دونالد ترامب يسلم نفسه للسجن ويصبح النزيل رقم P01135809، وقصة هروب كارلوس غصن في فيلم وثائقي جديد

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة القبض على قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية ضالع في "التخطيط وقيادة عمليات إرهابية" دامية في العاصمة طرابلس عام 2018.

ولم تقدم أي تفاصيل عن هوية المتهم أو جنسيته.

وتعرضت طرابلس لعدد من الهجمات ففي 2 مايو/أيار 2018 قتل 14 شخصا في هجوم انتحاري استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات الليبية وتبناها تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي 10 سبتمبر/أيلول من العام أسفر هجوم انتحاري على مقر الشركة الوطنية للنفط الليبية في وسط العاصمة عن مقتل شخصين وإصابة عشرة آخرين.

وفي 25 ديسمبر/كانون أول قتل ثلاثة أشخاص، بينهم دبلوماسي ليبي، في هجوم استهدف وزارة الخارجية وتبناه التنظيم.