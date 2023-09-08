هدوء وترقب في مخيم عين الحلوة في لبنان بعد اشتباكات مسلحة أمس، واعتقال رجلين في العراق لظهورهما في ملابس نسائية متبرجين

أعلنت اللجنة الرئاسية التابعة للسلطة الفلسطينية لتنسيق دخول البضائع الى قطاع غزة قبل قليل أن الجانب الاسرائيلي أبلغها بقرار إعادة فتح معبر التصدير التجاري من قطاع غزة عبر كرم أبو سالم ابتداء من يوم الأحد كما كان عليه قبل الإغلاق الأخير.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد منعت تصدير وتسويق المنتجات الصناعية والزراعية والبضائع والسلع بكافة أنواعها من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم إلى الضفة الغربية والأسواق الخارجية منذ الاثنين الماضي.

وتحرم إجراءات الإغلاق تلك الآلاف من العمال والمزارعين وأصحاب المصانع والورش والتجار من تصدير منتجاتهم، وتلحق المزيد من الضرر في البنية الاقتصادية في القطاع المدمرة أصلاً بفعل الحصار الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ أكثر من 17 عاما.