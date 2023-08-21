هيومن رايتس ووتش تتهم حرس الحدود السعوديين بقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين، ومصر تفرج عن صحفي بعد يومين من توقيفه بسبب تحقيق استقصائي عن "طائرة زامبيا"

العاصفة هيلاري: فياضات وأمطار في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية للمرة الأولى منذ أكثر من 80 عاما
تتعرض غالبية الأجزاء الجنوبية من
ولاية كاليفورنيا الامريكية الجافة إجمالا لهطول أمطار غزيرة نتيجة مرور
عاصفة هي الأولى من نوعها التي تهب على المنطقة في أكثر من ثمانين عامًا.
وقال حاكم الولاية، جافين نيوسوم ،
إن بلدة بالم سبرينغز الصحراوية قد سقطت عليها على مدار الساعة كميات من الأمطار
أكثر من أي وقت آخر في تاريخها.
وأعلنت سلطات كاليفورنيا حالة
الطوارئ في المنطقة المنكوبة، حيث يمكث تسعة ملايين من سكانها تحت التحذير والترقب
من حدوث فيضانات مفاجئة نتيجة العاصفة هيلاري.
وبحسب تنبؤات الطقس المحلية فإن
فيضانات تسبب خطرا على الأرواح ومميتة متوقعة على طول شواطئ مدينة ماليبو حيث تفيد
التقارير الأرصاد الجوية أن شلالات الفيضانات قد غمرت أنظمة الصرف الصحي، كما
انهمر الماء على طول الشريط الساحلي
السريع الواصل من لوس أنجلوس إلى مدينة سان دييغو.
وقررت السلطات في مدينة لوس أنجلوس
غلق المدارس العامة اليوم الإثنين فيما وردت تحذيرات من مسؤولين في الساعات
الماضية تشير إلى احتمال هبوب رياح وأعاصيرمع وصول
العاصفة المدارية هيلاري قادمة من المكسيك.
وتعرضت العديد من الولايات
الأمريكية منذ بداية هذا العام إلى الأعاصير المدمرة التي أصابت البنية التحتية بأضرار
بالغة.
هيومن رايتس ووتش تتهم حرس الحدود السعوديين بقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش حرس الحدود
في السعودية بقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين أثناء محاولة عبورهم الحدود اليمنية
السعودية.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن ما لا يقل
عن 650 شخصا قد قتلوا على يد حرس الحدود السعوديين في الفترة بين مارس/آذار 2022 ويونيو/حزيران 2023..
وبحسب تقرير هيومن رايتس ووتش فإن بعض القتلى الإثيوبيين
لقوا حتفهم نتيجة إطلاق النار عليهم أو تعرضهم لأسلحة متفجرة.
وقالت المنظمة أن جمع الأدلة استغرق منها عدة أشهر.
وكانت الأمم المتحدة قد وجهت اتهامات
مماثلة إلى السعودية في العام الماضي.
ووصفت هيومن رايتس ووتش عمليات القتل
بالمنظمة وقالت إنه في حال ما كانت ترتكب في إطار سياسة حكومية سعودية لقتل المهاجرين،
فإنها تشكل جريمة ضد الإنسانية.
وتنفي السعودية تلك الاتهامات.
الحرب في السودان: مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا في الاشتباكات الأخيرة في جنوب الخرطوم
أفادت مصادر
طبية لبي بي سي أن عشرين شخصا على الأقل لقوا مصرعهم خلال الاشتباكات العنيفة
الأخيرة التي وقعت بين الجيش السوداني
وقوات الدعم السريع في جنوب الخرطوم.
وقالت إن معظم القتلى تعرضوا لإصابات مباشرة
بنيران الطرفين، وإن عدد الضحايا مرشح للزيادة في ظل وجود إصابات حرجة في أوساط
المصابين.
وأكدت مصادر عسكرية أن المعارك التي استُخدِمَ فيها
مختلف أنواع الأسلحة خلفت مئات القتلى والجرحى من الجيش وقوات الدعم السريع.
وقال بيان صادر عن الجيش إنه كبّد الدعم السريع خسائر
بشرية كبيرة وتمكن من الاستيلاء على آليات عسكرية مختلفة. بينما قالت قوات
الدعم السريع إنها قتلت العشرات من جنود القوات المسلحة ودمرت عددا كبيرا من
الآليات العسكرية.
