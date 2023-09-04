مساع أمريكية لوقف العنف بين عشائر عربية وفصائل كردية في دير الزور بسوريا، ونيمار يتحدث عن "جحيم باريس سان جيرمان"

عاجلجنين: إسقاط مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي أثناء اقتحام المدينة
تفيد التقارير الواردة من الضفة الغربية المحتلة بأن
الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة جنين حيث يوجد مخيم للاجئين الفلسطينيين.
وقال مسلحون فلسطينيون إنهم اسقطوا مسيرة تابعة للجيش
الإسرائيلي كانت تحلق فوق مخيم جنين
وبحسب مصادر طبية فإن هناك إصابة واحدة على الأقل
بالرصاص٬ وتم نقلها الى المستشفى.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية ان اقتحام جنين يتم
بمشاركة وحدة "دوفدفان" لاعتقال ناشط في حركة حماس.
نيمار: النجم البرازيلي يقول إنه عاش "الجحيم" مع ميسي في نادي باريس سان جيرمان
قال النجم البرازيلي نيمار انه عاش
"الجحيم" مع صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي في نادي باريس سان جرمان
الفرنسي الذي غادراه في فترة الانتقالات الصيفية.
وأشار
المهاجم الدولي المنتقل إلى الهلال السعودي بصفقة مقدّرة بمئة مليون يورو، إلى انه
"سعيد جداً" لاحراز ميسي، المنتقل بدوره إلى إنتر ميامي الأميركي في
حزيران/يونيو، كأس العالم لكرة القدم في قطر أواخر العام 2022.
لكنه كشف
في مقابلة مع قناة غلوبو البرازيلية ان ميسي (36 عاماً)، أفضل لاعب في العالم سبع مرات والذي
حمل ألوان سان جرمان سنتين منذ 2021، "اختبر الوجه الآخر من
الميدالية".
قال نيمار
البالغ 31 عاماً والذي لعب إلى جانب ميسّي أربع سنوات
مع برشلونة الإسباني قبل اجتماعهما مجدداً في سان جرمان المملوك قطرياً "لقد
عرف الجنة مع الأرجنتين، فاز بكلّ شيء في السنوات الأخيرة، ومع باريس عاش الجحيم،
عشنا الجحيم هو وأنا".
Getty ImagesCopyright: Getty Images
الحرب في السودان: البرهان يتوجه إلى جوبا في ثاني زيارة خارجية له منذ بدء الصراع
توجه رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح
البرهان إلى جوبا عاصمة جنوب السودان في ثاني زيارة خارجية له منذ بدء القتال بين
الجيش وقوات الدعم السريع.
وقال بيان صادر عن مجلس السيادة إن البرهان سيلتقي
رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت لمناقشة التطورات في السودان والعلاقات
الثنائية بين البلدين.
ويرافق البرهان خلال الزيارة التي تستمر يوما واحدا
وزير الخارجية المكلف علي الصادق ومدير المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم
مفضل.
وسبق للبرهان أن زار مصر والتقى بالرئيس عبد الفتاح
السيسي.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
دير الزور: مساع أمريكية لوقف العنف بين عشائر عربية وفصائل كردية في شرق سوريا
تفيد التقارير الواردة من سوريا والولايات
المتحدة بأن مسؤولين أمريكيين بارزين زارا محافظة دير الزور شرق سوريا يوم
الأحد في مسعى لوقف العنف بين العشائر العربية والفصائل الكردية التي تسيطر على
المنطقة.
وأدت
الاشتباكات بين العشائر العربي وقوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد، إلى
مقتل وإصابة أكثر من 150 شخصا.
وقالت
وزارة الخارجية الأمريكية إن إيثان جولدريتش نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي
لشؤون سوريا والميجر جنرال جويل بي فاول، قائد التحالف ضد الدولة الإسلامية،
اجتمعا مع شيوخ العشائر العربية وقادة قوات سوريا الديمقراطية واتفقوا على
"نظر المظالم المحلية" و"وقف تصعيد العنف بأسرع ما يمكن وتجنب سقوط
ضحايا".
وأدى
اعتقال قوات سوريا الديمقراطية لقائد عربي منشق في الشهر الماضي إلى اندلاع
اضطرابات سرعان ما اجتاحت عددا من البلدات من البصيرة حتى الشحيل، في حزام نفط
استراتيجي في منطقة العشائر العربية شرقي نهر الفرات.
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عاجلجنين: إسقاط مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي أثناء اقتحام المدينة
تفيد التقارير الواردة من الضفة الغربية المحتلة بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة جنين حيث يوجد مخيم للاجئين الفلسطينيين.
وقال مسلحون فلسطينيون إنهم اسقطوا مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تحلق فوق مخيم جنين
وبحسب مصادر طبية فإن هناك إصابة واحدة على الأقل بالرصاص٬ وتم نقلها الى المستشفى.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية ان اقتحام جنين يتم بمشاركة وحدة "دوفدفان" لاعتقال ناشط في حركة حماس.
نيمار: النجم البرازيلي يقول إنه عاش "الجحيم" مع ميسي في نادي باريس سان جيرمان
قال النجم البرازيلي نيمار انه عاش "الجحيم" مع صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي في نادي باريس سان جرمان الفرنسي الذي غادراه في فترة الانتقالات الصيفية.
وأشار المهاجم الدولي المنتقل إلى الهلال السعودي بصفقة مقدّرة بمئة مليون يورو، إلى انه "سعيد جداً" لاحراز ميسي، المنتقل بدوره إلى إنتر ميامي الأميركي في حزيران/يونيو، كأس العالم لكرة القدم في قطر أواخر العام 2022.
لكنه كشف في مقابلة مع قناة غلوبو البرازيلية ان ميسي (36 عاماً)، أفضل لاعب في العالم سبع مرات والذي حمل ألوان سان جرمان سنتين منذ 2021، "اختبر الوجه الآخر من الميدالية".
قال نيمار البالغ 31 عاماً والذي لعب إلى جانب ميسّي أربع سنوات مع برشلونة الإسباني قبل اجتماعهما مجدداً في سان جرمان المملوك قطرياً "لقد عرف الجنة مع الأرجنتين، فاز بكلّ شيء في السنوات الأخيرة، ومع باريس عاش الجحيم، عشنا الجحيم هو وأنا".
الحرب في السودان: البرهان يتوجه إلى جوبا في ثاني زيارة خارجية له منذ بدء الصراع
توجه رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان إلى جوبا عاصمة جنوب السودان في ثاني زيارة خارجية له منذ بدء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقال بيان صادر عن مجلس السيادة إن البرهان سيلتقي رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت لمناقشة التطورات في السودان والعلاقات الثنائية بين البلدين.
ويرافق البرهان خلال الزيارة التي تستمر يوما واحدا وزير الخارجية المكلف علي الصادق ومدير المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم مفضل.
وسبق للبرهان أن زار مصر والتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي.
دير الزور: مساع أمريكية لوقف العنف بين عشائر عربية وفصائل كردية في شرق سوريا
تفيد التقارير الواردة من سوريا والولايات المتحدة بأن مسؤولين أمريكيين بارزين زارا محافظة دير الزور شرق سوريا يوم الأحد في مسعى لوقف العنف بين العشائر العربية والفصائل الكردية التي تسيطر على المنطقة.
وأدت الاشتباكات بين العشائر العربي وقوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد، إلى مقتل وإصابة أكثر من 150 شخصا.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن إيثان جولدريتش نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون سوريا والميجر جنرال جويل بي فاول، قائد التحالف ضد الدولة الإسلامية، اجتمعا مع شيوخ العشائر العربية وقادة قوات سوريا الديمقراطية واتفقوا على "نظر المظالم المحلية" و"وقف تصعيد العنف بأسرع ما يمكن وتجنب سقوط ضحايا".
وأدى اعتقال قوات سوريا الديمقراطية لقائد عربي منشق في الشهر الماضي إلى اندلاع اضطرابات سرعان ما اجتاحت عددا من البلدات من البصيرة حتى الشحيل، في حزام نفط استراتيجي في منطقة العشائر العربية شرقي نهر الفرات.