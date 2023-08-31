مقتل إسرائيلي متأثرا بجراحه وإصابة عدد آخر بينهم أفراد من الجيش في هجومين منفصلين في الضفة الغربية المحتلة

في الضفة الغربية المحتلة أصيب 3 إسرائيليين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث دهس عند حاجز مكابيم قرب موديعين، ومقتل السائق، بحسب مصادر الجيش الإسرائيلي، الذي أعلن لاحقا عن وفاة أحد المصابين متأثرا بجراحه.

وذكرت المصادر الفلسطينية أن الحادث وقع قرب بيت سيرا قضاء رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وأصيب فيه 6 من المستوطنين وجنود الجيش الإسرائيلي بجروح وصفت بأنها بين المتوسطة والخطيرة جدا.

في نابلس أصيب 4 من الجيش الإسرائيلي - ضابط و3 جنود - بانفجار عبوة ناسفة بالقرب من ضريح النبي يوسف.

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