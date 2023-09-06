الشرطة التونسية تعتقل مسؤولين كبيرين في حزب النهضة، وأسعار النفط تقفز عقب تمديد السعودية وروسيا خفض الإنتاج

ارتفاع أسعار النفط عقب تمديد السعودية وروسيا خفض الإنتاج حتى نهاية العام
ارتفعت أسعار النفط بعد إعلان السعودية وروسيا تمديد خفض الإنتاج الطوعي حتى نهاية العام.
وبلغت نسبة الارتفاع أكثر من واحد في المئة في التعاملات التي تلت اتخاذ القرار.
وتجاوز خام برنت 90 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر 2022، وارتفع خام غرب تكساس إلى 87 دولاراً للبرميل.
أما مؤشر أسهم النفط والغاز الأوروبي فقد اقترب من أعلى مستوياته منذ 17 أبريل/نيسان.
حزب النهضة: الشرطة التونسية تعتقل اثنين من كبار مسؤولي الحركة
اعتقلت الشرطة التونسية بحسب تقارير إعلامية اثنين من كبار المسؤولين في حزب المعارضة الرئيسي، حزب النهضة.
الأول كان رئيس حزب النهضة المؤقت منذر الونيسي. ويقال إن احتجازه مرتبط برسائل صوتية يتهم فيها زملاءه في الحزب بتلقي أموال غير مشروعة، وهذه اتهامات نفاها الونيسي وقال إنها ملفقة.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فقد اعتقل بعد دقائق عبد الكريم الهاروني الذي كان قيد الإقامة الجبرية.
وأدانت حركة النهضة إيقاف كل من عبد الكريم الهاروني، ومنذر الونيسي، واعتبرته تضييقا ممنهجا على المعارضة.
واعتقلت السلطات التونسية عددا من الشخصيات المعارضة هذا العام.
ومنذ 2021، يحكم الرئيس قيس سعيد بالمراسيم بعد إقالة البرلمان وحل الحكومة. ويتهمه منتقدوه بالانقلاب على المؤسسات الشرعية والتفرد بالسلطة.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
نرحب بكم مجددا إلى صفحة مباشر ومتابعة مستمرة لتطورات الأخبار وفي ملخصها:
القوات الإسرائيلية تقتحم مجددا صباح اليوم الأربعاء مخيم جنين من عدة محاور، وبحسب وسائل إعلام محلية وشهود عيان فقد اندلعت اشتباكات مع مجموعة من أهالي المخيم، بعد اكتشاف أمر القوة الإسرائيلية الخاصة التي تسللت إلى المخيم.
محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي تصدر اليوم حكمها في قضية رفعتها عائلة من اللاجئين السوريين على إدارة الحدود الأوروبية، رحلت قسرا العائلة من اليونان إلى تركيا في عام 2016.
في تونس اعتقلت الشرطة التونسية اثنين من قادة حزب النهضة، وهما رئيس الحزب المؤقت منذر الونيسي، وعبد الكريم الهاروني الذي كان قيد الإقامة الجبرية.
شركة تويوتا توضح أسباب إغلاق جميع منشآت تصنيع السيارات التابعة لها في اليابان مؤقتا، وعزت الشركة السبب إلى عدم كفاية مساحة التخزين في خوادم الكمبيوتر لتلقي طلبات المصانع. وأثر هذا النقص على 14 مصنعا، واستمر العطل لمدة 24 ساعة.
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ارتفاع أسعار النفط عقب تمديد السعودية وروسيا خفض الإنتاج حتى نهاية العام
ارتفعت أسعار النفط بعد إعلان السعودية وروسيا تمديد خفض الإنتاج الطوعي حتى نهاية العام.
وبلغت نسبة الارتفاع أكثر من واحد في المئة في التعاملات التي تلت اتخاذ القرار.
وتجاوز خام برنت 90 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر 2022، وارتفع خام غرب تكساس إلى 87 دولاراً للبرميل.
أما مؤشر أسهم النفط والغاز الأوروبي فقد اقترب من أعلى مستوياته منذ 17 أبريل/نيسان.
حزب النهضة: الشرطة التونسية تعتقل اثنين من كبار مسؤولي الحركة
اعتقلت الشرطة التونسية بحسب تقارير إعلامية اثنين من كبار المسؤولين في حزب المعارضة الرئيسي، حزب النهضة.
الأول كان رئيس حزب النهضة المؤقت منذر الونيسي. ويقال إن احتجازه مرتبط برسائل صوتية يتهم فيها زملاءه في الحزب بتلقي أموال غير مشروعة، وهذه اتهامات نفاها الونيسي وقال إنها ملفقة.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فقد اعتقل بعد دقائق عبد الكريم الهاروني الذي كان قيد الإقامة الجبرية.
وأدانت حركة النهضة إيقاف كل من عبد الكريم الهاروني، ومنذر الونيسي، واعتبرته تضييقا ممنهجا على المعارضة.
واعتقلت السلطات التونسية عددا من الشخصيات المعارضة هذا العام.
ومنذ 2021، يحكم الرئيس قيس سعيد بالمراسيم بعد إقالة البرلمان وحل الحكومة. ويتهمه منتقدوه بالانقلاب على المؤسسات الشرعية والتفرد بالسلطة.
نرحب بكم مجددا إلى صفحة مباشر ومتابعة مستمرة لتطورات الأخبار وفي ملخصها:
القوات الإسرائيلية تقتحم مجددا صباح اليوم الأربعاء مخيم جنين من عدة محاور، وبحسب وسائل إعلام محلية وشهود عيان فقد اندلعت اشتباكات مع مجموعة من أهالي المخيم، بعد اكتشاف أمر القوة الإسرائيلية الخاصة التي تسللت إلى المخيم.
محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي تصدر اليوم حكمها في قضية رفعتها عائلة من اللاجئين السوريين على إدارة الحدود الأوروبية، رحلت قسرا العائلة من اليونان إلى تركيا في عام 2016.
في تونس اعتقلت الشرطة التونسية اثنين من قادة حزب النهضة، وهما رئيس الحزب المؤقت منذر الونيسي، وعبد الكريم الهاروني الذي كان قيد الإقامة الجبرية.
شركة تويوتا توضح أسباب إغلاق جميع منشآت تصنيع السيارات التابعة لها في اليابان مؤقتا، وعزت الشركة السبب إلى عدم كفاية مساحة التخزين في خوادم الكمبيوتر لتلقي طلبات المصانع. وأثر هذا النقص على 14 مصنعا، واستمر العطل لمدة 24 ساعة.