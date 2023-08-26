النيجر تطلب من السفير الفرنسي مغادرة البلاد وباريس ترفض، ودراسة علمية تجد علاقة بين مشاكل النوم والسكتة الدماغية

دراسة طبية تؤكد وجود علاقة بين خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ومشاكل النوم
وجد فريق من العلماء في الولايات المتحدة الأمريكية علاقة بين توقف التنفس المؤقت أثناء النوم وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
ويعاني مئات الملايين من الأشخاص في العالم من هذه الحالة، التي تؤدي إلى الشخير بصوت عالٍ وعدم القدرة المؤقتة على التنفس.
وتوصلت الدراسة التي أجرتها جامعة ستانفورد على أكثر من 1.7 مليون شخص تحت سن الـ50، أن الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم كانوا أكثر عرضة بنسبة 60 في المئة للإصابة بسكتة دماغية.
وكانت دراسات سابقة قد وجدت أن هذه الحالة تزيد من خطر حدوث مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك ارتفاع ضغط.
أعراض ومضاعفات انقطاع النفس المؤقت أثناء النوم:
الأعراض تظهر على شكل شخير بصوت عال، ونوبات اختناق مفاجئ مصحوبة بسعال، وصداع قد يستمر للصباح، وتؤدي إلى إعياء ونعاس خلال النهار، وتغير المزاج إلى حد الاكتئاب. وارتفاع ضغط الدم.
هذا مؤشر على ضرورة استشارة الطبيب لكن ليس له علاقة بالضرورة بخطر السكتة الدماغية لكنه مؤشر فقط على ضرورة المتابعة.
هل هناك علاج لانقطاع النفس المؤقت أثناء النوم؟
بالنسبة للإصابات الخفيفة بانقطاع التنفس أثناء النوم، قد يوصي الطبيب بتغيير أسلوب حياتك: مثل تخفيف الوزن، والإقلاع عن التدخين، وربما تغيير الوضع الذي ينام به المريض. وإذا كان هناك مشاكل مثل حساسية الأنف، فقد يوصي الطبيب بعلاج هذا.
إن لم تؤد هذه التدابير إلى تحسن يذكر، يمكن الاعتماد على أجهزة التنفس المساعدة أو التدخل الجراحي.
انقلاب النيجر: الحكومة تطلب من السفير الفرنسي مغادرة البلاد وباريس ترفض
رفضت وزارة الخارجية الفرنسية طلب حكومة النيجر، التي عينها المجلس العسكري، بمغادرة البلاد، وقالت إن المجلس العسكري في النيجر تولى السلطة في انقلاب وليس لديه شرعية لطرد سفيرها.
وكان المجلس العسكري قد طلبت من السفير الفرنسي مغادرة نيامي خلال 48 ساعة، وأوضح قائلا إن القرار اتخذ بسبب سلوك فرنسا الذي يتعارض مع مصالح البلاد وبعد رفض السفير الفرنسي مقابلة وفد الحكومة.
أما الولايات المتحدة فقد أكدت أن حكومة النيجر نفت أنها طلبت من السفيرة الأمريكية التي وصلت البلاد مؤخرا المغادرة. وتأتي تلك التصريحات بعد نشر رسائل إلكترونية تبدو وكأنها رسائل رسمية تطلب من سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا ونيجيريا مغادرة البلاد.
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دراسة طبية تؤكد وجود علاقة بين خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ومشاكل النوم
وجد فريق من العلماء في الولايات المتحدة الأمريكية علاقة بين توقف التنفس المؤقت أثناء النوم وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
ويعاني مئات الملايين من الأشخاص في العالم من هذه الحالة، التي تؤدي إلى الشخير بصوت عالٍ وعدم القدرة المؤقتة على التنفس.
وتوصلت الدراسة التي أجرتها جامعة ستانفورد على أكثر من 1.7 مليون شخص تحت سن الـ50، أن الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم كانوا أكثر عرضة بنسبة 60 في المئة للإصابة بسكتة دماغية.
وكانت دراسات سابقة قد وجدت أن هذه الحالة تزيد من خطر حدوث مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك ارتفاع ضغط.
أعراض ومضاعفات انقطاع النفس المؤقت أثناء النوم:
الأعراض تظهر على شكل شخير بصوت عال، ونوبات اختناق مفاجئ مصحوبة بسعال، وصداع قد يستمر للصباح، وتؤدي إلى إعياء ونعاس خلال النهار، وتغير المزاج إلى حد الاكتئاب. وارتفاع ضغط الدم.
هذا مؤشر على ضرورة استشارة الطبيب لكن ليس له علاقة بالضرورة بخطر السكتة الدماغية لكنه مؤشر فقط على ضرورة المتابعة.
هل هناك علاج لانقطاع النفس المؤقت أثناء النوم؟
بالنسبة للإصابات الخفيفة بانقطاع التنفس أثناء النوم، قد يوصي الطبيب بتغيير أسلوب حياتك: مثل تخفيف الوزن، والإقلاع عن التدخين، وربما تغيير الوضع الذي ينام به المريض. وإذا كان هناك مشاكل مثل حساسية الأنف، فقد يوصي الطبيب بعلاج هذا.
إن لم تؤد هذه التدابير إلى تحسن يذكر، يمكن الاعتماد على أجهزة التنفس المساعدة أو التدخل الجراحي.
انقلاب النيجر: الحكومة تطلب من السفير الفرنسي مغادرة البلاد وباريس ترفض
رفضت وزارة الخارجية الفرنسية طلب حكومة النيجر، التي عينها المجلس العسكري، بمغادرة البلاد، وقالت إن المجلس العسكري في النيجر تولى السلطة في انقلاب وليس لديه شرعية لطرد سفيرها.
وكان المجلس العسكري قد طلبت من السفير الفرنسي مغادرة نيامي خلال 48 ساعة، وأوضح قائلا إن القرار اتخذ بسبب سلوك فرنسا الذي يتعارض مع مصالح البلاد وبعد رفض السفير الفرنسي مقابلة وفد الحكومة.
أما الولايات المتحدة فقد أكدت أن حكومة النيجر نفت أنها طلبت من السفيرة الأمريكية التي وصلت البلاد مؤخرا المغادرة. وتأتي تلك التصريحات بعد نشر رسائل إلكترونية تبدو وكأنها رسائل رسمية تطلب من سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا ونيجيريا مغادرة البلاد.
مرحبا بكم مجددا إلى متابعة مستمرة لتطورات أحداث عالمنا وفي أهم العناوين اليوم: