلى المفوضية على أساس أن
"باريس سان جرمان تلقى مساعدات أجنبية من دولة قطر، مما سمح له بتحسين وضعه
التنافسي وإحداث تشوهات كبيرة في العديد من الأسواق الوطنية والاتحاد
الأوروبي".
ووفقا للرابطة تحصّل سان جرمان بالتالي على الموارد "في ظل ظروف غير سوقية تؤدي إلى
تشويه الأسواق المتشابكة المختلفة"، مما يسمح للنادي الباريسي بالتعاقد مع
اللاعبين والمدربين "بما يتجاوز إمكاناته في سيناريو السوق العادي".
ولم يصدربعد
أي تعليق من قبل النادي الفرنسي الذي يترأسه القطري ناصر الخليفي.
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سماع دوي انفجارات في محيط دمشق
تفيد التقارير الواردة من دمشق بسماع انفجارات في محيط العاصمة السورية صباح اليوم.
وبينما أكدت وكالة الأنباء الرسمية التقارير عن سماع دوي الانفجارات دون ذكر تحديد السبب، أشار ناشطون إلى أن الأمر نتج عن "انفجار في مستودعات صواريخ تعود للمليشيات التابعة لإيران".
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مستودعات الصواريخ موجودة في منطقة جبلية الواقعة غرب دمشق.
وكان المرصد فد أفاد قبل نحو أسبوع بمقتل 4 جنود سوريين في غارة إسرائيلية على مواقع عسكرية في محيط دمشق.
تليغرام: التطبيق الإلكتروني يعود للعمل في العراق بعد أسبوع من الحظر
شهد الفضاء الإلكتروني في العراق اليوم عودة تطبيق تليغرام للعمل بعد أسبوع من قرار السلطات حجبه لأسباب متعلقة بـ"الأمن القومي"
وخلال الأسبوع الماضي، لم يكن من الممكن الدخول إلى تطبيق "تلغرام" إلا عبر الاتصال بشبكة خاصة افتراضية أو "في بي إن"
وقالت وزارة الاتصالات حينها إنها حجبت التطبيق "بناءً على توجيهات الجهات العليا"
إلا أن الوزارة أعلنت أمس أنها قررت رفع الحظر بعد أن "استجابت الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الأمنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين وابداء استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق".
رابطة الدوري الإسباني تشكو باريس سان جيرمان "لتشويهه سوق اللاعبين الأوروبيين"
تقدمت رابطة الدوري الإسباني بشكوى لدى المفوضية الأوروبية ضد نادي باريس سان جيرمان لحصوله على موارد مالية خارجية " تشوه" السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.
وبعثت الرابطة برسالة إلى المفوضية على أساس أن "باريس سان جرمان تلقى مساعدات أجنبية من دولة قطر، مما سمح له بتحسين وضعه التنافسي وإحداث تشوهات كبيرة في العديد من الأسواق الوطنية والاتحاد الأوروبي".
ووفقا للرابطة تحصّل سان جرمان بالتالي على الموارد "في ظل ظروف غير سوقية تؤدي إلى تشويه الأسواق المتشابكة المختلفة"، مما يسمح للنادي الباريسي بالتعاقد مع اللاعبين والمدربين "بما يتجاوز إمكاناته في سيناريو السوق العادي".
ولم يصدربعد أي تعليق من قبل النادي الفرنسي الذي يترأسه القطري ناصر الخليفي.