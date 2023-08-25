دونالد ترامب يسلم نفسه للسجن ويصبح النزيل رقم P01135809، وقصة هروب كارلوس غصن في فيلم وثائقي جديد

تنظيم الدولة: القبض على قيادي في الجماعة في طرابلس ليبيا
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة القبض على قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية ضالع في "التخطيط وقيادة عمليات إرهابية" دامية في العاصمة طرابلس عام 2018.
ولم تقدم أي تفاصيل عن هوية المتهم أو جنسيته.
وتعرضت طرابلس لعدد من الهجمات ففي 2 مايو/أيار 2018 قتل 14 شخصا في هجوم انتحاري استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات الليبية وتبناها تنظيم الدولة الإسلامية.
وفي 10 سبتمبر/أيلول من العام أسفر هجوم انتحاري على مقر الشركة الوطنية للنفط الليبية في وسط العاصمة عن مقتل شخصين وإصابة عشرة آخرين.
وفي 25 ديسمبر/كانون أول قتل ثلاثة أشخاص، بينهم دبلوماسي ليبي، في هجوم استهدف وزارة الخارجية وتبناه التنظيم.
انقلاب النيجر: المجلس العسكري يسمح لقوات مالي وبوركينا فاسو بالتدخل في حال التعرض للعدوان
فوض قائد الانقلاب العسكري في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تشياني، جيشي
مالي وبوركينا فاسو بالتدخّل على أراضي بلاده إن "تعرّضت لهجوم عسكري".
وجاء هذا التفويض في ختام زيارة وزيرة خارجية بوركينا فاسو ونظيرها المالي،
الخميس، لنيامي حيث استقبلهما الجنرال تشياني.
ورحب وزيرا الدولتين الجارتين بهذا القرار الذي يسمح لهما بإرسال قوات
الدفاع والأمن إلى النيجر.
ومنذ الانقلاب
العسكري أواخر الشهر الماضي، دعمت مالي وبوركينا فاسو قادة الانقلاب، وبرز دعمهما
بصورة واضحة، بعد تهديد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) باستخدام
القوة لإعادة رئيس النيجر محمد بازوم إلى منصبه، ووجهت
الدولتان تحذيرا بأن أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة "إعلان
حرب عليهما".
كارلوس غصن: قصة هروبه في فيلم وثائقي جديد
يبدأ اليوم بث فيلم وثائقي عن قصة رجل الأعمال ورئيس نيسان/رينو السابق كارلوس غصن.
يتكون الفيلم من أربعة أجزاء ويبث على محطة أبل تي في بلس.
ويستعرض الفيلم قصة هروب غصن من اليابان الى موطنه الأصلي لبنان، ويغطي مسيرته المهنية في شركة نيسان/رينو لتصنيع السيارات، والاعتقال، والهروب الشهير.
ويغطي الفيلم كل الأحداث المهمة في حياة غصن التي تولى خلالها مناصب كبيرة، وعاش أياما في السجن والإقامة الجبرية في منزله، وساعات طويلة ومرعبة قضاها خلال رحلة الهروب.
وسيتضمن لقاء لأول مرة مع من ساعدوه على الهروب.
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السجن المؤبد لضابط في الجيش المصري أدين بالقتل العمد
قضت محكمة الجنايات العسكرية في مصر بالسجن المؤبد على ضابط في الجيش يدعى زياد حسام الدين بعد إدانته بدهس أسرة كاملة عمدا بسيارته في تجمع سكني، شرقي العاصمة القاهرة.
وأدانت المحكمة الضابط وهو طبيب برتبة نقيب، بقتل الأم وإصابة زوجها وأولادها في حادثة أثارت غضبا كبيرا في الأوساط المصرية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأحيل الضابط المتهم إلى محكمة الجنايات العسكرية بشكل عاجل عقب انتهاء التحقيقات في القضية التي استغرقت أيامًا فقط، ووجهت إلى المتهم جرائم "القتل العمد والشروع فيه.
ووقع الحادث في شهر يوليو/تموز الماضي، حين دهس المتهم الضحية وزوجها وأولادها بسيارته، بسبب غضبه من خدش أحد الأطفال للسيارة.
واتجه الأب مع ابنه للاعتذار الى جارهما عما حدث للسيارة أثناء لهو الطفل، إلا أن الجار ركب سيارته وبدأ في مطاردتهما، تزامناً مع وصول الزوجة وباقي أطفالها، ليدهسهم المتهم ويقتل الأم، بينما أصيب الباقون بكسور وجروح متفرقة.
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دونالد ترامب قال بعد أن سلم نفسه إلى سجن في مقاطعة فولتون "إن التهم الموجهة إليه في ولاية جورجيا الأمريكية هي استهزاء بالعدالة والديموقراطية. ولا يزال ترامب الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة.
روسيا أعلنت أنها أسقطت أكثر من 40 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم، تسع طائرات دمرت والباقي حيد إلكترونيا .
تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة الطائرات المقاتلة من طراز F16 سيبدأ في شهر أكتوبر/تشرين الأول بحسب مصادر البنتاغون، وكانت واشنطن قد وافقت في الأسبوع الماضي على تزويد أوكرانيا بطائرات أمريكية الصنع من دولة ثالثة.
