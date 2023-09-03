رفع حظر التجوال في مدينة كركوك العراقية، والمعارض المصري هشام قاسم يضرب عن الطعام أثناء محاكمته

إسرائيل تعتزم اتخاذ إجراءات ضد المتورطين في أعمال العنف التي جرت بين إريتريين في تل أبيب
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو اليوم تشكيل فريق وزاري خاص لفحص الإجراءات التي يجب اتخاذها ضد
من وصفهم بـ"المتسللين غير الشرعيين" الذين شاركوا في احتجاجات الأمس
جنوبي تل أبيب، بما في ذلك اتخاذ خطوات نحو الترحيل.
يأتي هذا القرار في أعقاب الاشتباكات العنيفة
التي وقعت أمس بين طالبي لجوء معارضين للنظام في إريتريا والمؤيدين له وقوات
الشرطة الإسرائيلية، على خلفية تجمع احتفالي للسفارة الإريترية كان من المقرر أن
يُقام في قاعة جنوبي تل أبيب.
وذكرت مصادر طبية أمس أن أكثر من مائة
شخص، 30 منهم من عناصر الشرطة، أصيبوا خلال الاشتباكات.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
كركوك: قوات الأمن ترفع حظر التجوال بعد عودة الهدوء إلى المدينة
قال مصدر أمني
في مدينة كركوك العراقية لبي بي سي إن
قوات الأمن رفعت حظر التجوال عن المدينة بعد عودة الهدوء إليها غداة ليلة شهدت
أعمال عنف ومقتل 3 أشخاص في اشتباكات عرقية.
وتوترت الأجواء
في المدينة الغنية بالنفط بسبب مبنى كان تابعا للحزب الديمقراطي الكردستاني قبل أن
يسيطر عليه الجيش في 2017.
وقام عرب وتركمان
معارضون لقرار إعادة المبنى إلى الحزب الكردي بإنشاء مخيم اعتصام امامه قبل أن تقع
مواجهات بينهم وبين متظاهرين أكراد.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
هشام قاسم: المعارض المصري البارز يضرب عن الطعام أثناء محاكمته
قال محامي المعارض المصري البارز هشام قاسم يوم السبت إن موكله بدأ إضرابا عن الطعام في أثناء محاكمته بتهم السب والقذف والتعدي اللفظي.
وكان قاسم قد اتُهم الشهر الماضي بسب وقذف وزير سابق، ثم لاحقا بالاعتداء اللفظي على أفراد شرطة في مركز للشرطة بعد إحضاره إليه، وهي اتهامات يقول حلفاؤه إن لها دوافع سياسية.
وجاء اعتقال قاسم، الذي كان ناشرا لصحيفة المصري اليوم، بعد أن وجه انتقادات حادة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأسس ائتلافا ليبراليا يسمى التيار الحر.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن قاسم مثل أمام المحكمة خلف القضبان يوم السبت قبل تأجيل محاكمته حتى التاسع من سبتمبر أيلول. وكان من المقرر خلال جلسة يوم السبت الاطلاع على طلبات فريق الدفاع عنه لإطلاق سراحه بكفالة فضلا عن ملفات القضية.
إسرائيل تعتزم اتخاذ إجراءات ضد المتورطين في أعمال العنف التي جرت بين إريتريين في تل أبيب
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو اليوم تشكيل فريق وزاري خاص لفحص الإجراءات التي يجب اتخاذها ضد
من وصفهم بـ"المتسللين غير الشرعيين" الذين شاركوا في احتجاجات الأمس
جنوبي تل أبيب، بما في ذلك اتخاذ خطوات نحو الترحيل.
يأتي هذا القرار في أعقاب الاشتباكات العنيفة
التي وقعت أمس بين طالبي لجوء معارضين للنظام في إريتريا والمؤيدين له وقوات
الشرطة الإسرائيلية، على خلفية تجمع احتفالي للسفارة الإريترية كان من المقرر أن
يُقام في قاعة جنوبي تل أبيب.
وذكرت مصادر طبية أمس أن أكثر من مائة
شخص، 30 منهم من عناصر الشرطة، أصيبوا خلال الاشتباكات.
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إسرائيل تعتزم اتخاذ إجراءات ضد المتورطين في أعمال العنف التي جرت بين إريتريين في تل أبيب
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم تشكيل فريق وزاري خاص لفحص الإجراءات التي يجب اتخاذها ضد من وصفهم بـ"المتسللين غير الشرعيين" الذين شاركوا في احتجاجات الأمس جنوبي تل أبيب، بما في ذلك اتخاذ خطوات نحو الترحيل.
يأتي هذا القرار في أعقاب الاشتباكات العنيفة التي وقعت أمس بين طالبي لجوء معارضين للنظام في إريتريا والمؤيدين له وقوات الشرطة الإسرائيلية، على خلفية تجمع احتفالي للسفارة الإريترية كان من المقرر أن يُقام في قاعة جنوبي تل أبيب.
وذكرت مصادر طبية أمس أن أكثر من مائة شخص، 30 منهم من عناصر الشرطة، أصيبوا خلال الاشتباكات.
كركوك: قوات الأمن ترفع حظر التجوال بعد عودة الهدوء إلى المدينة
قال مصدر أمني في مدينة كركوك العراقية لبي بي سي إن قوات الأمن رفعت حظر التجوال عن المدينة بعد عودة الهدوء إليها غداة ليلة شهدت أعمال عنف ومقتل 3 أشخاص في اشتباكات عرقية.
وتوترت الأجواء في المدينة الغنية بالنفط بسبب مبنى كان تابعا للحزب الديمقراطي الكردستاني قبل أن يسيطر عليه الجيش في 2017.
وقام عرب وتركمان معارضون لقرار إعادة المبنى إلى الحزب الكردي بإنشاء مخيم اعتصام امامه قبل أن تقع مواجهات بينهم وبين متظاهرين أكراد.
هشام قاسم: المعارض المصري البارز يضرب عن الطعام أثناء محاكمته
قال محامي المعارض المصري البارز هشام قاسم يوم السبت إن موكله بدأ إضرابا عن الطعام في أثناء محاكمته بتهم السب والقذف والتعدي اللفظي.
وكان قاسم قد اتُهم الشهر الماضي بسب وقذف وزير سابق، ثم لاحقا بالاعتداء اللفظي على أفراد شرطة في مركز للشرطة بعد إحضاره إليه، وهي اتهامات يقول حلفاؤه إن لها دوافع سياسية.
وجاء اعتقال قاسم، الذي كان ناشرا لصحيفة المصري اليوم، بعد أن وجه انتقادات حادة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأسس ائتلافا ليبراليا يسمى التيار الحر.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن قاسم مثل أمام المحكمة خلف القضبان يوم السبت قبل تأجيل محاكمته حتى التاسع من سبتمبر أيلول. وكان من المقرر خلال جلسة يوم السبت الاطلاع على طلبات فريق الدفاع عنه لإطلاق سراحه بكفالة فضلا عن ملفات القضية.
وقال المحامي ناصر أمين إن قاسم بدا مرهقا جدا.
إسرائيل تعتزم اتخاذ إجراءات ضد المتورطين في أعمال العنف التي جرت بين إريتريين في تل أبيب
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم تشكيل فريق وزاري خاص لفحص الإجراءات التي يجب اتخاذها ضد من وصفهم بـ"المتسللين غير الشرعيين" الذين شاركوا في احتجاجات الأمس جنوبي تل أبيب، بما في ذلك اتخاذ خطوات نحو الترحيل.
يأتي هذا القرار في أعقاب الاشتباكات العنيفة التي وقعت أمس بين طالبي لجوء معارضين للنظام في إريتريا والمؤيدين له وقوات الشرطة الإسرائيلية، على خلفية تجمع احتفالي للسفارة الإريترية كان من المقرر أن يُقام في قاعة جنوبي تل أبيب.
وذكرت مصادر طبية أمس أن أكثر من مائة شخص، 30 منهم من عناصر الشرطة، أصيبوا خلال الاشتباكات.