الشرطة التونسية تعتقل مسؤولين كبيرين في حزب النهضة، وأسعار النفط تقفز عقب تمديد السعودية وروسيا خفض الإنتاج

اعتقلت الشرطة التونسية بحسب تقارير إعلامية اثنين من كبار المسؤولين في حزب المعارضة الرئيسي، حزب النهضة.

الأول كان رئيس حزب النهضة المؤقت منذر الونيسي. ويقال إن احتجازه مرتبط برسائل صوتية يتهم فيها زملاءه في الحزب بتلقي أموال غير مشروعة، وهذه اتهامات نفاها الونيسي وقال إنها ملفقة.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فقد اعتقل بعد دقائق عبد الكريم الهاروني الذي كان قيد الإقامة الجبرية.

وأدانت حركة النهضة إيقاف كل من عبد الكريم الهاروني، ومنذر الونيسي، واعتبرته تضييقا ممنهجا على المعارضة.

واعتقلت السلطات التونسية عددا من الشخصيات المعارضة هذا العام.

ومنذ 2021، يحكم الرئيس قيس سعيد بالمراسيم بعد إقالة البرلمان وحل الحكومة. ويتهمه منتقدوه بالانقلاب على المؤسسات الشرعية والتفرد بالسلطة.