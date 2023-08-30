هجوم واسع بطائرات مسيرة على عدد من المدن الروسية وتعطل مطار بسكوف، والغابون تغلق حدودها بعد انقلاب عسكري

أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية، تسيير أول رحلة جوية مباشرة من القاهرة إلى بورتسودان اعتبارا من الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل، بمعدل رحلة واحدة يوميا. وقالت شركة "مصر للطيران" إنها أضافت إلى خدماتها بورتسودان ويمكن حجز التذاكر من وإلى الوجهة الجديدة. وأعلن مطار الخرطوم الدولي الشهر الماضي أن سلطة الطيران المدني السودانية فتحت المجال الجوي في المنطقة الشرقية من البلاد بعد إغلاق المجال الجوي بالكامل منذ اندلاع المواجهات في 15 أبريل/ نيسان الماضي.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
الحرب في السودان: رحلات جوية بين القاهرة وبورتسودان
أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية، تسيير أول رحلة جوية مباشرة من القاهرة إلى بورتسودان اعتبارا من الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل، بمعدل رحلة واحدة يوميا.
وقالت شركة "مصر للطيران" إنها أضافت إلى خدماتها بورتسودان ويمكن حجز التذاكر من وإلى الوجهة الجديدة.
وأعلن مطار الخرطوم الدولي الشهر الماضي أن سلطة الطيران المدني السودانية فتحت المجال الجوي في المنطقة الشرقية من البلاد بعد إغلاق المجال الجوي بالكامل منذ اندلاع المواجهات في 15 أبريل/ نيسان الماضي.
انقلاب الغابون ينهي 56 عاما من حكم أسرة بونغو وقادة الانقلاب يغلقون حدود البلاد حتى إشعار آخر
أغلقت الغابون حدودها حتى إشعار آخر بعد إعلان عدد من ضباط الجيش في بيان متلفز عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات والاستيلاء على السلطة وحل مؤسسات الدولة.
وسمع إطلاق نار في العاصمة ليبرفيل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وأوضح قادة الانقلاب أنهم يتحدثون باسم لجنة المرحلة الانتقالية.
وألغى الضباط نتائج الانتخابات التي جرت يوم السبت بعد ساعة واحدة فقط من إعلانها. وقالوا إن حدود الغابون مغلقة وإنهم يحظون بدعم القوات المسلحة.
وقالت هيئة الانتخابات إن بونغو قد فاز بأقل من ثلثي الأصوات في انتخابات وصفتها المعارضة بأنها مزورة. وستؤدي الإطاحة به إلى إنهاء قبضة عائلة بونغو على السلطة التي استمرت 56 عامًا.
نرحب بكم مجددا إلى صفحة المتابعة المستمرة وإليكم صورة سريعة للعالم كما بدا لنا صباح اليوم:
روسيا تعلن تعرض عدد من المدن داخل أراضيها إلى سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة، واحتراق طائرة شحن عسكرية في مطار بسكوف الذي تعطلت فيه الخدمة بسبب إصابة المدرج.
كييف تؤكد تعرضها لواحدة من أكبر الهجمات الجوية منذ أشهر. وإدارة المدينة تقول إن قوات الدفاع الجوي دمرت أكثر من عشرين صاروخا وطائرة مسيرة.
الغابون أغلقت حدودها اليوم بعد إعلان كبار ضباط الجيش الإطاحة بالرئيس علي بونغو، بعد وقت قصير من إعلان إعادة انتخابه لولاية ثالثة.
إعصار إداليا يتجه بشكل خطير إلى سواحل فلوريدا، وإعلان حالة الطوارئ في عدد من مدن الولاية.
أستراليا تجري استفتاء على الاعتراف بالسكان الأصليين في الدستور.
منصة إكس للتواصل الاجتماعي ترفع الحظر المفروض منذ ما يقرب من أربع سنوات على الإعلانات السياسية في الولايات المتحدة، التزاما منها بحرية التعبير.