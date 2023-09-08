هدوء وترقب في مخيم عين الحلوة في لبنان بعد اشتباكات مسلحة أمس، واعتقال رجلين في العراق لظهورهما في ملابس نسائية متبرجين

كرم أبو سالم: قرار بإعادة التصدير من قطاع غزة عبر المعبر التجاري ابتداء من يوم الأحد
أعلنت اللجنة الرئاسية التابعة للسلطة الفلسطينية لتنسيق دخول البضائع الى قطاع غزة قبل قليل أن الجانب الاسرائيلي أبلغها بقرار إعادة فتح معبر التصدير التجاري من قطاع غزة عبر كرم أبو سالم ابتداء من يوم الأحد كما كان عليه قبل الإغلاق الأخير.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد منعت تصدير وتسويق المنتجات الصناعية والزراعية والبضائع والسلع بكافة أنواعها من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم إلى الضفة الغربية والأسواق الخارجية منذ الاثنين الماضي.
وتحرم إجراءات الإغلاق تلك الآلاف من العمال والمزارعين وأصحاب المصانع والورش والتجار من تصدير منتجاتهم، وتلحق المزيد من الضرر في البنية الاقتصادية في القطاع المدمرة أصلاً بفعل الحصار الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ أكثر من 17 عاما.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
مخيم عين الحلوة: قلق في لبنان من تجدد الاشتباكات رغم الاتفاق على وقف إطلاق النار
يسيطر هدوء وترقب على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، تتخلله أصوات رشقات نارية متقطعه.
وكانت الاشتباكات قد تجددت ليلة أمس بين حركة فتح ومجموعات مسلحة، عقب محاولة قوة أمنية فلسطينية تابعة للقوات المشتركة في المخيم اعتقال أحد المطلوبين من هذه المجموعات.
وتوصلت الأطراف إلى وقف إطلاق النار بعد اتصالات مكثفة بين القيادات اللبنانية والفلسطينية، وأدت مواجهات الأمس إلى إصابة 20 شخصا من بينهم أعضاء لجنة حطين التي كانت تسعى إلى وقف إطلاق النار.
وقطع السير عند الاتوستراد الشرقي في صيدا والغازية بسبب الرصاص الطائش .
ومخيم عين الحلوة، هو أحد أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وشهد اشتباكات عنيفة في الشهر الماضي بين الطرفين، أسفرت عن مقتل 14 شخصا من بينهم المسؤول في حركة فتح، أبو أشرف العرموشي، وتسببت بموجة نزوح كبيرة من المخيم.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
أهلا إلى متابعة مستمرة لتطورات الأخبار وفي عناوينها حتى اللحظة:
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في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، هدوء حذر، بعد أن تجددت الاشتباكات ليلة أمس بين حركة فتح ومجموعات متشددة بسبب محاولة القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في المخيم اعتقال أحد المطلوبين من هذه المجموعات.
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كرم أبو سالم: قرار بإعادة التصدير من قطاع غزة عبر المعبر التجاري ابتداء من يوم الأحد
أعلنت اللجنة الرئاسية التابعة للسلطة الفلسطينية لتنسيق دخول البضائع الى قطاع غزة قبل قليل أن الجانب الاسرائيلي أبلغها بقرار إعادة فتح معبر التصدير التجاري من قطاع غزة عبر كرم أبو سالم ابتداء من يوم الأحد كما كان عليه قبل الإغلاق الأخير.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد منعت تصدير وتسويق المنتجات الصناعية والزراعية والبضائع والسلع بكافة أنواعها من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم إلى الضفة الغربية والأسواق الخارجية منذ الاثنين الماضي.
وتحرم إجراءات الإغلاق تلك الآلاف من العمال والمزارعين وأصحاب المصانع والورش والتجار من تصدير منتجاتهم، وتلحق المزيد من الضرر في البنية الاقتصادية في القطاع المدمرة أصلاً بفعل الحصار الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ أكثر من 17 عاما.
