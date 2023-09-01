أنباء عن الإفراج عن المصريين المشتبه بهم في قضية "طائرة زامبيا"، وماكرون يدعو المدارس الفرنسية إلى الالتزام بقرار منع ارتداء العباءة

الحرب في سوريا: ناشطون يفيدون بمقتل 9 جنود حكوميين في هجوم شنته "هيئة تحرير الشام"
أفاد ناشطون سوريون بمقتل ما لا يقل عن 9
جنود حكوميين وإصابة 12 آخرين في هجوم شنه مسلحون إسلاميون شمال غربي البلاد.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان
المعارض ومقره بريطانيا فإن مقاتلين تابعين لهيئة تحرير الشام تسللوا إلى موقع
للقوات الحكومية في منطقة جبل الأكراد شمال اللاذقية قبل أن يشنوا الهجوم.
وتسيطر هيئة تحرير الشام على نحو نصف مساحة محافظة إدلبوعلى مناطق متاخمة في محافظات حلب واللاذقية
وحماة المجاورة.
وكان المرصد قد قال قبل أسبوع أن 11 جنديا
سوريا قد قتلوا في هجوم نفذه مقاتلون من فصيل أنصار التوحيد والحزب الإسلامي التركستاني.
ماكرون يدعو المدارس الفرنسية إلى الالتزام بقرار منع ارتداء العباءة
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة الى اتباع
الحزم في منع ارتداء العباءة وغيرها من الملابس الإسلامية، قبل ثلاثة أيام من بدء
العام الدراسي.
وكان وزير
التربية الفرنسي غابرييل أتال قد أرسل مذكرة إلى رؤساء المؤسسات التعليمية أكد
فيها أن ارتداء العباءة والقميص الطويل "يعبر عن انتماء ديني في البيئة
المدرسية (و) لا يمكن التسامح معه فيها".
وقال ماكرون
خلال زيارته ثانوية مهنية في أورانج في
جنوب فرنسا إن الحكومة "لن تدع أي شيء يمر. نعلم أنه ستكون هناك حالات ...
جراء الإهمال ربما، ولكن حالات كثيرة لمحاولة تحدي النظام الجمهوري. علينا أن نكون
حازمين".
وبرر
ماكرون المنع بالقول إنه "لا ينبغي أبدا ترك المعلمين ومدراء المدارس يواجهون
بمفردهم الضغوط أو التحديات القائمة بشأن هذا الموضوع".
محمد صلاح: ليفربول يرفض عرضا من الاتحاد السعودي لضم اللاعب المصري مقابل 150 مليون جنيه إسترليني
رفض نادي ليفربول الإنجليزي، العرض
المقدم من نادي الاتحاد السعودي لضم لاعبه محمد صلاح، مقابل 150 مليون جنيه
إسترليني (ما يعادل 190 مليون دولار أميركي).
ويصر ليفربول على أن الدولي المصري
ليس للبيع، وهذا أمر نهائي بالنسبة للنادي.
وقال مدرب ليفربول، يورغن كلوب،
الأسبوع الماضي، إن صلاح "ملتزم بنسبة 100%" باللعب في أنفيلد، وجدد يوم
الجمعة موقف النادي بأن اللاعب ليس للبيع.
ووقع صلاح، الذي انضم إلى الفريق
الأحمر قادماً من روما الإيطالي في عام 2017، عقداً جديداً لمدة ثلاث سنوات في
الصيف الماضي.
وكان السوق الانتقالات السعودي، قد شهد توقيع النجم البرازيلي
نيمار دا سيلفا بـ97 مليون دولار، لصالح نادي الهلال السعودي، الشهر الماضي.
EPACopyright: EPA
قمة روسية تركية في سوتشي لبحث إحياء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
أعلنت روسيا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيُضيف نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لإجراء محادثات في مدينة سوتشي، يوم الاثنين، إذ تأمل تركيا ودول آخرى، أن توافق موسكو على إحياء اتفاق تصدير الحبوب الغذائية عبر البحر الأسود.