اليابان بدأت اختبار نوعين من أسماك البحر التي تعيش بالقرب من مكان تصريف مياه محطة فوكوشيما للطاقة النووية المدمرة التي كانت تستخدم لتبريد المحطة، وفحص مستويات الإشعاع في لحومها. وأكدت أن نتائج الفحوصات الأولى للعينات أظهرت أن نسبة الإشعاع فيها لا تزال ضمن المستويات الآمنة، بحسب الشركة المشغلة.
في النيجر وافق المجلس العسكري على مساعدة مالي وبوركينا فاسو عسكريا كما وافق القادة العسكريون في الدولتين على تقديم المساعدة، إن تعرض أمن النيجر للتهديد الخارجي.
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تنظيم الدولة: القبض على قيادي في الجماعة في طرابلس ليبيا
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة القبض على قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية ضالع في "التخطيط وقيادة عمليات إرهابية" دامية في العاصمة طرابلس عام 2018.
ولم تقدم أي تفاصيل عن هوية المتهم أو جنسيته.
وتعرضت طرابلس لعدد من الهجمات ففي 2 مايو/أيار 2018 قتل 14 شخصا في هجوم انتحاري استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات الليبية وتبناها تنظيم الدولة الإسلامية.
وفي 10 سبتمبر/أيلول من العام أسفر هجوم انتحاري على مقر الشركة الوطنية للنفط الليبية في وسط العاصمة عن مقتل شخصين وإصابة عشرة آخرين.
وفي 25 ديسمبر/كانون أول قتل ثلاثة أشخاص، بينهم دبلوماسي ليبي، في هجوم استهدف وزارة الخارجية وتبناه التنظيم.
انقلاب النيجر: المجلس العسكري يسمح لقوات مالي وبوركينا فاسو بالتدخل في حال التعرض للعدوان
فوض قائد الانقلاب العسكري في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تشياني، جيشي مالي وبوركينا فاسو بالتدخّل على أراضي بلاده إن "تعرّضت لهجوم عسكري".
وجاء هذا التفويض في ختام زيارة وزيرة خارجية بوركينا فاسو ونظيرها المالي، الخميس، لنيامي حيث استقبلهما الجنرال تشياني.
ورحب وزيرا الدولتين الجارتين بهذا القرار الذي يسمح لهما بإرسال قوات الدفاع والأمن إلى النيجر.
ومنذ الانقلاب العسكري أواخر الشهر الماضي، دعمت مالي وبوركينا فاسو قادة الانقلاب، وبرز دعمهما بصورة واضحة، بعد تهديد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) باستخدام القوة لإعادة رئيس النيجر محمد بازوم إلى منصبه، ووجهت الدولتان تحذيرا بأن أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة "إعلان حرب عليهما".
كارلوس غصن: قصة هروبه في فيلم وثائقي جديد
يبدأ اليوم بث فيلم وثائقي عن قصة رجل الأعمال ورئيس نيسان/رينو السابق كارلوس غصن.
يتكون الفيلم من أربعة أجزاء ويبث على محطة أبل تي في بلس. ويستعرض الفيلم قصة هروب غصن من اليابان الى موطنه الأصلي لبنان، ويغطي مسيرته المهنية في شركة نيسان/رينو لتصنيع السيارات، والاعتقال، والهروب الشهير.
ويغطي الفيلم كل الأحداث المهمة في حياة غصن التي تولى خلالها مناصب كبيرة، وعاش أياما في السجن والإقامة الجبرية في منزله، وساعات طويلة ومرعبة قضاها خلال رحلة الهروب. وسيتضمن لقاء لأول مرة مع من ساعدوه على الهروب.
السجن المؤبد لضابط في الجيش المصري أدين بالقتل العمد
قضت محكمة الجنايات العسكرية في مصر بالسجن المؤبد على ضابط في الجيش يدعى زياد حسام الدين بعد إدانته بدهس أسرة كاملة عمدا بسيارته في تجمع سكني، شرقي العاصمة القاهرة.
وأدانت المحكمة الضابط وهو طبيب برتبة نقيب، بقتل الأم وإصابة زوجها وأولادها في حادثة أثارت غضبا كبيرا في الأوساط المصرية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأحيل الضابط المتهم إلى محكمة الجنايات العسكرية بشكل عاجل عقب انتهاء التحقيقات في القضية التي استغرقت أيامًا فقط، ووجهت إلى المتهم جرائم "القتل العمد والشروع فيه.
ووقع الحادث في شهر يوليو/تموز الماضي، حين دهس المتهم الضحية وزوجها وأولادها بسيارته، بسبب غضبه من خدش أحد الأطفال للسيارة.
واتجه الأب مع ابنه للاعتذار الى جارهما عما حدث للسيارة أثناء لهو الطفل، إلا أن الجار ركب سيارته وبدأ في مطاردتهما، تزامناً مع وصول الزوجة وباقي أطفالها، ليدهسهم المتهم ويقتل الأم، بينما أصيب الباقون بكسور وجروح متفرقة.
نرحب بكم إلى صفحة مباشر ومتابعة مستمرة لتطورات الأحداث في العالم وفي ملخصها: