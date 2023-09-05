أكثر من نصف مليون طلب لجوء إلى دول أوروبية في 6 أشهر، واستبعاد أنتوني من تشكيلة منتخب البرازيل بسبب اتهامات بالاعتداء على صديقته السابقة

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم استبعاد لاعب مانشستر يونايتد أنتوني من تشكيلة منتخب البلاد التي ستخوض مباراة في تصفيات كأس العالم بسبب اتهامه بالاعتداء الجسدي على صديقته السابقة.

وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان إن أنتوني استُبعد من أجل "الحفاظ على الضحية المفترضة واللاعب والمنتخب والاتحاد البرازيليين".

ونفى أنتوني (23 عاماً) الاثنين الاعتداء الجسدي على صديقته السابقة غابرييلا كافالين في بيان عبر حسابه على إنستاغرام، مشيراً إلى أنه كان "ضحية اتهامات باطلة".

وجاء هذا النفي بعدما نشرت تقارير صحافية برازيلية رسائل عبر تطبيق واتساب، يُزعم أنها بين أنتوني وكافالين وأن اللاعب يهدد فيها شريكته السابقة.