البرهان يتوجه إلى مصر في أول زيارة خارجية له منذ بدء الصراع في السودان، و128 مسافرا إسرائيليا يقضون ليلتهم في جدة بعد تعطل طائرتهم

أفاد بيان لمجلس السيادة الانتقالي في السودان بأن قائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، توجه يوم الثلاثاء إلى مصر للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وهذه أول مرة يغادر فيها البرهان السودان منذ بدء الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل نيسان.

وقال مصدر مصري مطلع لبي بي سي إن السيسي سيستقبل البرهان في مدينة العلمين.

وكشف المصدر أن البرهان سيصل إلى العلمين شمال غربي مصر على ساحل البحر المتوسط، وسيكون في استقباله بالمطار الرئيس المصري.

وتعد القاهرة أولى محطات البرهان الخارجية ويتوقع أن يزور أيضا السعودية وعدة دول أخرى لإجراء مباحثات تتركز على سبل وقف الصراع في السودان.