حداد وطني في المغرب وإقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال، و4 قتلى باشتباكات جديدة بمخيم عين الحلوة في جنوب لبنان

يشيّع المغرب الأحد ضحاياه بعد الزلزال العنيف الذي دمّر جزءاً كبيراً من البلاد وأودى بحياة أكثر من ألفي شخص، وفق حصيلة رسمية من المتوقع أن ترتفع مع تواصل عمليات البحث.

ويعتبر الزلزال الذي وقع ليل الجمعة السبت، بقوة 6.8 وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أقوى زلزال تمّ قياسه في المغرب على الإطلاق.

وتعدّ ولاية الحوز مركز الزلزال والأكثر تضرّراً حيث سقط 1293 قتيلاً، تليها ولاية تارودانت التي سقط فيها 452 قتيلاً.

وفي هاتين المنطقتين الواقعتين جنوب غرب مدينة مراكش السياحية، دمّر الزلزال قرى بأكملها.