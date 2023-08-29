البرهان يتوجه إلى مصر في أول زيارة خارجية له منذ بدء الصراع في السودان، و128 مسافرا إسرائيليا يقضون ليلتهم في جدة بعد تعطل طائرتهم

وكان الكشف عن الاجتماع الذي عقد في روما
الأسبوع الماضي قد أدى تظاهرات غاضبة في مدن ليبية قبل أن يقرر رئيس حكومة طرابلس
إقالة المنقوش
وأكد كوهين في تغريدة على استخدام وزارة
الخارجية لأساليب سرية وعلنية لتعزيز العلاقات الخارجية.
وأشار الى أنه على الرغم من ردود الأفعال
السريعة من المعارضين السياسيين، فإن الوزارة ملتزمة بمواصلة عملها.
ووفقًا للقناة 12، فقد انتقد مسؤولون في
الموساد كشف وزارة الخارجية عن اللقاء، مشيرين إلى أنه قد أثر على العلاقات بين
إسرائيل وليبيا.
بالإضافة إلى ذلك، أعربت الإدارة الأمريكية عن
احتجاج شديد اللهجة تجاه إسرائيل، حسبما أفاد موقع والا.
ReutersCopyright: Reuters
القوات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية
شنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات ومداهمات في
الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات وإصابات في بعض المناطق واعتقالات طالت
عدداً من الفلسطينيين.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن قواته
اعتقلت خلال الليل 24 فلسطينيًا من الضفة، وصادرت أسلحة٬ كما لحقت أضرار في عدة
مركبات عسكرية في بيت ريما بعد استهدافها بزجاجات حارقة ومفرقعات نارية.
وفجّر فلسطينيون عبوة ناسفة صباح اليوم ضد قوات
الجيش خلال نشاط لها في قرية عزون شمال الضفة.
ووقعت مناوشات بين عمال فلسطينيين والشرطة
الاسرائيلية عقب توقيف الشرطة ثلاث حافلات تنقل العمال الفلسطينيين في منطقة
الحاجز الشمالي قرب مدينة قلقيلية للعمل داخل إسرائيل، بسبب
نقل عمال لا يحملون تصاريح عمل داخل إسرائيل٬ كما نقلت وسائل اعلام إسرائيلية عن
الشرطة.
128 مسافرا إسرائيليا يقضون ليلتهم في جدة بعد تعطل طائرتهم
هبطت طائرة تابعة لشركة طيران سيشل، كانت
في طريقها من جزر سيشيل إلى إسرائيل، في مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة بالمملكة
العربية السعودية بسبب مشكلة تقنية.
وبحسب وزراة الخارجية الإسرائيلية فإن
الطائرة كانت تقل نحو 128 إسرائيليًا قضوا ليلتهم في فندق مطار جدة حسب، قبل
التوجه في رحلة بديلة متوقعة هذا الصباح الى إسرائيل، التي ستكون أول رحلة رسمية
من السعودية إلى إسرائيل.
ولا توجد أي علاقات دبلوماسية حاليا بين
المملكة وإسرائيل، لكن الفترة الأخيرة شهدت مساع غربية للتقريب بين البلدين.
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الحرب في السودان: البرهان يتوجه إلى مصر في أول زيارة خارجية له منذ بدء الصراع
أفاد بيان لمجلس السيادة الانتقالي في السودان بأن قائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، توجه يوم الثلاثاء إلى مصر للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وهذه أول مرة يغادر فيها البرهان السودان منذ بدء الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل نيسان.
وقال مصدر مصري مطلع لبي بي سي إن السيسي سيستقبل البرهان في مدينة العلمين.
وكشف المصدر أن البرهان سيصل إلى العلمين شمال غربي مصر على ساحل البحر المتوسط، وسيكون في استقباله بالمطار الرئيس المصري.
وتعد القاهرة أولى محطات البرهان الخارجية ويتوقع أن يزور أيضا السعودية وعدة دول أخرى لإجراء مباحثات تتركز على سبل وقف الصراع في السودان.
نجلاء المنقوش: وزير الخارجية الإسرائيلي يدافع عن قرار الإعلان عن اللقاء الذي جمعه بنظيرته الليبية
رد وزير الخارجية الاسرائيلي إيلي كوهين على الانتقادات التي أعقبت الكشف عن محادثاته مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش.
وكان الكشف عن الاجتماع الذي عقد في روما الأسبوع الماضي قد أدى تظاهرات غاضبة في مدن ليبية قبل أن يقرر رئيس حكومة طرابلس إقالة المنقوش
وأكد كوهين في تغريدة على استخدام وزارة الخارجية لأساليب سرية وعلنية لتعزيز العلاقات الخارجية.
وأشار الى أنه على الرغم من ردود الأفعال السريعة من المعارضين السياسيين، فإن الوزارة ملتزمة بمواصلة عملها.
ووفقًا للقناة 12، فقد انتقد مسؤولون في الموساد كشف وزارة الخارجية عن اللقاء، مشيرين إلى أنه قد أثر على العلاقات بين إسرائيل وليبيا.
بالإضافة إلى ذلك، أعربت الإدارة الأمريكية عن احتجاج شديد اللهجة تجاه إسرائيل، حسبما أفاد موقع والا.
القوات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية
شنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات وإصابات في بعض المناطق واعتقالات طالت عدداً من الفلسطينيين.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن قواته اعتقلت خلال الليل 24 فلسطينيًا من الضفة، وصادرت أسلحة٬ كما لحقت أضرار في عدة مركبات عسكرية في بيت ريما بعد استهدافها بزجاجات حارقة ومفرقعات نارية.
وفجّر فلسطينيون عبوة ناسفة صباح اليوم ضد قوات الجيش خلال نشاط لها في قرية عزون شمال الضفة.
ووقعت مناوشات بين عمال فلسطينيين والشرطة الاسرائيلية عقب توقيف الشرطة ثلاث حافلات تنقل العمال الفلسطينيين في منطقة الحاجز الشمالي قرب مدينة قلقيلية للعمل داخل إسرائيل، بسبب نقل عمال لا يحملون تصاريح عمل داخل إسرائيل٬ كما نقلت وسائل اعلام إسرائيلية عن الشرطة.
128 مسافرا إسرائيليا يقضون ليلتهم في جدة بعد تعطل طائرتهم
هبطت طائرة تابعة لشركة طيران سيشل، كانت في طريقها من جزر سيشيل إلى إسرائيل، في مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بسبب مشكلة تقنية.
وبحسب وزراة الخارجية الإسرائيلية فإن الطائرة كانت تقل نحو 128 إسرائيليًا قضوا ليلتهم في فندق مطار جدة حسب، قبل التوجه في رحلة بديلة متوقعة هذا الصباح الى إسرائيل، التي ستكون أول رحلة رسمية من السعودية إلى إسرائيل.
ولا توجد أي علاقات دبلوماسية حاليا بين المملكة وإسرائيل، لكن الفترة الأخيرة شهدت مساع غربية للتقريب بين البلدين.