وكان اتفاق الحبوب قد سمح بالمرور الآمن لمحاصيل الحبوب الأوكرانية، وتعزيز الأمن الغذائي العالمي، لكن روسيا انسحبت منه في يوليو/تموز الماضي .
ويقول الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه اتصل بالكرملين لتقديم مقترحات ملموسة حول كيفية إحياء الاتفاق مع مراعاة مخاوف روسيا.
وفي الوقت نفسه، تقول أوكرانيا إن سفينتي شحن، محاصرتين في أحد الموانئ منذ الغزو الروسي، خرجتا من البحر الأسود باستخدام ممر إنساني أنشأته كييف، لضمان الملاحة الآمنة.
ReutersCopyright: Reuters
طائرة زامبيا: أنباء عن الإفراج عن المصريين المشتبه بهم
تفيد التقارير الواردة من زامبيا بأن محكمة في
البلد الأفريقي قررت اليوم الإفراج عن المصريين الخمسة الذين تم احتجازهم بتهمة الضلوعه في عملية تهريب مثيرة للجدل.
وقالت محامية أحد المتهمين إن قرار
محكمة لوساكا الفرعية جاء بعد تنازل النيابة الزامبية عن اتهاماتها لهم
وكانت السلطات في زامبيا قد صادرت
الطائرة الخاصة في مطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا، وعثرت في داخلها على 5.7
مليون دولار و 602 قطعة يشتبه أنها من الذهب، و5 مسدسات بها 126 طلقة.
وذكرت وسائل الإعلام أن عشرة أشخاص
احتجزوا ، كانوا على متن الطائرة. ويجري التحقيق مع قائد الطائرة.
دار "كريستيز" للمزادات تُجمد خططها لبيع ممتلكات زوجة ملياردير نازي
أعلنت دار "كريستيز" للمزادات العالمية،
أنها لن تمضي قدماً في خططها لبيع المزيد من المجوهرات من ممتلكات زوجة الملياردير
الألماني الذي جمع ثروته خلال الحقبة النازية.
وكان هيلموت، زوج هايدي هورتن الراحل، عضواً في
الحزب النازي، وقد أصبح ثرياً من خلال إدارة شركات كانت مملوكة لليهود سابقاً وتم
بيعها تحت الإكراه.
وبيع جزء
من مجموعة مجوهراتها في مزاد كريستيز في مايو/أيار، على الرغم
من احتجاجات الجماعات اليهودية.
وجمعت المبيعات أكثر من مائتي مليون دولار - قالت
"كريستيز" إنها ستذهب لأغراض الخيرية-.وفي إعلانها عن تغيير موقفها، وضحت
دار "كريستيز"، أن تلك المبيعات أثارت "تدقيقاً مكثفاً"، وقد
أثر ذلك عليها بشكل عميق وعلى العديد من دور المزاد الآخرى.
ReutersCopyright: Reuters
مظاهرات السويداء: المدينة السورية تشهد مشاركة الآلاف في الاحتجاجات
تجمع آلاف المتظاهرين في مدينة السويداء السورية، على بعد 100 كم جنوب مدينة دمشق، في أكبر تجمع حتى الآن في المظاهرات المناهضة للحكومة، المستمرة منذ أسبوعين
وتوافد عدد من المتظاهرين من قرى
وبلدات في جميع أنحاء المحافظة الجنوبية، التي يقطنها أغلبية من الطائفة الدرزية.
وردد المتظاهرون شعارات مناهضة
للحكومة وللرئيس السوري بشار الأسد.
واندلعت الاحتجاجات بسبب رفع الدعم الحكومي عن الوقود الشهر
الماضي، مما أدى إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة، كما نُظمت احتجاجات في درعا
المجاورة، لكنها لم تتوسع بعد في أماكن أخرى في سوريا.
ReutersCopyright: Reuters
أيمن ونس: مسؤول مصري يستقيل احتجاجا على هدم المقابر التراثية
قدم مسؤول حكومي مصري باستقالته اعتراضا على إزالة وهدم المقابر التراثية ذات القيمة التاريخية في مناطق بشرق القاهرة، بحسب ما جاء في نص الاستقالة التي نشرها على صفحته على موقع فيسبوك.
وأرجع أيمن ونس، رئيس اللجنة الدائمة لحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المميز بشرق القاهرة، السبب في انسحابه من عمله في تسجيل المباني ذات القيمة التراثية إلى عدم جدوى عمل اللجنة التي يرأسها في ظل استمرار الحكومة في حملات إزالة المباني التاريخية، بحسب ما قال.
ووصف ونس تلك الحملات بأنها "إهدار لثروات مصر التاريخية ذات القيمة التي لا يمكن تعويضها".
وقد أثارت حملات الحكومة لهدم وإزالة عدد من المقابر التاريخية بمناطق وسط القاهرة غضبا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
إلا أن الحكومة تنفي قيامها بهدم المقابر الأثرية، وتؤكد أنه لا يمكن المساس بها بموجب قانون حماية الآثار الذي يجرم هدم أو إتلاف أي أثر.
وتقول الحكومة إن مشروعها الحالي يهدف لتطوير منطقة القاهرة التاريخية بوسط العاصمة.
جيش أرمينيا يعلن مقتل اثنين من جنوده في قذف قرب الحدود الأذربيجانية
قالت وزارة الدفاع الأرمينية،
الجمعة، إن اثنين من جنودها قُتلا وأصيب آخر في قصف قرب بلدة سوتك القريبة من حدود
البلاد مع أذربيجان.
واندلعت أعمال العدائية بين القوات
الأرمينية والأذربيجانية خلال عام 2020 جراء الخلاف على منطقة ناغورنو كاراباخ
المتنازع عليها في جنوب القوقاز.
وأغلقت أذربيجان ممر لاتشين، منذ
نحو تسعة أشهر، وهو ما تسبب في نقص حاد في الغذاء والدواء ومنتجات النظافة الشخصية
والوقود في الإقليم.
ويقع إقليم ناغورنو كاراباخ في قلب الصراع الممتد منذ عشرات
السنوات بين أرمينيا وأذربيجان.
BBCCopyright: BBC
الهجرة غير الشرعية: مصر تفرض رسوما بقيمة ألف دولار لتقنين أوضاع المهاجرين
منحت مصر للمقيمين غير الشرعيين على أراضيها
مهلة لتقنين أوضاعهم شريطة دفع رسوم تعادل 1000 دولار أمريكي أو ما يعادله
وإقامتهم مع مستضيف مصري.
جاء ذلك في قرار أصدره رئيس الوزراء المصري
مصطفى مدبولي يوم الخميس.
كما أوضح مجلس الوزراء أنه يتعين على الأجانب
المتقدمين للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغيرها، تقديم ما يفيد تحويلهم الرسوم
من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري.
وكانت قد عدلت مصر من إجراءات منح الإقامة
للأجانب على أراضيها خلال الفترة الماضية، فقد أصدرت قرارات تمنح الإقامة لمدد مختلفة
للأجانب ممن يملكون عقارات أو ودائع بنكية بعملات أجنبية.
وتعاني مصر نقصا حادا في العملات الأجنبية
بالبلاد فاقمته الحرب الروسية الأوكرانية والتبعات الاقتصادية لفيروس كورونا.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
مهسا أميني: هيومن رايتس ووتش تدعو إلى تحقيق دولي في وفاة الناشط جواد روحي داخل سجن إيراني
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، إلى فتح تحقيق دولي في وفاة السجين
جواد روحي، في أحد السجون الإيرانية.
وألقي القبض على روحي العام الماضي، خلال الاحتجاجات التي اندلعت
بعد وفاة الشابة مهسا أميني، في أحد مراكز شرطة الآداب، وقالت جماعة حقوق الإنسان، ومقرها
الولايات المتحدة، إن سجل سلطات السجون الإيرانية في التعذيب وسوء المعاملة جعل
وفاته مثيرة للريبة إلى حد ما.
حُكم على روحي
البالغ من العمر 31 عاماً، في الأصل بالإعدام -بتهم مختلفة، بما في ذلك الردة
والتحريض على الشغب، إلا أن المحكمة العليا الإيرانية أبطلت هذا الحكم
وكان ينتظر إعادة الحكم، وقالت سلطات السجن إنه توفي بعد إصابته بـ "نوبة
صرع".
EPACopyright: EPA
الصحة الفلسطينية تعلن مقتل رجل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل عبد
الرحيم غنام، 36 عاماً، برصاص الجيش الإسرائيلي الحي الذي أصابه في الرأس، في قرية
عقابا قرب مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وكانت القوات
الاسرائيلية اقتحمت قرية عقابا صباح اليوم، وحاصرت منزلا لأكثر من ساعة، حيث وقع
تبادل لإطلاق نار بين مسلحين وجنود الجيش الإسرائيلي.
وقالت مصادر محلية
إن الجيش الإسرائيلي طالب خلال اقتحام القرية بأن يقوم عدد من المسلحين بتسليم أنفسهم، لكنهم رفضوا ذلك، واعتقل أفرادا من عائلاتهم.
تقرير دولي يحذر من عبء الديون الضخمة المستحقة على الدول الأفريقية
قال تقرير دولي إنه في حال لم يتم
التعامل مع الديون الضخمة المستحقة على الدول الأفريقية فإن عواقب الأمر ستمتد إلى
خارج القارة.
وأشار التقرير الصادر عن منظمة "الحملة
الواحدة"، المعنية بمكافحة الفقر، إلى أن الدول الأفريقية تدفع ما يقدر بـ 500
بالمئة زيادة عما يفترض بها أن تسدده، ما سيكلفها أكثر من 50 مليار دولار في السنوات
المقبلة.
وبحسب التقرير فإن أزمة الديون ستذكي موجات الهجرة
الجماعية وستقلص من القدرة على مواجهة التغير المناخي وستلحق أضرارا بالاقتصاد
العالمي.
ودعا التقرير إلى تحرك دولي من قبل الدائنين مثل صندق
النقد والبنك الدولي.
واستشهد التقرير بنيجيريا التي قال إنها تنفق على
سداد الديون ضعف ما تنفقه على الصحة والتعليم سويا.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
واشنطن ترحب بقرار محكمة عراقية إدانة المتهمين بقتل مواطن أمريكي
رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بقرار إدانة المتهمين
بقتل المواطن الأمريكي ستيفن ترويل في بغداد العام الماضي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو
ملير إن من الأهمية أن يواجه جميع المسؤولين عن الاغتيال الوحشي والمتعمد لترويل
العدالة والمساءلة. وأعرب عن أمله أن يمنح هذا الحكم لعائلته قدرا من
العدالة.
وأصدر القضاء العراقي يوم أمس
حكما بالسجن مدى الحياة على 4 عراقيين وإيراني، بعد إدانتهم بقتل المواطن الأمريكي
ستيفن ترويل العام الماضي، بحسب بيان وزارة الداخلية العراقية. ولفت البيان
أيضا إلى أن الفريق الاستخباري والجهد المرافق له مستمر في عمليات البحث والتحري
عن 4 متهمين آخرين، من أصل المجموعة التي ألقي القبض عليها، والمتورطة بهذه
الجريمة.
وأقدم مسلحون مجهولون، في
نوفمبر تشرين الثاني الماضي على قتل ترويل بإطلاق النار على سيارته في منطقة
الكرادة وسط العاصمة بغداد.
gCopyright: g
كريم العراقي: وفاة الشاعر العراقي البارز في الإمارات عن 68 عاما
توفي فجر اليوم الجمعة في دولة الإمارات العربية
المتحدة الشاعر كريم العراقي.
وكتب
مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافية عارف الساعدي على صفحته في فيسبوك
"أنعى لكم الشاعر كريم العراقي، الذي رحل فجر هذا اليوم في احدى مستشفيات ابو
ظبي".
وولد العراقي في بغداد عام
1955، وهو شاعر غنائي كتب كلمات العديد من الأغاني الشهيرة، خاصة للمطرب العراقي
كاظم الساهر، وهو حاصل على جائزة الأمير عبد الله الفيصل العالمية عام 2019.
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الحرب في سوريا: ناشطون يفيدون بمقتل 9 جنود حكوميين في هجوم شنته "هيئة تحرير الشام"
أفاد ناشطون سوريون بمقتل ما لا يقل عن 9 جنود حكوميين وإصابة 12 آخرين في هجوم شنه مسلحون إسلاميون شمال غربي البلاد.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض ومقره بريطانيا فإن مقاتلين تابعين لهيئة تحرير الشام تسللوا إلى موقع للقوات الحكومية في منطقة جبل الأكراد شمال اللاذقية قبل أن يشنوا الهجوم.
وتسيطر هيئة تحرير الشام على نحو نصف مساحة محافظة إدلبوعلى مناطق متاخمة في محافظات حلب واللاذقية وحماة المجاورة.
وكان المرصد قد قال قبل أسبوع أن 11 جنديا سوريا قد قتلوا في هجوم نفذه مقاتلون من فصيل أنصار التوحيد والحزب الإسلامي التركستاني.
ماكرون يدعو المدارس الفرنسية إلى الالتزام بقرار منع ارتداء العباءة
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة الى اتباع الحزم في منع ارتداء العباءة وغيرها من الملابس الإسلامية، قبل ثلاثة أيام من بدء العام الدراسي.
وكان وزير التربية الفرنسي غابرييل أتال قد أرسل مذكرة إلى رؤساء المؤسسات التعليمية أكد فيها أن ارتداء العباءة والقميص الطويل "يعبر عن انتماء ديني في البيئة المدرسية (و) لا يمكن التسامح معه فيها".
وقال ماكرون خلال زيارته ثانوية مهنية في أورانج في جنوب فرنسا إن الحكومة "لن تدع أي شيء يمر. نعلم أنه ستكون هناك حالات ... جراء الإهمال ربما، ولكن حالات كثيرة لمحاولة تحدي النظام الجمهوري. علينا أن نكون حازمين".
وبرر ماكرون المنع بالقول إنه "لا ينبغي أبدا ترك المعلمين ومدراء المدارس يواجهون بمفردهم الضغوط أو التحديات القائمة بشأن هذا الموضوع".
محمد صلاح: ليفربول يرفض عرضا من الاتحاد السعودي لضم اللاعب المصري مقابل 150 مليون جنيه إسترليني
رفض نادي ليفربول الإنجليزي، العرض المقدم من نادي الاتحاد السعودي لضم لاعبه محمد صلاح، مقابل 150 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 190 مليون دولار أميركي).
ويصر ليفربول على أن الدولي المصري ليس للبيع، وهذا أمر نهائي بالنسبة للنادي.
وقال مدرب ليفربول، يورغن كلوب، الأسبوع الماضي، إن صلاح "ملتزم بنسبة 100%" باللعب في أنفيلد، وجدد يوم الجمعة موقف النادي بأن اللاعب ليس للبيع.
ووقع صلاح، الذي انضم إلى الفريق الأحمر قادماً من روما الإيطالي في عام 2017، عقداً جديداً لمدة ثلاث سنوات في الصيف الماضي.
وكان السوق الانتقالات السعودي، قد شهد توقيع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بـ97 مليون دولار، لصالح نادي الهلال السعودي، الشهر الماضي.
