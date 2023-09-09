زلزال الحوز في المغرب يؤدي إلى مقتل وإصابة المئات ويثير الرعب ويسبب حركة نزوح واسعة

زلزال المغرب: حركة نزوح كبيرة والسكان يقضون ليلتهم في العراء
شعر سكان مدينة أغادير وباقي مناطق سوس بالهزة الأرضية التي ضربت عددا من مناطق المغرب. وهرع الناس خارج منازلهم إلى الساحات الخارجية.
وخلفت الهزة هلعا لدى السكان، وقضوا ليلتهم في الشوارع. منهم سكان المدن والبوادي السوسية.
وامتلأت الطرقات والشوارع البعيدة عن المباني بالسيارات المملوءة بالأسر. كما شوهد السكان يلتحفون أغطيتهم في الشوارع متجهين صوب الأراضي العارية، ونصب البعض الخيام لقضاء الليلة خوفا من ارتدادات الزلزال.
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أهلا بكم إلى صفحة مباشر وفيها متابعة مستمرة لتطورات زلزال الحوز في المغرب
ارتفعت أعداد ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب وتحديدا إقليم الحوز إلى أكثر من 630 وإصابة أكثر من 320 من بينهم 50 إصابة في حالة حرجة.
وشملت المناطق التي تأثرت بزلزال إقليم الحوز، إقليم تارودانت، وشيشاوة، وورزازات، حتى ضواحي مراكش، وإقليم أزيلال، وأغادير، والدار البيضاء الكبرى، وإقليم اليوسفية.
وذكرت وزارة الداخلية أن الهزة الأرضية أدت إلى انهيار عدد من البنايات بهذه المناطق، ويتعاون أفراد الجيش مع السلطات المحلية وهيئات الطوارئ لتقييم الأضرار ومساعدة المتضررين.
وكان المركز الوطني للزلازل في المغرب قد رصد هزة أرضية بلغت قوتها 7.0 درجات ليلة الجمعة، ومركزها إقليم الحوز. ووقعت الهزة بعد الساعة الحادية عشرة. وعمق الهزة 08 كم متر، ووقعت عند التقاء خط العرض 30.961 درجة شمالا، وخط الطول 8.413 درجة غربا.
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زلزال المغرب: حركة نزوح كبيرة والسكان يقضون ليلتهم في العراء
شعر سكان مدينة أغادير وباقي مناطق سوس بالهزة الأرضية التي ضربت عددا من مناطق المغرب. وهرع الناس خارج منازلهم إلى الساحات الخارجية.
وخلفت الهزة هلعا لدى السكان، وقضوا ليلتهم في الشوارع. منهم سكان المدن والبوادي السوسية.
وامتلأت الطرقات والشوارع البعيدة عن المباني بالسيارات المملوءة بالأسر. كما شوهد السكان يلتحفون أغطيتهم في الشوارع متجهين صوب الأراضي العارية، ونصب البعض الخيام لقضاء الليلة خوفا من ارتدادات الزلزال.
أهلا بكم إلى صفحة مباشر وفيها متابعة مستمرة لتطورات زلزال الحوز في المغرب
ارتفعت أعداد ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب وتحديدا إقليم الحوز إلى أكثر من 630 وإصابة أكثر من 320 من بينهم 50 إصابة في حالة حرجة.
وشملت المناطق التي تأثرت بزلزال إقليم الحوز، إقليم تارودانت، وشيشاوة، وورزازات، حتى ضواحي مراكش، وإقليم أزيلال، وأغادير، والدار البيضاء الكبرى، وإقليم اليوسفية.
وذكرت وزارة الداخلية أن الهزة الأرضية أدت إلى انهيار عدد من البنايات بهذه المناطق، ويتعاون أفراد الجيش مع السلطات المحلية وهيئات الطوارئ لتقييم الأضرار ومساعدة المتضررين.
وكان المركز الوطني للزلازل في المغرب قد رصد هزة أرضية بلغت قوتها 7.0 درجات ليلة الجمعة، ومركزها إقليم الحوز. ووقعت الهزة بعد الساعة الحادية عشرة. وعمق الهزة 08 كم متر، ووقعت عند التقاء خط العرض 30.961 درجة شمالا، وخط الطول 8.413 درجة غربا.