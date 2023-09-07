البرهان في قطر بعد القاهرة وجوبا، وأوكرانيا تحصل على ذخائر أمريكية تحتوي على يورانيوم منضّب

أكد مصدر مسؤول في السلطة الفلسطينية لبي بي سي أن الوفد الفلسطيني الذي زار السعودية عاد مساء أمس الى مدينة رام الله.

وتركزت لقاءات الوفد خلال الزيارة على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. قدم فيها المسؤولون السعوديون رؤيتهم للجهود الامريكية الحثيثة الرامية الى تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل وشروطهم لتحقيق هذا الغرض ومن بينها ما يتعلق بفلسطين والمقدسات الإسلامية في القدس.

وقال إن الوفد الفلسطيني قدم رؤيته القائمة على حماية المقدسات في القدس والتمسك بمبادرة السلام العربية أساسا للحل السياسي.

وأضاف: "أبلغنا السعوديين أننا نعلق عليهم الآمال لتحقيق هذه الأهداف المشتركة لنا ولهم ووعدونا بالعمل على وضعها على أجندة أي مباحثات مع الجانب الأمريكي".

ونفى بشدة تقديم مطالب جزئية مثل الدعم المالي وغيره مشيرا الى أن جوهر اللقاءات كان الموضوع السياسي المتعلق بالقدس والأراضي المحتلة وسبل تحقيق مبادرة السلام العربية.