قمة روسية تركية في سوتشي لبحث إحياء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
أعلنت روسيا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيُضيف نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لإجراء محادثات في مدينة سوتشي، يوم الاثنين، إذ تأمل تركيا ودول آخرى، أن توافق موسكو على إحياء اتفاق تصدير الحبوب الغذائية عبر البحر الأسود.
وكان اتفاق الحبوب قد سمح بالمرور الآمن لمحاصيل الحبوب الأوكرانية، وتعزيز الأمن الغذائي العالمي، لكن روسيا انسحبت منه في يوليو/تموز الماضي .
ويقول الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه اتصل بالكرملين لتقديم مقترحات ملموسة حول كيفية إحياء الاتفاق مع مراعاة مخاوف روسيا.
وفي الوقت نفسه، تقول أوكرانيا إن سفينتي شحن، محاصرتين في أحد الموانئ منذ الغزو الروسي، خرجتا من البحر الأسود باستخدام ممر إنساني أنشأته كييف، لضمان الملاحة الآمنة.
طائرة زامبيا: أنباء عن الإفراج عن المصريين المشتبه بهم
تفيد التقارير الواردة من زامبيا بأن محكمة في البلد الأفريقي قررت اليوم الإفراج عن المصريين الخمسة الذين تم احتجازهم بتهمة الضلوعه في عملية تهريب مثيرة للجدل.
وقالت محامية أحد المتهمين إن قرار محكمة لوساكا الفرعية جاء بعد تنازل النيابة الزامبية عن اتهاماتها لهم
وكانت السلطات في زامبيا قد صادرت الطائرة الخاصة في مطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا، وعثرت في داخلها على 5.7 مليون دولار و 602 قطعة يشتبه أنها من الذهب، و5 مسدسات بها 126 طلقة.
وذكرت وسائل الإعلام أن عشرة أشخاص احتجزوا ، كانوا على متن الطائرة. ويجري التحقيق مع قائد الطائرة.
دار "كريستيز" للمزادات تُجمد خططها لبيع ممتلكات زوجة ملياردير نازي
أعلنت دار "كريستيز" للمزادات العالمية، أنها لن تمضي قدماً في خططها لبيع المزيد من المجوهرات من ممتلكات زوجة الملياردير الألماني الذي جمع ثروته خلال الحقبة النازية.
وكان هيلموت، زوج هايدي هورتن الراحل، عضواً في الحزب النازي، وقد أصبح ثرياً من خلال إدارة شركات كانت مملوكة لليهود سابقاً وتم بيعها تحت الإكراه.
وبيع جزء من مجموعة مجوهراتها في مزاد كريستيز في مايو/أيار، على الرغم من احتجاجات الجماعات اليهودية.
وجمعت المبيعات أكثر من مائتي مليون دولار - قالت "كريستيز" إنها ستذهب لأغراض الخيرية-.وفي إعلانها عن تغيير موقفها، وضحت دار "كريستيز"، أن تلك المبيعات أثارت "تدقيقاً مكثفاً"، وقد أثر ذلك عليها بشكل عميق وعلى العديد من دور المزاد الآخرى.
مظاهرات السويداء: المدينة السورية تشهد مشاركة الآلاف في الاحتجاجات
تجمع آلاف المتظاهرين في مدينة السويداء السورية، على بعد 100 كم جنوب مدينة دمشق، في أكبر تجمع حتى الآن في المظاهرات المناهضة للحكومة، المستمرة منذ أسبوعين
وتوافد عدد من المتظاهرين من قرى وبلدات في جميع أنحاء المحافظة الجنوبية، التي يقطنها أغلبية من الطائفة الدرزية.
وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للحكومة وللرئيس السوري بشار الأسد.
واندلعت الاحتجاجات بسبب رفع الدعم الحكومي عن الوقود الشهر الماضي، مما أدى إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة، كما نُظمت احتجاجات في درعا المجاورة، لكنها لم تتوسع بعد في أماكن أخرى في سوريا.
