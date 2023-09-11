تعليق الدراسة في المناطق المتضررة من الزلزال في المغرب اعتبارا من اليوم، وبايدن يقول إن واشنطن لا تسعى لـ"كبح نفوذ بكين"

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نفى الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة تحاول كبح نفوذ الصين الدولي، بعد توقيع اتفاق تاريخي جديد مع فيتنام.

وبعد مرور أكثر من 50 عاما على مغادرة آخر جندي أمريكي فيتنام، سافر بايدن إلى هانوي لتوقيع الاتفاق الذي سيقرب بين الأعداء السابقين أكثر من أي وقت مضى.

وقال بايدن للصحفيين في هانوي إن الإجراءات الأمريكية لا تتعلق باحتواء الصين أو عزلها، بل تتعلق بالحفاظ على الاستقرار وفقا للقواعد الدولية.

وقال بايدن للصحفيين في هانوي يوم الأحد ردا على سؤال من هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: "أعتقد أننا نفكر كثيرا فيما يتعلق بمصطلحات الحرب الباردة. الأمر لا يتعلق بذلك. إنه يتعلق بتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار".