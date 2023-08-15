تحذيرات أممية حيال الأوضاع الصحية في أفغانستان، وإسرائيل تبحث مع الإمارات والأردن مبادرة "الماء مقابل الكهرباء"

حذر المنسق الأممي الجديد لجهود المساعدات الإنسانية لأفغانستان، دانييل اندريس، من أن النقص الكبير في التمويل قد يؤدي إلى انهيار نظام الرعاية الصحية في البلاد وانتشار كبير للجوع.

وتأتي تصريحات أندريس لبي بي سي في الوقت الذي تحيي فيه حركة طالبان الذكرى الثانية لسيطرتها على العاصمة كابل.

وأقر المسؤول الأممي أن المانحين لا يقدمون على تقديم الدعم لأفغانستان بسبب السياسات التي اتخذتها حركة طالبان مثل حرمان الفتيات من الالتحاق بالمدارس والجامعات ومنعهن من العمل في المنظمات الدولية.

وكانت أفغانستان تتصدر قائمة الدول الأكثر حصولا على دعم مالي دولي قبل أن تتراجع مكانتها بحيث أن الأمم المتحدة لم تتمكن حتى الآن سوى من جمع ربع ما طالبت به من دعم مالي للبلاد.