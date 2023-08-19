العثور على حافلة مهجورة في المكسيك بداخلها أكثر من 100 لاجئ مصري، وتايوان ترصد 42 خرقا لمجالها الجوي

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* الضفة الغربية المحتلة: شهدت بلدة تقوع شرق بيت لحم ، مساء الجمعة، اعتداء مجموعات من المستوطنين على منزل عائلة "جمال البدن "، وأجبرت العائلة الفلسطينية على المغادرة تحت تهديد السلاح، بحسب مصادر فلسطينية.

* الهجرة غير الشرعية: السلطات المكسيكية تعثر على 129 مصريًا في حافلة في جنوب البلاد، وقالت إنها تعتقد أن من في الحافلة كانوا ضحايا لجماعات تهريب البشر.

* حرائق الغابات: إعلان حالة الطوارئ في مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا بسبب استمرار اندلاع النيران بشكل خطير في جميع أنحاء البلاد.

* رصدت تايبيه اليوم السبت 42 خرقا لمجالها الجوي من طائرات عسكرية صينية. وكانت بكين قد أعلنت عن بدء تدريبات عسكرية في المنطقة.

* الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني تخليداً لذكرى عمال الإغاثة الذين لقوا حتفهم أثناء أداء واجبهم.

* قمة ثلاثية بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية: اتفقت الدول الثلاث على تعميق العلاقات الاقتصادية والأمنية، وقرر بايدن ويون وفوميو كيشيدا على فتح خط ساخن بينهم وإجراء مناورات عسكرية منتظمة وعقد قمم ثلاثية سنوية.

* أيلون ماسك يخطط لإزالة "مفتاح الحظر" على منصة وسائل التواصل الاجتماعي إكس مما يثير مخاوف بشأن إساءة الاستخدام عبر الإنترنت.

* الأزمة الاقتصادية: توفي رجل في كينيا بعد إضرام النار في نفسه احتجاجًا على غلاء المعيشة.