هجوم مكثف على مقر الأسطول الروسي ومصنع لإصلاح السفن في سيفاستوبول، وليبيا تبدأ بدفن ضحايا السيول في مقابر جماعية

تشهد مصر أحوالا جوية غير مستقرة بسبب اتجاه عاصفة دانيال من ليبيا نحوها.

ورغم تراجع قوة العاصفة يتوقع أن تكون مصحوبة بهطول أمطار متفاوتة الشدة، ونشاط للرياح المثيرة للأتربة في مناطق شمال البلاد. ومن المتوقع أن يستمر هذا الطقس المضطرب حتى اليوم الأربعاء.

وشُيعت في عدد من القري المصرية اليوم جثامين عشرات المصريين الذين قضوا في الإعصار والفيضانات المصاحبة التي ضربت مناطق واسعة شرقي ليبيا. وتسلمت قرية إهناسيا في بني سويف جنوبي القاهرة جثامين أكثر من 70 مصريا قتلوا خلال العاصفة المدارية دانيال والفيضانات التي أعقبتها.

ويقول بعض أقارب الضحايا إن القتلى أغلبهم من العمال وأصحاب الحرف، وكانت السلطات الليبية في طبرق قد أعلنت أمس الثلاثاء عن وجود 145 جثة لمصريين قضوا غرقًا في مياه الفيضانات التي ضربت أجزاء واسعة من درنة والبيضا شرقي ليبيا.

وأوضحت بلدية طبرق أن جثامين المصريين أعيدت إلى البلاد عبر منفذ السلوم البري. وطلبت السلطات الليبية من جميع الأجانب ضرورة الإبلاغ عن المفقودين للبحث عنهم أو عن جثامينهم.

كما ناشدت السلطات سكان الأودية في طبرق بضرورة إخلائها، ومنعت السفر على الطريق العام حفاظاً على حياتهم والابتعاد عن شواطئ البحر.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس إنها تواصل العمل مع السلطات الليبية لحصر أعداد الضحايا من المصريين الذين قضوا خلال الكارثة في ظل صعوبة الأوضاع والتنقل في المناطق المنكوبة.