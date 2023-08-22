سوريا تعلن تعرض محيط دمشق لهجوم إسرائيلي، والنيابة المصرية تأمر بحبس المعارض هشام قاسم 4 أيام على ذمة التحقيقات

الحرب في السودان: تباين في الأنباء بشأن السيطرة على مقر سلاح المدرعات بالخرطوم
تضاربت الأنباء بشأن الوضع الميداني إثر الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إذ تسعى الأخيرة للسيطرة على مقر سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم.
وأعلنت قوات الدعم السريع تمكنها من السيطرة على اجزاء واسعة من المقر، بينما ينفي الجيش السوداني ذلك.
وقالت قوات الدعم السريع في بيان إنها توغلت داخل القاعدة العسكرية وتمكنت من الاستيلاء على عدد كبير من الآليات العسكرية وقتل وأسر المئات من الضباط والجنود. أما الجيش السوداني فقد أكد تصديه لهجوم قوات الدعم السريع وإلحاقه بها خسائر في الأفراد والمعدات العسكرية.
وتدور منذ ثلاثة أيام معارك وصفت بالأشرس بين الجانبين في محيط مبنى سلاح المدرعات، أحد أهم المواقع العسكرية في الخرطوم.
أنباء عن مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
ذكرت
وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) أن القوات الإسرائيلية قتلت
بالرصاص فتى فلسطينيا خلال اشتباكات أعقبت مداهمة للجيش في الضفة الغربية المحتلة
يوم الثلاثاء.
وقال
الجيش الإسرائيلي إنه يتحرى بشأن التقرير. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فتى
عمره 17 عاما في مدينة جنين بشمال الضفة الغربية حيث يتصاعد العنف منذ شهور.
هشام قاسم: النيابة المصرية تقرر حبس المعارض والناشر البارز أربعة أيام على ذمة التحقيق بشأن اتهامه بإهانة ضابط وأميني شرطة
قررت النيابة
العامة المصرية، في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، حبس السياسي المعارض والكاتب
والناشر هشام قاسم أربعة أيام على ذمة التحقيقات بشأن اتهامه بسب وإهانة ضابط
وأميني شرطة.
و بحسب ماورد في بلاغ
للضابط وأميني الشرطة بقسم السيدة زينب، الذي قُدِّم القسم ضد قاسم، فإنه أهان
موظفا عاما، إذ اتُهِم يسب أحد الضباط واثنين من أمناء الشرطة، وذلك بحسب ما ذكر
بيان للمفوضية المصرية للحقوق والحريات التي يتولى محاموها الدفاع عنه.
وكانت النيابة
العامة قد قررت الأحد إخلاء سبيل هشام قاسم بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه مصري (نحو
165 دولارا)، على خلفية بلاغ مقدم ضده من كمال أبو عيطه، وزير القوى العاملة
السابق بتهمة السب والقذف.
ووجهت النيابة له
اتهام تعمد إزعاج الغير بواسطة الاتصالات، ورفض قاسم دفع الكفالة ونقل إلى قسم
السيدة زينب، حيث جرت وقائع التعدي المزعومة على أفراد الشرطة.
وهشام قاسم هو
كاتب وناشر وهو المتحدث الرسمي للتيار الليبرالي الحر ومعروف بمعارضته للرئيس عبد
الفتاح السيسي.
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وسائل إعلام سورية تفيد بتعرض محيط دمشق لغارة إسرائيلية
قالت وسائل إعلام سورية إن غارة إسرائيلية استهدفت مواقع على مشارف العاصمة دمشق مساء أمس.
وبينما اكتفى التلفزيون الرسمي بالقول إن الهجوم أدى إلى إصابة جندي دون الكشف عن تفاصيل عن طبيعة أهداف الهجوم، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض إلى أن صواريخ إسرائيلية استهدفت مواقع على بعد بضعة كيلومترات من مطار دمشق الدولي، ومحيط منطقة الكسوة، ما أدى إلى تدمير موقع في منطقة الكسوة وموقع يضم آليات قرب المطار، بجانب مقتل شخصين.
وتعرضت أهداف عدة تابعة لحزب الله اللبناني وجماعات مسلحة موالية لإيران في سوريا للعديد من الهجمات التي تنسب لإسرائيل، والتي عادة ما ترفض التعليق.
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الحرب في السودان: تباين في الأنباء بشأن السيطرة على مقر سلاح المدرعات بالخرطوم
تضاربت الأنباء بشأن الوضع الميداني إثر الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إذ تسعى الأخيرة للسيطرة على مقر سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم.
وأعلنت قوات الدعم السريع تمكنها من السيطرة على اجزاء واسعة من المقر، بينما ينفي الجيش السوداني ذلك.
وقالت قوات الدعم السريع في بيان إنها توغلت داخل القاعدة العسكرية وتمكنت من الاستيلاء على عدد كبير من الآليات العسكرية وقتل وأسر المئات من الضباط والجنود. أما الجيش السوداني فقد أكد تصديه لهجوم قوات الدعم السريع وإلحاقه بها خسائر في الأفراد والمعدات العسكرية.
وتدور منذ ثلاثة أيام معارك وصفت بالأشرس بين الجانبين في محيط مبنى سلاح المدرعات، أحد أهم المواقع العسكرية في الخرطوم.
أنباء عن مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) أن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص فتى فلسطينيا خلال اشتباكات أعقبت مداهمة للجيش في الضفة الغربية المحتلة يوم الثلاثاء.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه يتحرى بشأن التقرير. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فتى عمره 17 عاما في مدينة جنين بشمال الضفة الغربية حيث يتصاعد العنف منذ شهور.
هشام قاسم: النيابة المصرية تقرر حبس المعارض والناشر البارز أربعة أيام على ذمة التحقيق بشأن اتهامه بإهانة ضابط وأميني شرطة
قررت النيابة العامة المصرية، في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، حبس السياسي المعارض والكاتب والناشر هشام قاسم أربعة أيام على ذمة التحقيقات بشأن اتهامه بسب وإهانة ضابط وأميني شرطة.
و بحسب ماورد في بلاغ للضابط وأميني الشرطة بقسم السيدة زينب، الذي قُدِّم القسم ضد قاسم، فإنه أهان موظفا عاما، إذ اتُهِم يسب أحد الضباط واثنين من أمناء الشرطة، وذلك بحسب ما ذكر بيان للمفوضية المصرية للحقوق والحريات التي يتولى محاموها الدفاع عنه.
وكانت النيابة العامة قد قررت الأحد إخلاء سبيل هشام قاسم بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه مصري (نحو 165 دولارا)، على خلفية بلاغ مقدم ضده من كمال أبو عيطه، وزير القوى العاملة السابق بتهمة السب والقذف.
ووجهت النيابة له اتهام تعمد إزعاج الغير بواسطة الاتصالات، ورفض قاسم دفع الكفالة ونقل إلى قسم السيدة زينب، حيث جرت وقائع التعدي المزعومة على أفراد الشرطة.
وهشام قاسم هو كاتب وناشر وهو المتحدث الرسمي للتيار الليبرالي الحر ومعروف بمعارضته للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وسائل إعلام سورية تفيد بتعرض محيط دمشق لغارة إسرائيلية
قالت وسائل إعلام سورية إن غارة إسرائيلية استهدفت مواقع على مشارف العاصمة دمشق مساء أمس.
وبينما اكتفى التلفزيون الرسمي بالقول إن الهجوم أدى إلى إصابة جندي دون الكشف عن تفاصيل عن طبيعة أهداف الهجوم، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض إلى أن صواريخ إسرائيلية استهدفت مواقع على بعد بضعة كيلومترات من مطار دمشق الدولي، ومحيط منطقة الكسوة، ما أدى إلى تدمير موقع في منطقة الكسوة وموقع يضم آليات قرب المطار، بجانب مقتل شخصين.
وتعرضت أهداف عدة تابعة لحزب الله اللبناني وجماعات مسلحة موالية لإيران في سوريا للعديد من الهجمات التي تنسب لإسرائيل، والتي عادة ما ترفض التعليق.