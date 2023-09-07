البرهان في قطر بعد القاهرة وجوبا، وأوكرانيا تحصل على ذخائر أمريكية تحتوي على يورانيوم منضّب

السلطة الفلسطينية تبحث مع السعودية شروط التطبيع مع إسرائيل، بحسب تقارير
أكد مصدر مسؤول في السلطة الفلسطينية لبي بي سي أن الوفد الفلسطيني الذي زار السعودية عاد مساء أمس الى مدينة رام الله.
وتركزت لقاءات الوفد خلال الزيارة على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. قدم فيها المسؤولون السعوديون رؤيتهم للجهود الامريكية الحثيثة الرامية الى تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل وشروطهم لتحقيق هذا الغرض ومن بينها ما يتعلق بفلسطين والمقدسات الإسلامية في القدس.
وقال إن الوفد الفلسطيني قدم رؤيته القائمة على حماية المقدسات في القدس والتمسك بمبادرة السلام العربية أساسا للحل السياسي.
وأضاف: "أبلغنا السعوديين أننا نعلق عليهم الآمال لتحقيق هذه الأهداف المشتركة لنا ولهم ووعدونا بالعمل على وضعها على أجندة أي مباحثات مع الجانب الأمريكي".
ونفى بشدة تقديم مطالب جزئية مثل الدعم المالي وغيره مشيرا الى أن جوهر اللقاءات كان الموضوع السياسي المتعلق بالقدس والأراضي المحتلة وسبل تحقيق مبادرة السلام العربية.
الحرب في السودان: البرهان يتوجه إلى قطر بعد مباحثات أجرتها قيادات في قوى الحرية والتغيير في الدوحة
يصل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان إلى الدوحة اليوم الخميس لإجراء مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وهذه ثالث زيارة للبرهان إلى خارج البلاد منذ اندلاع القتال في السودان في أبريل/ نيسان الماضي، وسبقها زيارة إلى القاهرة وجنوب السودان. وذكر بيان صادر عن مجلس السيادة أن البرهان سيلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان.
ورافق البرهان خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف علي الصادق ومدير المخابرات العامة الفريق أحمد مفضل.
وتأتي الزيارة بعد يوم من إعلان البرهان حل قوات الدعم السريع بعد أن وُصِفَت بالمتمردة على الدولة.
كما أنها تأتي بعد أيام من زيارة قيادات في قوى الحرية والتغيير إلى الدوحة، عرضوا خلالها على المسؤولين القطريين رؤيتهم لوقف الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
أهلا إلى صفحة المتابعة المستمرة لتطورات الأخبار، وفي ملخصها اليوم:
أوكرانيا تحصل على ذخائر أمريكية تحتوي على يورانيوم منضّب، وهي قذائف ضدّ الدبابات والمركبات المدرّعة، ومخصّصة لدبابات أبرامز التي وعدت واشنطن بتسليمها إلى كييف في إطار دفعة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 175 مليون دولار.
في نيجيريا رفضت محكمة استئناف نيجيرية كل الطعون القانونية التي قدّمتها أحزاب المعارضة لإبطال فوز الرئيس بولا أحمد تينوبو في الانتخابات التي نظمت في فبراير/شباط، وأعلن قاضي المحكمة أن تينوبو هو الفائز في الانتخابات الرئاسية.
مجموعة العشرين توافق على منح العضوية الدائمة للاتحاد الأفريقي بشكل يجعله على قدم المساواة مع الاتحاد الأوروبي، وهذا يمنح البلدان الأفريقية صوتاً أقوى في القضايا العالمية مثل تغير المناخ وديون الأسواق الناشئة.
أستراليا ترفض منح شركة الطيران القطرية رحلات إضافية، احتجاجا على التفتيش الجسدي الذي خضعت له مسافرات في الدوحة قبل ثلاث سنوات. وكانت خمس نساء قد رفعن دعوى قضائية على الخطوط الجوية القطرية وهيئة الطيران المدني القطرية بشأن الفحوص النسائية القسرية تلك في عام 2020.
في الغابون الإفراج عن الرئيس المخلوع علي بونغو لأسباب صحية، وقال زعيم الانقلاب إن بونغو حر في مغادرة البلاد.
في المكسيك، المحكمة العليا تلغي تجريم الإجهاض في كل أنحاء البلاد.
اليابان تطلق بنجاح صاروخًا يحمل مركبة هبوط صغيرة على سطح القمر. وإذا هبطت المركبة بنجاح على القمر في أوائل العام المقبل، فسوف تصبح اليابان الدولة الخامسة التي تصل إلى سطح القمر.
