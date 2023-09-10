حداد وطني في المغرب وإقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال، و4 قتلى باشتباكات جديدة بمخيم عين الحلوة في جنوب لبنان

الزلزال الذي ضرب المغرب مساء الجمعة وأدى إلى وفاة 2000 قتيل على الأقل، وفقاً لوزارة الداخلية المغربية، دمر مساحات واسعة من المركز التاريخي لمدينة مراكش. وأشارت وسائل إعلام مغربية إلى أن بعض المباني انهارت في المدينة القديمة، وكذلك أجزاء من سور المدينة الذي يعود تاريخه إلى العصور الوسطى.
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زلزال المغرب: تشييع جثامين الضحايا اليوم مع تواصل عمليات البحث عن ناجين
يشيّع المغرب الأحد ضحاياه بعد الزلزال العنيف الذي دمّر جزءاً كبيراً من البلاد وأودى بحياة أكثر من ألفي شخص، وفق حصيلة رسمية من المتوقع أن ترتفع مع تواصل عمليات البحث.
ويعتبر الزلزال الذي وقع ليل الجمعة السبت، بقوة 6.8 وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أقوى زلزال تمّ قياسه في المغرب على الإطلاق.
وتعدّ ولاية الحوز مركز الزلزال والأكثر تضرّراً حيث سقط 1293 قتيلاً، تليها ولاية تارودانت التي سقط فيها 452 قتيلاً.
وفي هاتين المنطقتين الواقعتين جنوب غرب مدينة مراكش السياحية، دمّر الزلزال قرى بأكملها.
مخيم عين الحلوة: 4 قتلى مع تجدد الاشتباكات الليلة الماضية
قُتل أربعة أشخاص، بينهم مدني، الليلة الماضية خلال اشتباكات جديدة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، فيما وجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي انتقادا إلى القيادة الفلسطينية بسبب تجدد أعمال العنف.
وليل السبت، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان بأن "حصيلة جولة الاقتتال حتى الساعة أربعة قتلى، اثنان منهم لحركة فتح".
وكانت الوكالة ذكرت أن "الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بين حركة فتح والمجموعات المسلحة متواصلة، حيث تسمع أصوات الرصاص والقذائف الصاروخية في أرجاء مدينة صيدا".
وقتل 13 شخصا خلال اشتباكات مماثلة بدأت في 29 تموز/يوليو واستمرت خمسة أيام.
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