مقتل ثلاثة من "المارينز" الأمريكيين إثر تحطم طائرة عسكرية في أستراليا

محكمة إيرانية تدين واشنطن بالتخطيط لانقلاب عام 1980
قضت محكمة إيرانية يوم أمس بتغريم الحكومة
الأميركية 330 مليون دولار لإدانتها بالتورط في محاولة انقلاب لإطاحة النظام في
الجمهورية الإسلامية عام 1980.
وقال المكتب الاعلامي للسلطة القضائية في البلاد "عقب الشكوى التي
تقدمت بها عائلات ضحايا انقلاب نوجه، ألزمت محكمة في طهران الولايات المتحدة بدفع
330 مليون دولار".
في تموز/يوليو 1980، أي بعد مرور عام على الثورة، خططت مجموعة من الضباط في
القوات الجوية لقصف مقر إقامة آية الله روح الله الخميني ومراكز عسكرية، والسيطرة
على التلفزيون الحكومي.
ولكن عشية الموعد المقرر للعملية، تم اعتقال أكثر من 120 شخصا للاشتباه
بتورطهم في ذلك.
وقُتل ثلاثة أشخاص في اشتباكات مع القوات الحكومية حول قاعدة نوجه الجوية
في غرب البلاد، حيث كان من المفترض أن يبدأ الانقلاب.
وأشار موقع "ميزان أونلاين" إلى أنه "في تموز/يوليو 2002،
رفعت عائلات ثلاثة من شهداء انقلاب نوجه دعوى أمام المحكمة الدولية في طهران ضد
الحكومة الأميركية لقيامها بالتخطيط لهذا الانقلاب وتنفيذه".
الجيش الأردني يضبط 4 متسللين من أوزباكستان وكازاخستان
أعلن الجيش الأردني توقيف
شخصين من الجنسية الأوزبكية وآخرَين من الجنسية الكازخستانية حاولوا التسلل إلى
المملكة عبر حدودها الجنوبية.
وقال مصدر عسكري أردني إن
"قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك وألقت القبض عليهم، وتم تحويلهم إلى
الجهات المختصة"، مؤكدا جدية القوات المسلحة في "منع أي عملية تسلل أو
محاولة تهريب".
وغالبا ما يعلن الجيش الأردني إحباط عمليات تسلل نحو المملكة.
حيث تُضبط غالبية محاولات التسلل للأشخاص وتهريب المخدرات من سوريا
التي تشهد منذ العام 2011 نزاعاً دامياً تسبّب بمقتل مئات الآلاف، وألحق دماراً
هائلاً وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
كما تُسجّل عمليات تسلل نادرة إلى المملكة عبر الحدود مع إسرائيل التي ترتبط
معها بمعاهدة منذ عام 1994.
وأعلن الجيش في الثاني من آب/أغسطس الحالي القاء القبض على إسرائيلي حاول
التسلل عبر الحدود مع إسرائيل.
وفي كانون الثاني/يناير 2020، قضت محكمة أردنية بسجن إسرائيلي أربعة أشهر
وتغريمه نحو 1500 دولار، بعد محاولته التسلل الى المملكة.
وأدين الاسرائيلي الذي تم توقيفه في تشرين الأول/أكتوبر 2019
بـ"التسلل إلى أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة" و"حيازة مخدرات".
قتلى وجرحى في صفوف المارينز الأمريكي إثر تحطم طائرة خلال تدريبات في أستراليا
تحطمت طائرة عسكرية أمريكية صباح اليوم الأحد على جزيرة ملفيل، شمالي أستراليا خلال مناورات مشتركة، كانت تحمل على متنها 23 عنصرا من مشاة البحرية الأميركية "المارينز".
ولقي ثلاثة عناصر "المارينز" حتفهم فيما أصيب خمسة بجروح خطرة، وأفاد مسؤولون محليون في وقت سابق أن الطائرة هي من طراز "أوسبري"، وبينما فُتح تحقيق في أسباب الحادث، أكدت وزارة الدفاع الأسترالية عدم وجود أي جندي أسترالي ضمن الضحايا.