أيمن ونس: مسؤول مصري يستقيل احتجاجا على هدم المقابر التراثية
قدم مسؤول حكومي مصري باستقالته اعتراضا على إزالة وهدم المقابر التراثية ذات القيمة التاريخية في مناطق بشرق القاهرة، بحسب ما جاء في نص الاستقالة التي نشرها على صفحته على موقع فيسبوك.
وأرجع أيمن ونس، رئيس اللجنة الدائمة لحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المميز بشرق القاهرة، السبب في انسحابه من عمله في تسجيل المباني ذات القيمة التراثية إلى عدم جدوى عمل اللجنة التي يرأسها في ظل استمرار الحكومة في حملات إزالة المباني التاريخية، بحسب ما قال.
ووصف ونس تلك الحملات بأنها "إهدار لثروات مصر التاريخية ذات القيمة التي لا يمكن تعويضها".
وقد أثارت حملات الحكومة لهدم وإزالة عدد من المقابر التاريخية بمناطق وسط القاهرة غضبا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
إلا أن الحكومة تنفي قيامها بهدم المقابر الأثرية، وتؤكد أنه لا يمكن المساس بها بموجب قانون حماية الآثار الذي يجرم هدم أو إتلاف أي أثر. وتقول الحكومة إن مشروعها الحالي يهدف لتطوير منطقة القاهرة التاريخية بوسط العاصمة.
جيش أرمينيا يعلن مقتل اثنين من جنوده في قذف قرب الحدود الأذربيجانية
قالت وزارة الدفاع الأرمينية، الجمعة، إن اثنين من جنودها قُتلا وأصيب آخر في قصف قرب بلدة سوتك القريبة من حدود البلاد مع أذربيجان.
واندلعت أعمال العدائية بين القوات الأرمينية والأذربيجانية خلال عام 2020 جراء الخلاف على منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها في جنوب القوقاز.
وأغلقت أذربيجان ممر لاتشين، منذ نحو تسعة أشهر، وهو ما تسبب في نقص حاد في الغذاء والدواء ومنتجات النظافة الشخصية والوقود في الإقليم.
ويقع إقليم ناغورنو كاراباخ في قلب الصراع الممتد منذ عشرات السنوات بين أرمينيا وأذربيجان.
الهجرة غير الشرعية: مصر تفرض رسوما بقيمة ألف دولار لتقنين أوضاع المهاجرين
منحت مصر للمقيمين غير الشرعيين على أراضيها مهلة لتقنين أوضاعهم شريطة دفع رسوم تعادل 1000 دولار أمريكي أو ما يعادله وإقامتهم مع مستضيف مصري.
جاء ذلك في قرار أصدره رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الخميس.
كما أوضح مجلس الوزراء أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغيرها، تقديم ما يفيد تحويلهم الرسوم من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري.
وكانت قد عدلت مصر من إجراءات منح الإقامة للأجانب على أراضيها خلال الفترة الماضية، فقد أصدرت قرارات تمنح الإقامة لمدد مختلفة للأجانب ممن يملكون عقارات أو ودائع بنكية بعملات أجنبية.
وتعاني مصر نقصا حادا في العملات الأجنبية بالبلاد فاقمته الحرب الروسية الأوكرانية والتبعات الاقتصادية لفيروس كورونا.
مهسا أميني: هيومن رايتس ووتش تدعو إلى تحقيق دولي في وفاة الناشط جواد روحي داخل سجن إيراني
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، إلى فتح تحقيق دولي في وفاة السجين جواد روحي، في أحد السجون الإيرانية.
وألقي القبض على روحي العام الماضي، خلال الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني، في أحد مراكز شرطة الآداب، وقالت جماعة حقوق الإنسان، ومقرها الولايات المتحدة، إن سجل سلطات السجون الإيرانية في التعذيب وسوء المعاملة جعل وفاته مثيرة للريبة إلى حد ما.
