أنباء عن الإفراج عن المصريين المشتبه بهم في قضية "طائرة زامبيا"، وماكرون يدعو المدارس الفرنسية إلى الالتزام بقرار منع ارتداء العباءة

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة الى اتباع الحزم في منع ارتداء العباءة وغيرها من الملابس الإسلامية، قبل ثلاثة أيام من بدء العام الدراسي.

وكان وزير التربية الفرنسي غابرييل أتال قد أرسل مذكرة إلى رؤساء المؤسسات التعليمية أكد فيها أن ارتداء العباءة والقميص الطويل "يعبر عن انتماء ديني في البيئة المدرسية (و) لا يمكن التسامح معه فيها".

وقال ماكرون خلال زيارته ثانوية مهنية في أورانج في جنوب فرنسا إن الحكومة "لن تدع أي شيء يمر. نعلم أنه ستكون هناك حالات ... جراء الإهمال ربما، ولكن حالات كثيرة لمحاولة تحدي النظام الجمهوري. علينا أن نكون حازمين".

وبرر ماكرون المنع بالقول إنه "لا ينبغي أبدا ترك المعلمين ومدراء المدارس يواجهون بمفردهم الضغوط أو التحديات القائمة بشأن هذا الموضوع".