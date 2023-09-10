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حداد وطني في المغرب وإقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال، و4 قتلى باشتباكات جديدة بمخيم عين الحلوة في جنوب لبنان

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  1. زلزال المغرب: تشييع جثامين الضحايا اليوم مع تواصل عمليات البحث عن ناجين

    يشيّع المغرب الأحد ضحاياه بعد الزلزال العنيف الذي دمّر جزءاً كبيراً من البلاد وأودى بحياة أكثر من ألفي شخص، وفق حصيلة رسمية من المتوقع أن ترتفع مع تواصل عمليات البحث.

    ويعتبر الزلزال الذي وقع ليل الجمعة السبت، بقوة 6.8 وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أقوى زلزال تمّ قياسه في المغرب على الإطلاق.

    وتعدّ ولاية الحوز مركز الزلزال والأكثر تضرّراً حيث سقط 1293 قتيلاً، تليها ولاية تارودانت التي سقط فيها 452 قتيلاً.

    وفي هاتين المنطقتين الواقعتين جنوب غرب مدينة مراكش السياحية، دمّر الزلزال قرى بأكملها.

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    Video caption: زلزال المغرب: كيف عاش المغاربة ليلتهم بعد الزلزال؟

  2. مخيم عين الحلوة: 4 قتلى مع تجدد الاشتباكات الليلة الماضية

    قُتل أربعة أشخاص، بينهم مدني، الليلة الماضية خلال اشتباكات جديدة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، فيما وجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي انتقادا إلى القيادة الفلسطينية بسبب تجدد أعمال العنف.

    وليل السبت، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان بأن "حصيلة جولة الاقتتال حتى الساعة أربعة قتلى، اثنان منهم لحركة فتح".

    وكانت الوكالة ذكرت أن "الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بين حركة فتح والمجموعات المسلحة متواصلة، حيث تسمع أصوات الرصاص والقذائف الصاروخية في أرجاء مدينة صيدا".

    وقتل 13 شخصا خلال اشتباكات مماثلة بدأت في 29 تموز/يوليو واستمرت خمسة أيام.

    مخيم عين الحلوة
    Copyright: EPA

  3. زلزال المغرب: إليكم ملخصا بأبرز العناوين منذ الليلة الماضية

    • ارتفع عدد القتلى جراء الزلزال إلى 2012 والجرحى إلى 2059، بينهم 1404 أشخاص في حالة حرجة.
    • تكثف فرق الإنقاذ في المغرب جهودها في البحث عن الناجين في القرى النائية في جبال الأطلس، مركز زلزال الجمعة.
    • يُخشى أن تكون معظم المنازل في المنطقة التي ضربت بالزلزال قد انهارت.
    • بات الآلاف من الأشخاص للليلة الثانية في الخارج.
    • أعلن الديوان الملكي أن الملك محمد السادس ترأس مساء السبت، اجتماعا لبحث الوضع في أعقاب الكارثة.
    • تقرر خلال اجتماع الديوان الملكي "إﻋﻼن ﺣداد وطﻧﻲ ﻟﻣدة ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم، ﻣﻊ ﺗﻧﻛﯾس اﻷﻋﻼم".
    • أشار الملك محمد السادس إلى إقامة صلاة الغائب في كل مساجد المملكة ترحّما على الضحايا.
    • توالت ردود الفعل العربية والدولية معزّية بضحايا الزلزال، من فرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا وروسيا والصين وأوكرانيا والأردن والسعودية والإمارات ومصر وغيرها من البلدان.
    فرق الإنقاذ المغربية
    Copyright: EPA
    Image caption: فرق الإنقاذ المغربية
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