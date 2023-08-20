اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في غرب كردفان، وإنجلترا تواجه إسبانيا في نهائي المونديال النسائي

اتسعت رقعة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لتشمل مناطق في غرب كردفان والخرطوم ودارفور.

وأفاد شهود عيان لبي بي سي بوصول تعزيزات من الجيش إلى مدينة الفولة بغرب كردفان، مشيرين إلى أن مناطق واسعة من المدينة تأثرت بالعمليات القتالية التي وقعت بين الطرفين.

وفي نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، قال شهود عيان إن المعارك الحربية هدأت وتيرتها قليلا بينما يستمر سماع دوي المدافع.

وأضاف السكان أن القتال الذي استمر لمدة ثلاثة أيام خلف أوضاعا كارثية في المدينة وسط ازدياد عدد القتلى من المدنيين.

في هذه الاثناء ، أكدت مصادر عسكرية أن الجيش قصف مواقع تابعة لقوات الدعم السريع في جنوب الخرطوم. وأوضحت أن الجيش استخدم سلاح المدفعية والطيران بكثافة في مناطق جبرة وابو آدم والكلاكلة. كما أكدت ذات المصادر وقوع اشتباكات بين الطرفين في مدينة أمدرمان في مناطق الفتيحاب والمهندسين والدوحة.

وتحاول قوات الدعم السريع السيطرة على سلاح المهندسين في أمدرمان والتي يسيطر عليها الجيش في الوقت الحالي.

وتدور عمليات عسكرية مستمرة بين الجانيين منذ بدء القتال في أبريل/ نيسان الماضي في هذا الموقع الحيوي في ظل سقوط عدد كبير من الضحايا من المدنيين وتدمير للبنية التحتية.