بيانو صغير - وهو نسخة مصغرة من البيانو الكبير - استخدمه فريدي ميركوري لتأليف بعض أعظم أغاني فرقة كوين بيع في مزاد في لندن بمليوني دولار. وبيعت مخطوطة أصلية لأشهر أغاني المغني الراحل بـ1.7 مليون دولار.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
السلطة الفلسطينية تبحث مع السعودية شروط التطبيع مع إسرائيل، بحسب تقارير
أكد مصدر مسؤول في السلطة الفلسطينية لبي بي سي أن الوفد الفلسطيني الذي زار السعودية عاد مساء أمس الى مدينة رام الله.
وتركزت لقاءات الوفد خلال الزيارة على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. قدم فيها المسؤولون السعوديون رؤيتهم للجهود الامريكية الحثيثة الرامية الى تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل وشروطهم لتحقيق هذا الغرض ومن بينها ما يتعلق بفلسطين والمقدسات الإسلامية في القدس.
وقال إن الوفد الفلسطيني قدم رؤيته القائمة على حماية المقدسات في القدس والتمسك بمبادرة السلام العربية أساسا للحل السياسي.
وأضاف: "أبلغنا السعوديين أننا نعلق عليهم الآمال لتحقيق هذه الأهداف المشتركة لنا ولهم ووعدونا بالعمل على وضعها على أجندة أي مباحثات مع الجانب الأمريكي".
ونفى بشدة تقديم مطالب جزئية مثل الدعم المالي وغيره مشيرا الى أن جوهر اللقاءات كان الموضوع السياسي المتعلق بالقدس والأراضي المحتلة وسبل تحقيق مبادرة السلام العربية.
الحرب في السودان: البرهان يتوجه إلى قطر بعد مباحثات أجرتها قيادات في قوى الحرية والتغيير في الدوحة
يصل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان إلى الدوحة اليوم الخميس لإجراء مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وهذه ثالث زيارة للبرهان إلى خارج البلاد منذ اندلاع القتال في السودان في أبريل/ نيسان الماضي، وسبقها زيارة إلى القاهرة وجنوب السودان. وذكر بيان صادر عن مجلس السيادة أن البرهان سيلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان.
ورافق البرهان خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف علي الصادق ومدير المخابرات العامة الفريق أحمد مفضل.
وتأتي الزيارة بعد يوم من إعلان البرهان حل قوات الدعم السريع بعد أن وُصِفَت بالمتمردة على الدولة. كما أنها تأتي بعد أيام من زيارة قيادات في قوى الحرية والتغيير إلى الدوحة، عرضوا خلالها على المسؤولين القطريين رؤيتهم لوقف الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين.
أهلا إلى صفحة المتابعة المستمرة لتطورات الأخبار، وفي ملخصها اليوم:
أوكرانيا تحصل على ذخائر أمريكية تحتوي على يورانيوم منضّب، وهي قذائف ضدّ الدبابات والمركبات المدرّعة، ومخصّصة لدبابات أبرامز التي وعدت واشنطن بتسليمها إلى كييف في إطار دفعة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 175 مليون دولار.
في نيجيريا رفضت محكمة استئناف نيجيرية كل الطعون القانونية التي قدّمتها أحزاب المعارضة لإبطال فوز الرئيس بولا أحمد تينوبو في الانتخابات التي نظمت في فبراير/شباط، وأعلن قاضي المحكمة أن تينوبو هو الفائز في الانتخابات الرئاسية.
مجموعة العشرين توافق على منح العضوية الدائمة للاتحاد الأفريقي بشكل يجعله على قدم المساواة مع الاتحاد الأوروبي، وهذا يمنح البلدان الأفريقية صوتاً أقوى في القضايا العالمية مثل تغير المناخ وديون الأسواق الناشئة.
أستراليا ترفض منح شركة الطيران القطرية رحلات إضافية، احتجاجا على التفتيش الجسدي الذي خضعت له مسافرات في الدوحة قبل ثلاث سنوات. وكانت خمس نساء قد رفعن دعوى قضائية على الخطوط الجوية القطرية وهيئة الطيران المدني القطرية بشأن الفحوص النسائية القسرية تلك في عام 2020.
في الغابون الإفراج عن الرئيس المخلوع علي بونغو لأسباب صحية، وقال زعيم الانقلاب إن بونغو حر في مغادرة البلاد.
في المكسيك، المحكمة العليا تلغي تجريم الإجهاض في كل أنحاء البلاد.
اليابان تطلق بنجاح صاروخًا يحمل مركبة هبوط صغيرة على سطح القمر. وإذا هبطت المركبة بنجاح على القمر في أوائل العام المقبل، فسوف تصبح اليابان الدولة الخامسة التي تصل إلى سطح القمر.
بيانو صغير - وهو نسخة مصغرة من البيانو الكبير - استخدمه فريدي ميركوري لتأليف بعض أعظم أغاني فرقة كوين بيع في مزاد في لندن بمليوني دولار. وبيعت مخطوطة أصلية لأشهر أغاني المغني الراحل بـ1.7 مليون دولار.