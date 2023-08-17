وزير الخارجية الإيراني يصل الرياض في زيارة رسمية، وإخلاء أكبر مدينة في أقصى شمال كندا بسبب انتشار حرائق الغابات

أهلا بكم إلى صفحة مباشر. وهذه لمحة سريعة لأهم عناوين الأخبار كما بدت لنا صباح اليوم:

حرائق الغابات في كندا تتفاقم والسلطات تخلي أكبر مدينة في أقصى شمال البلاد.

وزير الخارجية الإيراني حسين عبداللهيان يصل إلى الرياض في زيارة رسمية إلى السعودية. واستأنفت الدولتان العلاقات الدبلوماسية في مارس/ آذار بعد سبع سنوات من قطعها.

في لبنان ومنذ ليل أمس، لم تعد الكهرباء الوطنية متوفرة، بعد توقف شبكة الكهرباء الحكومية بشكل كامل عن العمل.

اقتحمت القوات الإسرائيلية اليوم مدينة جنين، وقتلت فلسطينيا وسط المدينة واشتبكت مع مجموعة من المسلحين.

انقلاب النيجر: قادة مجموعة إيكواس العسكريون يبحثون اليوم آلية التدخل العسكري في النيجر وتفعيل قوة الاحتياط المشتركة.

أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ينشرون البيانات الشخصية الخاصة بأعضاء هيئة المحلفين في جورجيا الذين صوتوا لصالح محاكمته. وتقارير عن دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تهديدهم.

وزارة التعليم في كوريا الجنوبية تمنح المعلمين صلاحيات جديدة لتأديب الطلاب وضبطهم، ويأتي ذلك عقب احتجاج المعلمين على تفاقم الإساءة إليهم من التلاميذ.

انطلاق أول قمة لمنظمة الصحة العالمية خاصة بالطب الشعبي. وتهدف إلى دراسة أفضل الممارسات والأدلة وبيانات استخداماتها، وسيستمر الاجتماع لمدة يومين ويعقد في الهند، ويشارك فيه أطباء وأكاديميون وممارسون لهذا النوع من الطب.