وأصبحت مناطق شمال أستراليا تكتسب أهمية متزايدة في الأعوام الأخيرة كمنصة للجيش الأميركي، مع سعي البلدين الحليفين الى مواجهة النفوذ المتنامي للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
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محكمة إيرانية تدين واشنطن بالتخطيط لانقلاب عام 1980
قضت محكمة إيرانية يوم أمس بتغريم الحكومة الأميركية 330 مليون دولار لإدانتها بالتورط في محاولة انقلاب لإطاحة النظام في الجمهورية الإسلامية عام 1980.
وقال المكتب الاعلامي للسلطة القضائية في البلاد "عقب الشكوى التي تقدمت بها عائلات ضحايا انقلاب نوجه، ألزمت محكمة في طهران الولايات المتحدة بدفع 330 مليون دولار".
في تموز/يوليو 1980، أي بعد مرور عام على الثورة، خططت مجموعة من الضباط في القوات الجوية لقصف مقر إقامة آية الله روح الله الخميني ومراكز عسكرية، والسيطرة على التلفزيون الحكومي.
ولكن عشية الموعد المقرر للعملية، تم اعتقال أكثر من 120 شخصا للاشتباه بتورطهم في ذلك.
وقُتل ثلاثة أشخاص في اشتباكات مع القوات الحكومية حول قاعدة نوجه الجوية في غرب البلاد، حيث كان من المفترض أن يبدأ الانقلاب.
وأشار موقع "ميزان أونلاين" إلى أنه "في تموز/يوليو 2002، رفعت عائلات ثلاثة من شهداء انقلاب نوجه دعوى أمام المحكمة الدولية في طهران ضد الحكومة الأميركية لقيامها بالتخطيط لهذا الانقلاب وتنفيذه".
الجيش الأردني يضبط 4 متسللين من أوزباكستان وكازاخستان
أعلن الجيش الأردني توقيف شخصين من الجنسية الأوزبكية وآخرَين من الجنسية الكازخستانية حاولوا التسلل إلى المملكة عبر حدودها الجنوبية.
وقال مصدر عسكري أردني إن "قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك وألقت القبض عليهم، وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة"، مؤكدا جدية القوات المسلحة في "منع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب".
وغالبا ما يعلن الجيش الأردني إحباط عمليات تسلل نحو المملكة.
حيث تُضبط غالبية محاولات التسلل للأشخاص وتهريب المخدرات من سوريا التي تشهد منذ العام 2011 نزاعاً دامياً تسبّب بمقتل مئات الآلاف، وألحق دماراً هائلاً وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
كما تُسجّل عمليات تسلل نادرة إلى المملكة عبر الحدود مع إسرائيل التي ترتبط معها بمعاهدة منذ عام 1994.
وأعلن الجيش في الثاني من آب/أغسطس الحالي القاء القبض على إسرائيلي حاول التسلل عبر الحدود مع إسرائيل.
وفي كانون الثاني/يناير 2020، قضت محكمة أردنية بسجن إسرائيلي أربعة أشهر وتغريمه نحو 1500 دولار، بعد محاولته التسلل الى المملكة.
وأدين الاسرائيلي الذي تم توقيفه في تشرين الأول/أكتوبر 2019 بـ"التسلل إلى أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة" و"حيازة مخدرات".
قتلى وجرحى في صفوف المارينز الأمريكي إثر تحطم طائرة خلال تدريبات في أستراليا
تحطمت طائرة عسكرية أمريكية صباح اليوم الأحد على جزيرة ملفيل، شمالي أستراليا خلال مناورات مشتركة، كانت تحمل على متنها 23 عنصرا من مشاة البحرية الأميركية "المارينز".
ولقي ثلاثة عناصر "المارينز" حتفهم فيما أصيب خمسة بجروح خطرة، وأفاد مسؤولون محليون في وقت سابق أن الطائرة هي من طراز "أوسبري"، وبينما فُتح تحقيق في أسباب الحادث، أكدت وزارة الدفاع الأسترالية عدم وجود أي جندي أسترالي ضمن الضحايا.
وأصبحت مناطق شمال أستراليا تكتسب أهمية متزايدة في الأعوام الأخيرة كمنصة للجيش الأميركي، مع سعي البلدين الحليفين الى مواجهة النفوذ المتنامي للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.