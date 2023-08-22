سوريا تعلن تعرض محيط دمشق لهجوم إسرائيلي، والنيابة المصرية تأمر بحبس المعارض هشام قاسم 4 أيام على ذمة التحقيقات

تضاربت الأنباء بشأن الوضع الميداني إثر الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إذ تسعى الأخيرة للسيطرة على مقر سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم.

وأعلنت قوات الدعم السريع تمكنها من السيطرة على اجزاء واسعة من المقر، بينما ينفي الجيش السوداني ذلك.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان إنها توغلت داخل القاعدة العسكرية وتمكنت من الاستيلاء على عدد كبير من الآليات العسكرية وقتل وأسر المئات من الضباط والجنود. أما الجيش السوداني فقد أكد تصديه لهجوم قوات الدعم السريع وإلحاقه بها خسائر في الأفراد والمعدات العسكرية.

وتدور منذ ثلاثة أيام معارك وصفت بالأشرس بين الجانبين في محيط مبنى سلاح المدرعات، أحد أهم المواقع العسكرية في الخرطوم.