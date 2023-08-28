سوريا تعلن خروج مطار حلب عن الخدمة جراء هجوم إسرائيلي، وقوات الدعم السريع تطرح مبادرة لتأسيس "الدولة السودانية الجديدة"

الحرب في السودان: قوات الدعم السريع تقول إنها منفتحة على وقف طويل الأمد لإطلاق النار
قالت
قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان إنها منفتحة على وقف طويل الأمد لإطلاق
النار مع الجيش وعرضت رؤيتها "لتأسيس الدولة السودانية الجديدة"، وهي
مبادرة يمكن أن تحيي الجهود الرامية إلى إجراء محادثات مباشرة بين طرفي الصراع.
وجاء
بيان قوات الدعم السريع مع دخول القتال بينها وبين الجيش أسبوعه العشرين دون إعلان
أي طرف النصر بينما أُجبر الملايين على ترك منازلهم في العاصمة ومدن أخرى.
وفي
البيان الذي صدر في وقت متأخر يوم الأحد، بدا قائد قوات الدعم السريع الفريق أول
محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، مستعدا للتفاوض مع الجيش حول شكل الدولة
السودانية المستقبلية، متجاوزا الجوانب الفنية لوقف إطلاق النار الدائم والتي
عرقلت جهود وساطة برعاية السعودية والولايات المتحدة
وحذرت
الأمم المتحدة من "كارثة إنسانية لها أبعاد هائلة" مع تزايد الجوع
وانهيار الرعاية الصحية وتدمير البنية التحتية. كما تواجه قوات الدعم السريع
وجماعات متحالفة معها تهما بارتكاب التطهير العرقي في ولاية غرب دارفور.
إصابة فلسطيني بجروح خطيرة برصاص الجيش الإسرائيلي قرب جنين
أصيب فلسطيني بجروح خطيرة في ساعات الفجر
الأولى برصاص الجيش الإسرائيلي قرب حاجز "دوتان" المقام قرب مدينة جنين،
وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.
وقالت إذاعة الجيش
الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية اعتقلت ثلاثة مسلحين فلسطينيين بعد إصابتهم
كانوا أطلقوا النار صوب حاجز مستوطنة دوتان.
واعتقلت القوات الإسرائيلية الليلة
الماضية 14 فلسطينياً من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وفقاً لنادي الأسير
الفلسطيني.
ووقعت اشتباكات مسلحة بين مسلحين والقوات
الإسرائيلية في مخيم بلاطة للاجئين في مدينة نابلس وفي بلدة يعبد قرب جنين، وفقاً
لمصادر محلية فلسطينية. وحاصرت القوات الإسرائيلية منزلًا في قرية بيت ريما شمالي
مدينة رام الله واعتقلت شابين كانا بداخله.
نجلاء المنقوش: إيقاف وزيرة الخارجية الليبية عن العمل بعد الإعلان عن لقائها نظيرها الإسرائيلي
قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي تتّخذ طرابلس مقرا لها، عبد الحميد الدبيبة، أن يوقف وزيرة خارجيته نجلاء المنقوش عن العمل
احتياطيا بعد الإعلان الأحد عن لقاء بينها وبين نظيرها الإسرائيلي الأسبوع الماضي.
وقالت
حكومة الدبيبة في بيان نشر على فيسبوك مساء الأحد إنها قررت وقف المنقوش "عن
العمل احتياطيا" على أن "تحال إلى التحقيق"، مشيرة إلى أن لجنة
للتحقيق ستشكل برئاسة وزيرة العدل.
وشهدت مدن ليبية مظاهرات للتنديد باللقاء الذي أعلنت
الخارجية الإسرائيلية بالأمس إنه جرى في روما
في الأسبوع الماضي.
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الحرب في السودان: قوات الدعم السريع تقول إنها منفتحة على وقف طويل الأمد لإطلاق النار
قالت قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان إنها منفتحة على وقف طويل الأمد لإطلاق النار مع الجيش وعرضت رؤيتها "لتأسيس الدولة السودانية الجديدة"، وهي مبادرة يمكن أن تحيي الجهود الرامية إلى إجراء محادثات مباشرة بين طرفي الصراع.
وجاء بيان قوات الدعم السريع مع دخول القتال بينها وبين الجيش أسبوعه العشرين دون إعلان أي طرف النصر بينما أُجبر الملايين على ترك منازلهم في العاصمة ومدن أخرى.
وفي البيان الذي صدر في وقت متأخر يوم الأحد، بدا قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، مستعدا للتفاوض مع الجيش حول شكل الدولة السودانية المستقبلية، متجاوزا الجوانب الفنية لوقف إطلاق النار الدائم والتي عرقلت جهود وساطة برعاية السعودية والولايات المتحدة
وحذرت الأمم المتحدة من "كارثة إنسانية لها أبعاد هائلة" مع تزايد الجوع وانهيار الرعاية الصحية وتدمير البنية التحتية. كما تواجه قوات الدعم السريع وجماعات متحالفة معها تهما بارتكاب التطهير العرقي في ولاية غرب دارفور.
إصابة فلسطيني بجروح خطيرة برصاص الجيش الإسرائيلي قرب جنين
أصيب فلسطيني بجروح خطيرة في ساعات الفجر الأولى برصاص الجيش الإسرائيلي قرب حاجز "دوتان" المقام قرب مدينة جنين، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية اعتقلت ثلاثة مسلحين فلسطينيين بعد إصابتهم كانوا أطلقوا النار صوب حاجز مستوطنة دوتان.
واعتقلت القوات الإسرائيلية الليلة الماضية 14 فلسطينياً من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وفقاً لنادي الأسير الفلسطيني.
ووقعت اشتباكات مسلحة بين مسلحين والقوات الإسرائيلية في مخيم بلاطة للاجئين في مدينة نابلس وفي بلدة يعبد قرب جنين، وفقاً لمصادر محلية فلسطينية. وحاصرت القوات الإسرائيلية منزلًا في قرية بيت ريما شمالي مدينة رام الله واعتقلت شابين كانا بداخله.
نجلاء المنقوش: إيقاف وزيرة الخارجية الليبية عن العمل بعد الإعلان عن لقائها نظيرها الإسرائيلي
قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي تتّخذ طرابلس مقرا لها، عبد الحميد الدبيبة، أن يوقف وزيرة خارجيته نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا بعد الإعلان الأحد عن لقاء بينها وبين نظيرها الإسرائيلي الأسبوع الماضي.
وقالت حكومة الدبيبة في بيان نشر على فيسبوك مساء الأحد إنها قررت وقف المنقوش "عن العمل احتياطيا" على أن "تحال إلى التحقيق"، مشيرة إلى أن لجنة للتحقيق ستشكل برئاسة وزيرة العدل.
وشهدت مدن ليبية مظاهرات للتنديد باللقاء الذي أعلنت الخارجية الإسرائيلية بالأمس إنه جرى في روما في الأسبوع الماضي.