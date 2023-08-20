اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في غرب كردفان، وإنجلترا تواجه إسبانيا في نهائي المونديال النسائي

الحرب في السودان: اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في غرب كردفان
اتسعت رقعة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات
الدعم السريع لتشمل مناطق في غرب كردفان والخرطوم ودارفور.
وأفاد شهود عيان لبي بي سي بوصول تعزيزات من الجيش
إلى مدينة الفولة بغرب كردفان، مشيرين إلى أن مناطق واسعة من المدينة تأثرت
بالعمليات القتالية التي وقعت بين الطرفين.
وفي نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، قال شهود عيان إن
المعارك الحربية هدأت وتيرتها قليلا بينما يستمر سماع دوي المدافع.
وأضاف السكان أن القتال الذي استمر لمدة ثلاثة أيام
خلف أوضاعا كارثية في المدينة وسط ازدياد عدد القتلى من المدنيين.
في هذه الاثناء ، أكدت مصادر عسكرية أن الجيش قصف
مواقع تابعة لقوات الدعم السريع في جنوب الخرطوم. وأوضحت أن الجيش استخدم
سلاح المدفعية والطيران بكثافة في مناطق جبرة وابو آدم والكلاكلة. كما أكدت
ذات المصادر وقوع اشتباكات بين الطرفين في مدينة أمدرمان في مناطق الفتيحاب والمهندسين
والدوحة.
وتحاول قوات الدعم السريع السيطرة على سلاح المهندسين
في أمدرمان والتي يسيطر عليها الجيش في الوقت الحالي.
وتدور عمليات عسكرية مستمرة بين الجانيين منذ بدء
القتال في أبريل/ نيسان الماضي في هذا الموقع الحيوي في ظل سقوط عدد كبير من
الضحايا من المدنيين وتدمير للبنية التحتية.
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انقلاب النيجر: القادة العسكريون يقولون إنهم سيسلمون السلطة إلى حكومة مدنية في غضون 3 سنوات
قال قائد الانقلاب العسكري في النيجر إن الحكومة
العسكرية ستعيد السلطة في البلاد إلى حكومة مدنية في غضون 3 سنوات.
ولم يذكر الجنرال عبد الرحمن تياني أي
تفاصيل أخرى في الخطاب المتلفز الذي ألقاه سوى أن المبادئ التي ستحكم انتقال الحكم
سيتم تحديدها خلال 30 يوما عبر "حوار" يستضيفه قادة الانقلاب.
وجاء تصريحات تياني بعد أن التقى وسطاء من
منظمة أيكواس التي سبق وحذرت من أنها قد تلجأ إلى الحل العسكري في حال فشلت المفاوضات التي تهدف إلى أعادة السلطة المدنية للحكم.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
كأس العالم للسيدات 2023: إنجلترا تواجه إسبانيا في نهائي المونديال النسائي
تقام في وقت لاحق من اليوم المباراة النهائية
لبطولة كأس العالم لكرة القدم النسائية بين منتخبي إنجلترا وإسبانيا.
وتعد المباراة التي تستضيفها مدينة سيدني
الأسترالية تاريخية للفريقين إذ لم يسبق لهما الفوز باللقب من قبل.
ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضورا
جماهيرا كبيرا بجانب متابعة كبيرة عبر شاشات التلفزيون.
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الحرب في السودان: اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في غرب كردفان
اتسعت رقعة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لتشمل مناطق في غرب كردفان والخرطوم ودارفور.
وأفاد شهود عيان لبي بي سي بوصول تعزيزات من الجيش إلى مدينة الفولة بغرب كردفان، مشيرين إلى أن مناطق واسعة من المدينة تأثرت بالعمليات القتالية التي وقعت بين الطرفين.
وفي نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، قال شهود عيان إن المعارك الحربية هدأت وتيرتها قليلا بينما يستمر سماع دوي المدافع.
وأضاف السكان أن القتال الذي استمر لمدة ثلاثة أيام خلف أوضاعا كارثية في المدينة وسط ازدياد عدد القتلى من المدنيين.
في هذه الاثناء ، أكدت مصادر عسكرية أن الجيش قصف مواقع تابعة لقوات الدعم السريع في جنوب الخرطوم. وأوضحت أن الجيش استخدم سلاح المدفعية والطيران بكثافة في مناطق جبرة وابو آدم والكلاكلة. كما أكدت ذات المصادر وقوع اشتباكات بين الطرفين في مدينة أمدرمان في مناطق الفتيحاب والمهندسين والدوحة.
وتحاول قوات الدعم السريع السيطرة على سلاح المهندسين في أمدرمان والتي يسيطر عليها الجيش في الوقت الحالي.
وتدور عمليات عسكرية مستمرة بين الجانيين منذ بدء القتال في أبريل/ نيسان الماضي في هذا الموقع الحيوي في ظل سقوط عدد كبير من الضحايا من المدنيين وتدمير للبنية التحتية.
انقلاب النيجر: القادة العسكريون يقولون إنهم سيسلمون السلطة إلى حكومة مدنية في غضون 3 سنوات
قال قائد الانقلاب العسكري في النيجر إن الحكومة العسكرية ستعيد السلطة في البلاد إلى حكومة مدنية في غضون 3 سنوات.
ولم يذكر الجنرال عبد الرحمن تياني أي تفاصيل أخرى في الخطاب المتلفز الذي ألقاه سوى أن المبادئ التي ستحكم انتقال الحكم سيتم تحديدها خلال 30 يوما عبر "حوار" يستضيفه قادة الانقلاب.
وجاء تصريحات تياني بعد أن التقى وسطاء من منظمة أيكواس التي سبق وحذرت من أنها قد تلجأ إلى الحل العسكري في حال فشلت المفاوضات التي تهدف إلى أعادة السلطة المدنية للحكم.
كأس العالم للسيدات 2023: إنجلترا تواجه إسبانيا في نهائي المونديال النسائي
تقام في وقت لاحق من اليوم المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم النسائية بين منتخبي إنجلترا وإسبانيا.
وتعد المباراة التي تستضيفها مدينة سيدني الأسترالية تاريخية للفريقين إذ لم يسبق لهما الفوز باللقب من قبل.
ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضورا جماهيرا كبيرا بجانب متابعة كبيرة عبر شاشات التلفزيون.