وشهد محيط سلاح المدرعات معارك وصفت بالأعنف بين
الطرفين بعد أن هاجمت قوات الدعم السريع الموقع من عدة محاور في محاولة للسيطرة
على الموقع الإستراتيجية. واستمرت المعركة لساعات عدة وامتدت إلى الأحياء
السكنية المجاورة، حيث أشارت أنباء إلى سقوط قذائف على منازل
السكان.
وظل سلاح المدرعات، أحد أهم المواقع العسكرية في
الخرطوم، هدفا مستمرا لقوات الدعم السريع للسيطرة عليه وتعرض للهجوم لمرات
عديدة.
طائرة زامبيا: السلطات المصرية تفرج عن الصحفي كريم أسعد بعد يومين من اعتقاله بسبب تحقيق استقصائي عن الواقعة المثيرة للجدل
وقال نقيب الصحفيين المصريين، خالد البلشي،
إن الصحفي كريم أسعد قد عاد إلى منزله بعد أن تواصل البلشي مع "الجهات
المعنية" لضمان عودة أسعد إلى منزله.
وكانت المنصة الإلكترونية "متصدقش" قد نشرت
قبل أيام تحقيقا صحفيا حاولت خلاله الكشف عن هوية الأشخاص المصريين الذين كانوا
على متن طائرة خاصة تحفظت عليها السلطات في مطار زامبيا بعد بلاغ يشير إلى استخدام
هذه الطائرة في أعمال غير مشروعة تتعلق بتجارة المخدرات وتهريب الأموال.
وألمحت المنصة في بعض تقاريرها حول الطائرة إلى تورط
بعض القيادات الأمنية المصرية والشخصيات النافذة في
الحادثة.
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العاصفة هيلاري: فياضات وأمطار في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية للمرة الأولى منذ أكثر من 80 عاما
تتعرض غالبية الأجزاء الجنوبية من ولاية كاليفورنيا الامريكية الجافة إجمالا لهطول أمطار غزيرة نتيجة مرور عاصفة هي الأولى من نوعها التي تهب على المنطقة في أكثر من ثمانين عامًا.
وقال حاكم الولاية، جافين نيوسوم ، إن بلدة بالم سبرينغز الصحراوية قد سقطت عليها على مدار الساعة كميات من الأمطار أكثر من أي وقت آخر في تاريخها.
وأعلنت سلطات كاليفورنيا حالة الطوارئ في المنطقة المنكوبة، حيث يمكث تسعة ملايين من سكانها تحت التحذير والترقب من حدوث فيضانات مفاجئة نتيجة العاصفة هيلاري.
وبحسب تنبؤات الطقس المحلية فإن فيضانات تسبب خطرا على الأرواح ومميتة متوقعة على طول شواطئ مدينة ماليبو حيث تفيد التقارير الأرصاد الجوية أن شلالات الفيضانات قد غمرت أنظمة الصرف الصحي، كما انهمر الماء على طول الشريط الساحلي السريع الواصل من لوس أنجلوس إلى مدينة سان دييغو.
وقررت السلطات في مدينة لوس أنجلوس غلق المدارس العامة اليوم الإثنين فيما وردت تحذيرات من مسؤولين في الساعات الماضية تشير إلى احتمال هبوب رياح وأعاصيرمع وصول العاصفة المدارية هيلاري قادمة من المكسيك.
وتعرضت العديد من الولايات الأمريكية منذ بداية هذا العام إلى الأعاصير المدمرة التي أصابت البنية التحتية بأضرار بالغة.
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هيومن رايتس ووتش تتهم حرس الحدود السعوديين بقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش حرس الحدود في السعودية بقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين أثناء محاولة عبورهم الحدود اليمنية السعودية.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن ما لا يقل عن 650 شخصا قد قتلوا على يد حرس الحدود السعوديين في الفترة بين مارس/آذار 2022 ويونيو/حزيران 2023..
وبحسب تقرير هيومن رايتس ووتش فإن بعض القتلى الإثيوبيين لقوا حتفهم نتيجة إطلاق النار عليهم أو تعرضهم لأسلحة متفجرة.
وقالت المنظمة أن جمع الأدلة استغرق منها عدة أشهر.
