بريكس تضم رسميا 3 دول عربية في أول توسع لها منذ 2010، والصين تعلق وارداتها البحرية من اليابان بسبب مياه فوكوشيما

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا اليوم الخميس خلال اليوم الأخير لقمة المجموعة في جوهانسبورغ موافقة الكتلة على دعوة 6 دول للانضمام إلى بريكس اعتبارا من ياناير/كانون الثاني 2024.

من بين هذه الدول 3 دول عربية وهي مصر والسعودية والإمارات. وعززت مجموعة دول الاقتصادات الناشئة الكبرى من قوتها إذ تضم حاليا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا وبانضمام إيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين وإثيوبيا ستنافس بريكس مجموعة العشرين ومجموعة الدول السبع الكبرى.

ووصف الرئيس الصيني، شي جينبينغ، التوسع بأنه مرحلة تاريخية تلبي توقعات المجتمع الدولي والمصالح المشتركة للدول النامية.