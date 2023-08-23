اصطدام سفينتين في قناة السويس وتعويم إحداهما، والبحث عن 1100 مفقود في حرائق هاواي المميتة

قناة السويس: نجاح تعويم سفينة تعطلت بعد حادث اصطدام على الطريق الملاحي
اصطدمت إحدى السفن في قناة السويس بسفينة ثانية، وتمكنت إدارة القناة من تعويم إحدى السفينتين دون أن تتأثر حركة الملاحة في القناة.
وذكرت هيئة قناة السويس أن الجهات المعنية تدخلت على الفور لحل أزمة السفينة بعد جنوحها بالقناة بسبب تعطل أحد محركاتها، وإصلاح العطل وتعويمها في الاتجاه الصحيح.
وقالت الشركة المشغلة لناقلة الغاز الطبيعي المسال "بي دبليو ليسميس" التي ترفع علم سنغافورة، وناقلة المنتجات النفطية "بوري" التي ترفع علم جزر كايمان اصطدمتا مما أدى إلى جنوح السفينة لفترة وجيزة أثناء عبورها القناة.
ولم تعط الشركة المزيد من التفاصيل بعد. لكن الهيئة ذكرت أنها استخدمت قاطرة لإعادة تعويم السفينة الجانحة عقب دورتها نصف دورة بالقناة وتعطلها.
ويمر في قناة السويس 12 في المئة من معدل التجارة العالمية، ومنذ جنوح سفينة الحاويات العملاقة إيفرغيفن بالقناة، بسبب الرياح العاتية في عام 2021، تعمل هيئة الملاحة في القناة على تطوير حركة الملاحة في الاتجاهين تحسبا لأي طارئ.
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قناة السويس: نجاح تعويم سفينة تعطلت بعد حادث اصطدام على الطريق الملاحي
اصطدمت إحدى السفن في قناة السويس بسفينة ثانية، وتمكنت إدارة القناة من تعويم إحدى السفينتين دون أن تتأثر حركة الملاحة في القناة.
وذكرت هيئة قناة السويس أن الجهات المعنية تدخلت على الفور لحل أزمة السفينة بعد جنوحها بالقناة بسبب تعطل أحد محركاتها، وإصلاح العطل وتعويمها في الاتجاه الصحيح.
وقالت الشركة المشغلة لناقلة الغاز الطبيعي المسال "بي دبليو ليسميس" التي ترفع علم سنغافورة، وناقلة المنتجات النفطية "بوري" التي ترفع علم جزر كايمان اصطدمتا مما أدى إلى جنوح السفينة لفترة وجيزة أثناء عبورها القناة.
ولم تعط الشركة المزيد من التفاصيل بعد. لكن الهيئة ذكرت أنها استخدمت قاطرة لإعادة تعويم السفينة الجانحة عقب دورتها نصف دورة بالقناة وتعطلها.
ويمر في قناة السويس 12 في المئة من معدل التجارة العالمية، ومنذ جنوح سفينة الحاويات العملاقة إيفرغيفن بالقناة، بسبب الرياح العاتية في عام 2021، تعمل هيئة الملاحة في القناة على تطوير حركة الملاحة في الاتجاهين تحسبا لأي طارئ.
أهلا بكم مجددا إلى صفحة مباشر ومطالعة مستمرة لأهم أحداث العالم كما بدت لنا ليلة أمس وصباح اليوم