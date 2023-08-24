بريكس تضم رسميا 3 دول عربية في أول توسع لها منذ 2010، والصين تعلق وارداتها البحرية من اليابان بسبب مياه فوكوشيما

عاجلقمة بريكس: انضمام 6 أعضاء إلى المجموعة من بينها 3 دول عربية
أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا اليوم الخميس خلال اليوم الأخير لقمة المجموعة في جوهانسبورغ موافقة الكتلة على دعوة 6 دول للانضمام إلى بريكس اعتبارا من ياناير/كانون الثاني 2024.
من بين هذه الدول 3 دول عربية وهي مصر والسعودية والإمارات. وعززت مجموعة دول الاقتصادات الناشئة الكبرى من قوتها إذ تضم حاليا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا وبانضمام إيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين وإثيوبيا ستنافس بريكس مجموعة العشرين ومجموعة الدول السبع الكبرى.
ووصف الرئيس الصيني، شي جينبينغ، التوسع بأنه مرحلة تاريخية تلبي توقعات المجتمع الدولي والمصالح المشتركة للدول النامية.
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قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان يظهر للمرة الأولى خارج مقر قيادة الجيش في الخرطوم منذ بدء الحرب مع قوات الدعم السريع في أبريل/ نيسان الماضي.
اجتماعات قمة مجموعة بريكس لدول الأسواق الناشئة الكبرى، تختتم اليوم، ويتوقع دعوة السعودية إلى الانضمام إلى الكتلة بحسب تقارير إعلامية. واتفق قادة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا على أول توسع للمجموعة منذ عام 2010. وذكر التقرير أن الإمارات ومصر قد تنضمان أيضا.
الصين أعلنت اليوم الخميس تعليق كل وارداتها من منتجات البحر اليابانية بعد بدء اليابان تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية اليوم.
وأفادت الجمارك الصينية في بيان لها أن القرار يهدف إلى "تدارك المخاطر الناتجة عن تصريف مياه ملوّثة في البحر.
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إطلاق نار في حانة في مقاطعة أورانج في ولاية كاليفورنيا يؤدي إلى مقتل أربعة أشخاص. أحدهم المسلح الذي قتل على يد الشرطة.
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عاجلقمة بريكس: انضمام 6 أعضاء إلى المجموعة من بينها 3 دول عربية
أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا اليوم الخميس خلال اليوم الأخير لقمة المجموعة في جوهانسبورغ موافقة الكتلة على دعوة 6 دول للانضمام إلى بريكس اعتبارا من ياناير/كانون الثاني 2024.
من بين هذه الدول 3 دول عربية وهي مصر والسعودية والإمارات. وعززت مجموعة دول الاقتصادات الناشئة الكبرى من قوتها إذ تضم حاليا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا وبانضمام إيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين وإثيوبيا ستنافس بريكس مجموعة العشرين ومجموعة الدول السبع الكبرى.
ووصف الرئيس الصيني، شي جينبينغ، التوسع بأنه مرحلة تاريخية تلبي توقعات المجتمع الدولي والمصالح المشتركة للدول النامية.
نرحب بكم إلى متابعة مستمرة لتطورات الأحداث في العالم وفي موجزها حتى اللحظة: