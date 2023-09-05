أكثر من نصف مليون طلب لجوء إلى دول أوروبية في 6 أشهر، واستبعاد أنتوني من تشكيلة منتخب البرازيل بسبب اتهامات بالاعتداء على صديقته السابقة

أنتوني: استبعاد نجم مانشستر يونايتد من تشكيلة المنتخب البرازيلي بسبب اتهامات بالاعتداء الجسدي على صديقته السابقة
أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم استبعاد
لاعب مانشستر يونايتد أنتوني من تشكيلة منتخب البلاد التي ستخوض مباراة في تصفيات
كأس العالم بسبب اتهامه بالاعتداء الجسدي على صديقته السابقة.
وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في
بيان إن أنتوني استُبعد من أجل "الحفاظ على الضحية المفترضة واللاعب والمنتخب
والاتحاد البرازيليين".
ونفى أنتوني (23 عاماً) الاثنين الاعتداء
الجسدي على صديقته السابقة غابرييلا كافالين في بيان عبر حسابه على إنستاغرام،
مشيراً إلى أنه كان "ضحية اتهامات باطلة".
وجاء هذا النفي بعدما نشرت تقارير
صحافية برازيلية رسائل عبر تطبيق واتساب، يُزعم أنها بين أنتوني وكافالين وأن
اللاعب يهدد فيها شريكته السابقة.
ReutersCopyright: Reuters
الهجرة: أكثر من نصف مليون طلب لجوء إلى دول أوروبية في 6 أشهر
أفادت الوكالة المسؤولة عن الهجرة في
الاتحاد الأوروبي بأن دول الكتلة الأوروبية بالإضافة إلى سويسرا والنرويج قد تلقت
في النصف الأول من العام الجاري طلبات لجوء تزيد بنسبة 28 بالمئة عن نفس الفترة من
العام الماضي.
وبحسب وكالة الهجرة في الاتحاد
الأوروبي فإنه تم التقدم بنحو 519 ألف طلب
إلى الدول الـ29 في الفترة من يناير/كانون ثاني 2023 إلى يونيو/حزيران.
وأشارت الوكالة إلى أن 44 بالمئة من طلبات
اللجوء جاءت من سوريين وأفغان وفنزويليين وأتراك وكولومبيين
وطلبات اللجوء في النصف الأول هي
الأعلى لهذه الفترة من السنة منذ 2015-2016.
وشكلت ألمانيا البلد الذي تلقى أكبر
عدد من الطلبات مع 30 % من المجموع، أكثر
بمرتين تقريبا من إسبانيا (17 %) وفرنسا (16
%).
Getty ImagesCopyright: Getty Images
مخيم نور شمس: الصحة الفلسطينية تفيد بمقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في طولكرم
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل
الشاب عايد أبو حرب (21 عاماً) فجر اليوم، برصاص الجيش الإسرائيلي الحي في الرأس،
في مخيم نور شمس بطولكرم.
وأعلنت فصائل فلسطينية الإضراب
العام حداداً على مقتل الشاب أبو حرب، وعطلت وزارة التربية والتعليم دوام المدارس
في مخيم نور شمس.
وفي وقت مبكر من صباح اليوم، انسحبت
القوات الإسرائيلية وآلياتها العسكرية، من المخيم بعد اقتحام استمر لنحو
أربع ساعات، وقع خلالها مواجهات واشتباكات عنيفة داخل المخيم.
وتبنت كتيبة طولكرم التابعة لحركة
الجهاد الإسلامي تفجير عبوة كبيرة ناسفة في جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي
خلال اقتحام مخيم نور شمس.
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أنتوني: استبعاد نجم مانشستر يونايتد من تشكيلة المنتخب البرازيلي بسبب اتهامات بالاعتداء الجسدي على صديقته السابقة
أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم استبعاد لاعب مانشستر يونايتد أنتوني من تشكيلة منتخب البلاد التي ستخوض مباراة في تصفيات كأس العالم بسبب اتهامه بالاعتداء الجسدي على صديقته السابقة.
وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان إن أنتوني استُبعد من أجل "الحفاظ على الضحية المفترضة واللاعب والمنتخب والاتحاد البرازيليين".
ونفى أنتوني (23 عاماً) الاثنين الاعتداء الجسدي على صديقته السابقة غابرييلا كافالين في بيان عبر حسابه على إنستاغرام، مشيراً إلى أنه كان "ضحية اتهامات باطلة".
وجاء هذا النفي بعدما نشرت تقارير صحافية برازيلية رسائل عبر تطبيق واتساب، يُزعم أنها بين أنتوني وكافالين وأن اللاعب يهدد فيها شريكته السابقة.
الهجرة: أكثر من نصف مليون طلب لجوء إلى دول أوروبية في 6 أشهر
أفادت الوكالة المسؤولة عن الهجرة في الاتحاد الأوروبي بأن دول الكتلة الأوروبية بالإضافة إلى سويسرا والنرويج قد تلقت في النصف الأول من العام الجاري طلبات لجوء تزيد بنسبة 28 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب وكالة الهجرة في الاتحاد الأوروبي فإنه تم التقدم بنحو 519 ألف طلب إلى الدول الـ29 في الفترة من يناير/كانون ثاني 2023 إلى يونيو/حزيران.
وأشارت الوكالة إلى أن 44 بالمئة من طلبات اللجوء جاءت من سوريين وأفغان وفنزويليين وأتراك وكولومبيين
وطلبات اللجوء في النصف الأول هي الأعلى لهذه الفترة من السنة منذ 2015-2016.
وشكلت ألمانيا البلد الذي تلقى أكبر عدد من الطلبات مع 30 % من المجموع، أكثر بمرتين تقريبا من إسبانيا (17 %) وفرنسا (16 %).
مخيم نور شمس: الصحة الفلسطينية تفيد بمقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في طولكرم
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الشاب عايد أبو حرب (21 عاماً) فجر اليوم، برصاص الجيش الإسرائيلي الحي في الرأس، في مخيم نور شمس بطولكرم.
وأعلنت فصائل فلسطينية الإضراب العام حداداً على مقتل الشاب أبو حرب، وعطلت وزارة التربية والتعليم دوام المدارس في مخيم نور شمس.
وفي وقت مبكر من صباح اليوم، انسحبت القوات الإسرائيلية وآلياتها العسكرية، من المخيم بعد اقتحام استمر لنحو أربع ساعات، وقع خلالها مواجهات واشتباكات عنيفة داخل المخيم.
وتبنت كتيبة طولكرم التابعة لحركة الجهاد الإسلامي تفجير عبوة كبيرة ناسفة في جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم نور شمس.