وكانت الأمم المتحدة قد وجهت اتهامات مماثلة إلى السعودية في العام الماضي.
ووصفت هيومن رايتس ووتش عمليات القتل بالمنظمة وقالت إنه في حال ما كانت ترتكب في إطار سياسة حكومية سعودية لقتل المهاجرين، فإنها تشكل جريمة ضد الإنسانية.
وتنفي السعودية تلك الاتهامات.
الحرب في السودان: مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا في الاشتباكات الأخيرة في جنوب الخرطوم
أفادت مصادر طبية لبي بي سي أن عشرين شخصا على الأقل لقوا مصرعهم خلال الاشتباكات العنيفة الأخيرة التي وقعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جنوب الخرطوم.
وقالت إن معظم القتلى تعرضوا لإصابات مباشرة بنيران الطرفين، وإن عدد الضحايا مرشح للزيادة في ظل وجود إصابات حرجة في أوساط المصابين.
وأكدت مصادر عسكرية أن المعارك التي استُخدِمَ فيها مختلف أنواع الأسلحة خلفت مئات القتلى والجرحى من الجيش وقوات الدعم السريع.
وقال بيان صادر عن الجيش إنه كبّد الدعم السريع خسائر بشرية كبيرة وتمكن من الاستيلاء على آليات عسكرية مختلفة. بينما قالت قوات الدعم السريع إنها قتلت العشرات من جنود القوات المسلحة ودمرت عددا كبيرا من الآليات العسكرية.
وشهد محيط سلاح المدرعات معارك وصفت بالأعنف بين الطرفين بعد أن هاجمت قوات الدعم السريع الموقع من عدة محاور في محاولة للسيطرة على الموقع الإستراتيجية. واستمرت المعركة لساعات عدة وامتدت إلى الأحياء السكنية المجاورة، حيث أشارت أنباء إلى سقوط قذائف على منازل السكان.
وظل سلاح المدرعات، أحد أهم المواقع العسكرية في الخرطوم، هدفا مستمرا لقوات الدعم السريع للسيطرة عليه وتعرض للهجوم لمرات عديدة.
طائرة زامبيا: السلطات المصرية تفرج عن الصحفي كريم أسعد بعد يومين من اعتقاله بسبب تحقيق استقصائي عن الواقعة المثيرة للجدل
أفرجت السلطات المصرية أمس عن صحفي كانت قد ألقت القبض عليه قبل 3 أيام بعد نشر المنصة التي يعمل بها تحقيقا استقصائيا عن طائرة محملة بمبالغ مالية وأسلحة نارية هبطت في زامبيا بعد رحلة مرت بمطار القاهرة.
وقال نقيب الصحفيين المصريين، خالد البلشي، إن الصحفي كريم أسعد قد عاد إلى منزله بعد أن تواصل البلشي مع "الجهات المعنية" لضمان عودة أسعد إلى منزله.
وكانت المنصة الإلكترونية "متصدقش" قد نشرت قبل أيام تحقيقا صحفيا حاولت خلاله الكشف عن هوية الأشخاص المصريين الذين كانوا على متن طائرة خاصة تحفظت عليها السلطات في مطار زامبيا بعد بلاغ يشير إلى استخدام هذه الطائرة في أعمال غير مشروعة تتعلق بتجارة المخدرات وتهريب الأموال.
وألمحت المنصة في بعض تقاريرها حول الطائرة إلى تورط بعض القيادات الأمنية المصرية والشخصيات النافذة في الحادثة.
الحرب في سوريا: ناشطون يفيدون بمقتل 8 من مسلحي "هيئة تحرير الشام" في ضربات جوية روسية على إدلب
أفاد ناشطون سوريون بمقتل ما لا يقل عن 8 من المسلحين الإسلاميين في غارات جوية روسية على إدلب شمال غربي سوريا.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض إن طائرات حربية روسية استهدفت مقرا عسكريا تابعا لجماعة "هيئة تحرير الشام" على أطراف مدينة إدلب ما أسفر عن مقتل 8 منهم.
وهيئة تحرير الشام، والتي كانت تعرف بـ"جبهة النصرة" هي جماعة مسلحة كانت مرتبطة بتنظيم القاعدة، وهي تسيطر الآن مساحات شاسعة من محافظة إدلب، التي تعد أخر معاقل المعارضة السورية المسلحة.