حُكم على روحي البالغ من العمر 31 عاماً، في الأصل بالإعدام -بتهم مختلفة، بما في ذلك الردة والتحريض على الشغب، إلا أن المحكمة العليا الإيرانية أبطلت هذا الحكم وكان ينتظر إعادة الحكم، وقالت سلطات السجن إنه توفي بعد إصابته بـ "نوبة صرع".
الصحة الفلسطينية تعلن مقتل رجل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل عبد الرحيم غنام، 36 عاماً، برصاص الجيش الإسرائيلي الحي الذي أصابه في الرأس، في قرية عقابا قرب مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وكانت القوات الاسرائيلية اقتحمت قرية عقابا صباح اليوم، وحاصرت منزلا لأكثر من ساعة، حيث وقع تبادل لإطلاق نار بين مسلحين وجنود الجيش الإسرائيلي.
وقالت مصادر محلية إن الجيش الإسرائيلي طالب خلال اقتحام القرية بأن يقوم عدد من المسلحين بتسليم أنفسهم، لكنهم رفضوا ذلك، واعتقل أفرادا من عائلاتهم.
تقرير دولي يحذر من عبء الديون الضخمة المستحقة على الدول الأفريقية
قال تقرير دولي إنه في حال لم يتم التعامل مع الديون الضخمة المستحقة على الدول الأفريقية فإن عواقب الأمر ستمتد إلى خارج القارة.
وأشار التقرير الصادر عن منظمة "الحملة الواحدة"، المعنية بمكافحة الفقر، إلى أن الدول الأفريقية تدفع ما يقدر بـ 500 بالمئة زيادة عما يفترض بها أن تسدده، ما سيكلفها أكثر من 50 مليار دولار في السنوات المقبلة.
وبحسب التقرير فإن أزمة الديون ستذكي موجات الهجرة الجماعية وستقلص من القدرة على مواجهة التغير المناخي وستلحق أضرارا بالاقتصاد العالمي.
ودعا التقرير إلى تحرك دولي من قبل الدائنين مثل صندق النقد والبنك الدولي.
واستشهد التقرير بنيجيريا التي قال إنها تنفق على سداد الديون ضعف ما تنفقه على الصحة والتعليم سويا.
واشنطن ترحب بقرار محكمة عراقية إدانة المتهمين بقتل مواطن أمريكي
رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بقرار إدانة المتهمين بقتل المواطن الأمريكي ستيفن ترويل في بغداد العام الماضي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ملير إن من الأهمية أن يواجه جميع المسؤولين عن الاغتيال الوحشي والمتعمد لترويل العدالة والمساءلة. وأعرب عن أمله أن يمنح هذا الحكم لعائلته قدرا من العدالة.
وأصدر القضاء العراقي يوم أمس حكما بالسجن مدى الحياة على 4 عراقيين وإيراني، بعد إدانتهم بقتل المواطن الأمريكي ستيفن ترويل العام الماضي، بحسب بيان وزارة الداخلية العراقية. ولفت البيان أيضا إلى أن الفريق الاستخباري والجهد المرافق له مستمر في عمليات البحث والتحري عن 4 متهمين آخرين، من أصل المجموعة التي ألقي القبض عليها، والمتورطة بهذه الجريمة.
وأقدم مسلحون مجهولون، في نوفمبر تشرين الثاني الماضي على قتل ترويل بإطلاق النار على سيارته في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.
كريم العراقي: وفاة الشاعر العراقي البارز في الإمارات عن 68 عاما
توفي فجر اليوم الجمعة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشاعر كريم العراقي.
وكتب مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافية عارف الساعدي على صفحته في فيسبوك "أنعى لكم الشاعر كريم العراقي، الذي رحل فجر هذا اليوم في احدى مستشفيات ابو ظبي".
وولد العراقي في بغداد عام 1955، وهو شاعر غنائي كتب كلمات العديد من الأغاني الشهيرة، خاصة للمطرب العراقي كاظم الساهر، وهو حاصل على جائزة الأمير عبد الله الفيصل العالمية عام 2019.