مخيم عين الحلوة: قلق في لبنان من تجدد الاشتباكات رغم الاتفاق على وقف إطلاق النار
يسيطر هدوء وترقب على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، تتخلله أصوات رشقات نارية متقطعه.
وكانت الاشتباكات قد تجددت ليلة أمس بين حركة فتح ومجموعات مسلحة، عقب محاولة قوة أمنية فلسطينية تابعة للقوات المشتركة في المخيم اعتقال أحد المطلوبين من هذه المجموعات.
وتوصلت الأطراف إلى وقف إطلاق النار بعد اتصالات مكثفة بين القيادات اللبنانية والفلسطينية، وأدت مواجهات الأمس إلى إصابة 20 شخصا من بينهم أعضاء لجنة حطين التي كانت تسعى إلى وقف إطلاق النار.
وقطع السير عند الاتوستراد الشرقي في صيدا والغازية بسبب الرصاص الطائش .
ومخيم عين الحلوة، هو أحد أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وشهد اشتباكات عنيفة في الشهر الماضي بين الطرفين، أسفرت عن مقتل 14 شخصا من بينهم المسؤول في حركة فتح، أبو أشرف العرموشي، وتسببت بموجة نزوح كبيرة من المخيم.
أهلا إلى متابعة مستمرة لتطورات الأخبار وفي عناوينها حتى اللحظة:
إقليم كردستان العراق: دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني أمس إلى إعادة فتح مكاتبه في عدة مدن عراقية، وتشهد مدينة كركوك انتشارا كثيفا لقوات الأمن وحفظ النظام العراقية تحسبا لاندلاع مظاهرات خلال الساعات المقبلة اعتراضا على منع تسليم مقار الحزب الديمقراطي في المحافظة.
في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، هدوء حذر، بعد أن تجددت الاشتباكات ليلة أمس بين حركة فتح ومجموعات متشددة بسبب محاولة القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في المخيم اعتقال أحد المطلوبين من هذه المجموعات.
في شمال العراق ألقي القبض على رجلين، بعد أن نشرا صورهما وهما متبرجان ويرتديان ملابس نسائية.
الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أعلنت اليوم الجمعة عن سقوط هليكوبتر تابعة لشركة إيروغلف في البحر وفقدان طاقمها المكون من طيارين اثنين. الطائرة من طراز بيل 212، وعلى متنها مصري وجنوب أفريقي.
مالي أعلنت الحداد لمدة ثلاثة أيام بعد مقتل أكثر من 60 شخصا في هجمات شنها متشددون إسلاميون.
أسهم شركة التكنولوجيا العملاقة أبل تتراجع لليوم الثاني، وسط تقارير تفيد بمنع موظفي الحكومة الصينية من استخدام أجهزة آيفون.
روسيا تجري انتخابات محلية في مناطق جنوب وشرق أوكرانيا الخاضعة لسيطرتها. الحكومة الأوكرانية وصفت الانتخابات بأنها غير قانونية.
كوريا الشمالية تعلن إطلاق أول غواصة قادرة على تنفيذ هجوم نووي، على الرغم من عدم وجود تفاصيل عن قدرتها التشغيلية.
فيضانات هونغ كونغ التي سببتها أمطار غزيرة واسعة النطاق، تؤدي إلى إغلاق المدارس وتعطل وسائل النقل بشكل واسع وكبيرفي المدينة.
الأمم المتحدة تحذر من أن العالم يخذل النساء والفتيات، وأن أنجاز تقدم لإنهاء التمييز والعنف بين الجنسين لا يزال محدودا.
ذكرى رحيل الملكة إليزابيث الأولى: الملك تشارلز يشكر الجماهير في المملكة المتحدة لوفائهم لوالدته ويتعهد بمتابعة المسيرة، وذلك في ذكرى رحيل والدته واعتلائه العرش.
الشرطة الإيطالية تلقي القبض على أكثر من 80 شخصًا في عملية أمنية ضد واحدة من عصابات المافيا.