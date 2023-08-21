هيومن رايتس ووتش تتهم حرس الحدود السعوديين بقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين، ومصر تفرج عن صحفي بعد يومين من توقيفه بسبب تحقيق استقصائي عن "طائرة زامبيا"

تتعرض غالبية الأجزاء الجنوبية من ولاية كاليفورنيا الامريكية الجافة إجمالا لهطول أمطار غزيرة نتيجة مرور عاصفة هي الأولى من نوعها التي تهب على المنطقة في أكثر من ثمانين عامًا.

وقال حاكم الولاية، جافين نيوسوم ، إن بلدة بالم سبرينغز الصحراوية قد سقطت عليها على مدار الساعة كميات من الأمطار أكثر من أي وقت آخر في تاريخها.

وأعلنت سلطات كاليفورنيا حالة الطوارئ في المنطقة المنكوبة، حيث يمكث تسعة ملايين من سكانها تحت التحذير والترقب من حدوث فيضانات مفاجئة نتيجة العاصفة هيلاري.

وبحسب تنبؤات الطقس المحلية فإن فيضانات تسبب خطرا على الأرواح ومميتة متوقعة على طول شواطئ مدينة ماليبو حيث تفيد التقارير الأرصاد الجوية أن شلالات الفيضانات قد غمرت أنظمة الصرف الصحي، كما انهمر الماء على طول الشريط الساحلي السريع الواصل من لوس أنجلوس إلى مدينة سان دييغو.

وقررت السلطات في مدينة لوس أنجلوس غلق المدارس العامة اليوم الإثنين فيما وردت تحذيرات من مسؤولين في الساعات الماضية تشير إلى احتمال هبوب رياح وأعاصيرمع وصول العاصفة المدارية هيلاري قادمة من المكسيك.

وتعرضت العديد من الولايات الأمريكية منذ بداية هذا العام إلى الأعاصير المدمرة التي أصابت البنية التحتية بأضرار بالغة.

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