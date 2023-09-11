تعليق الدراسة في المناطق المتضررة من الزلزال في المغرب اعتبارا من اليوم، وبايدن يقول إن واشنطن لا تسعى لـ"كبح نفوذ بكين"

نفى الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة تحاول كبح نفوذ الصين الدولي، بعد توقيع اتفاق تاريخي جديد مع فيتنام.
وبعد مرور أكثر من 50 عاما على مغادرة آخر جندي أمريكي فيتنام، سافر بايدن إلى هانوي لتوقيع الاتفاق الذي سيقرب بين الأعداء السابقين أكثر من أي وقت مضى.
وقال بايدن للصحفيين في هانوي إن الإجراءات الأمريكية لا تتعلق باحتواء الصين أو عزلها، بل تتعلق بالحفاظ على الاستقرار وفقا للقواعد الدولية.
وقال بايدن للصحفيين في هانوي يوم الأحد ردا على سؤال من هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: "أعتقد أننا نفكر كثيرا فيما يتعلق بمصطلحات الحرب الباردة. الأمر لا يتعلق بذلك. إنه يتعلق بتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار".
زلزال المغرب: أربعة فرق أجنبية توجهت لمناطق الزلزال للمساعدة
تسابق فرق الإنقاذ المغاربة الزمن الاثنين بدعم من فرق أجنبية للعثور على ناجين وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين فقدوا منازلهم بعد أكثر من 48 ساعة على الزلزال المدمر الذي خلف 2122 قتيلا على الأقل حتى اللحظة.
وأعلن المغرب مساء الأحد أنه استجاب لأربعة عروض مساعدة قدمتها بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، والتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ، لمواجهة تداعيات الزلزال.
وأكدت أن هذه الفرق بدأت التواصل مع نظيراتها المغربية لتنسيق الجهود.
زلزال المغرب: أبرز ما حدث منذ الليلة الماضية
أعلنت الداخلية المغربية في بيان ارتفاع عدد القتلى جراء الزلزال إلى 2122 شخصا، وعدد الجرحى2421.
وزارة التربية والتعليم المغربية تعلن مصرع 7 مدرسين وتضرر 530 مؤسسة تعليمية جراء الزلزال
وزارة التعليم المغربية: تعليق الدراسة في المناطق المتضررة من الزلزال في أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت اعتبارًا من غد الاثنين
مرصد الزلازل الأورومتوسطي رصد حدوث هزة أرضية ارتدادية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر على بعد 77 كم جنوب غرب مراكش.
هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية رصدت وقوع هزة أرضية ارتدادية بقوة 3.9 درجة على عمق 10 كم بالقرب من مراكش.
جمعية الصليب الأحمر الصينية ستمنح الهلال الأحمر المغربي 200 ألف دولار مساعدات إنسانية طارئة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد يوم الجمعة.
أفادت صحيفة تشاينا ديلي بأن الصليب الأحمر الصيني قال إن التبرعات ستستخدم لمساعدة المغرب في تنفيذ أعمال الإنقاذ والإغاثة من الكوارث.
قال مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني في بيان "60 من خبراء البحث والإنقاذ البريطانيين وأربعة من كلاب البحث ومعدات الإنقاذ أرسلت إلى المغرب مساء الأحد.
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بايدن: واشنطن لا تسعى لكبح نفوذ بكين
نفى الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة تحاول كبح نفوذ الصين الدولي، بعد توقيع اتفاق تاريخي جديد مع فيتنام.
وبعد مرور أكثر من 50 عاما على مغادرة آخر جندي أمريكي فيتنام، سافر بايدن إلى هانوي لتوقيع الاتفاق الذي سيقرب بين الأعداء السابقين أكثر من أي وقت مضى.
وقال بايدن للصحفيين في هانوي إن الإجراءات الأمريكية لا تتعلق باحتواء الصين أو عزلها، بل تتعلق بالحفاظ على الاستقرار وفقا للقواعد الدولية.
وقال بايدن للصحفيين في هانوي يوم الأحد ردا على سؤال من هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: "أعتقد أننا نفكر كثيرا فيما يتعلق بمصطلحات الحرب الباردة. الأمر لا يتعلق بذلك. إنه يتعلق بتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار".
زلزال المغرب: أربعة فرق أجنبية توجهت لمناطق الزلزال للمساعدة
تسابق فرق الإنقاذ المغاربة الزمن الاثنين بدعم من فرق أجنبية للعثور على ناجين وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين فقدوا منازلهم بعد أكثر من 48 ساعة على الزلزال المدمر الذي خلف 2122 قتيلا على الأقل حتى اللحظة.
وأعلن المغرب مساء الأحد أنه استجاب لأربعة عروض مساعدة قدمتها بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، والتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ، لمواجهة تداعيات الزلزال.
وأكدت أن هذه الفرق بدأت التواصل مع نظيراتها المغربية لتنسيق الجهود.
زلزال المغرب: أبرز ما حدث منذ الليلة الماضية