هجوم واسع بطائرات مسيرة على عدد من المدن الروسية وتعطل مطار بسكوف، والغابون تغلق حدودها بعد انقلاب عسكري

أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية، تسيير أول رحلة جوية مباشرة من القاهرة إلى بورتسودان اعتبارا من الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل، بمعدل رحلة واحدة يوميا.

وقالت شركة "مصر للطيران" إنها أضافت إلى خدماتها بورتسودان ويمكن حجز التذاكر من وإلى الوجهة الجديدة.

وأعلن مطار الخرطوم الدولي الشهر الماضي أن سلطة الطيران المدني السودانية فتحت المجال الجوي في المنطقة الشرقية من البلاد بعد إغلاق المجال الجوي بالكامل منذ اندلاع المواجهات في 15 أبريل/ نيسان الماضي.