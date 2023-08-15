تحذيرات أممية حيال الأوضاع الصحية في أفغانستان، وإسرائيل تبحث مع الإمارات والأردن مبادرة "الماء مقابل الكهرباء"

أفغانستان تحت حكم طالبان: مسؤول أممي يحذر من تبعات نقص الدعم المالي للمساعدات الإنسانية
حذر المنسق الأممي الجديد لجهود المساعدات
الإنسانية لأفغانستان، دانييل اندريس، من أن النقص الكبير في التمويل قد يؤدي إلى
انهيار نظام الرعاية الصحية في البلاد وانتشار كبير للجوع.
وتأتي تصريحات أندريس لبي بي سي في الوقت
الذي تحيي فيه حركة طالبان الذكرى الثانية لسيطرتها على العاصمة كابل.
وأقر المسؤول الأممي أن المانحين لا يقدمون على تقديم
الدعم لأفغانستان بسبب السياسات التي اتخذتها حركة طالبان مثل حرمان الفتيات من الالتحاق
بالمدارس والجامعات ومنعهن من العمل في المنظمات الدولية.
وكانت أفغانستان تتصدر قائمة الدول الأكثر حصولا على
دعم مالي دولي قبل أن تتراجع مكانتها بحيث أن الأمم المتحدة لم تتمكن حتى الآن سوى
من جمع ربع ما طالبت به من دعم مالي للبلاد.
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التطبيع: إسرائيل تبحث مع الإمارات والأردن مبادرة "الماء مقابل الكهرباء"
شهدت العاصمة الإماراتية أمس اجتماعا ضم مسؤولين من
الإمارات والأردن وإسرائيل لبحث التعاون بين الدول الثلاثة فيما يتعلق بتوفير المياه المحلاة والكهرباء غير المضرة للبيئة.
ومثل الجانب الإسرائيلي في الاجتماعات، التي شهدت
أيضا مشاركة أمريكية، وزير الطاقة والبنية التحتية،
يسرائيل كاتس، ويوسي شيلي المدير العام لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وناقش المجتمعون التقدم الذي جرى فيما
يتعلق بتطبيق مبادرة الماء مقابل الكهرباء التي تتضمن بيع إسرائيل 200 مليون متر
مكعب من المياه المحلاة سنويا للأردن وشراء الكهرباء الخضراء من محطة شمسية
إماراتية ستقام في الأردن.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة
الإسرائيلية، تركز الاجتماع على استكمال تفاصيل اتفاق شامل سيُوقّع في مؤتمر الأمم
المتحدة لتغيير المناخ
(COP28) في دبي نهاية هذا العام.
مقتل فلسطينيين إثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في أريحا
أفادت مصادر طبيبة فلسطينية بمقتل
فلسطينيين إثنين خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم عقبة جبر في مدينة أريحا بالضفة
الغربية المحتلة فجر اليوم.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشابين
قصي الولجي (16 عاما) ومحمد نجوم (25 عاما)، قُتلا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال المواجهات
التي اندلعت في المخيم.
وقالت مصادر محلية إن الجيش الإسرائيلي
نفذ عملية اقتحام واسعة للمخيم، ودارت اشتباكات مسلحة مع مسلحين فلسطينيين، وإن
الجيش اعتقل الشاب محمد أبو العسل.
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أفغانستان تحت حكم طالبان: مسؤول أممي يحذر من تبعات نقص الدعم المالي للمساعدات الإنسانية
حذر المنسق الأممي الجديد لجهود المساعدات الإنسانية لأفغانستان، دانييل اندريس، من أن النقص الكبير في التمويل قد يؤدي إلى انهيار نظام الرعاية الصحية في البلاد وانتشار كبير للجوع.
وتأتي تصريحات أندريس لبي بي سي في الوقت الذي تحيي فيه حركة طالبان الذكرى الثانية لسيطرتها على العاصمة كابل.
وأقر المسؤول الأممي أن المانحين لا يقدمون على تقديم الدعم لأفغانستان بسبب السياسات التي اتخذتها حركة طالبان مثل حرمان الفتيات من الالتحاق بالمدارس والجامعات ومنعهن من العمل في المنظمات الدولية.
وكانت أفغانستان تتصدر قائمة الدول الأكثر حصولا على دعم مالي دولي قبل أن تتراجع مكانتها بحيث أن الأمم المتحدة لم تتمكن حتى الآن سوى من جمع ربع ما طالبت به من دعم مالي للبلاد.
التطبيع: إسرائيل تبحث مع الإمارات والأردن مبادرة "الماء مقابل الكهرباء"
شهدت العاصمة الإماراتية أمس اجتماعا ضم مسؤولين من الإمارات والأردن وإسرائيل لبحث التعاون بين الدول الثلاثة فيما يتعلق بتوفير المياه المحلاة والكهرباء غير المضرة للبيئة.
ومثل الجانب الإسرائيلي في الاجتماعات، التي شهدت أيضا مشاركة أمريكية، وزير الطاقة والبنية التحتية، يسرائيل كاتس، ويوسي شيلي المدير العام لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وناقش المجتمعون التقدم الذي جرى فيما يتعلق بتطبيق مبادرة الماء مقابل الكهرباء التي تتضمن بيع إسرائيل 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا للأردن وشراء الكهرباء الخضراء من محطة شمسية إماراتية ستقام في الأردن.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة الإسرائيلية، تركز الاجتماع على استكمال تفاصيل اتفاق شامل سيُوقّع في مؤتمر الأمم المتحدة لتغيير المناخ (COP28) في دبي نهاية هذا العام.
مقتل فلسطينيين إثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في أريحا
أفادت مصادر طبيبة فلسطينية بمقتل فلسطينيين إثنين خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم عقبة جبر في مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة فجر اليوم.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشابين قصي الولجي (16 عاما) ومحمد نجوم (25 عاما)، قُتلا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال المواجهات التي اندلعت في المخيم.
وقالت مصادر محلية إن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية اقتحام واسعة للمخيم، ودارت اشتباكات مسلحة مع مسلحين فلسطينيين، وإن الجيش اعتقل الشاب محمد أبو العسل.