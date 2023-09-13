هجوم مكثف على مقر الأسطول الروسي ومصنع لإصلاح السفن في سيفاستوبول، وليبيا تبدأ بدفن ضحايا السيول في مقابر جماعية

إعصار دانيال: مصر استعادات جثامين العشرات ممن قضوا في الفيضانات في ليبيا
تشهد مصر أحوالا جوية غير مستقرة بسبب اتجاه عاصفة دانيال من ليبيا نحوها.
ورغم تراجع قوة العاصفة يتوقع أن تكون مصحوبة بهطول أمطار متفاوتة الشدة، ونشاط للرياح المثيرة للأتربة في مناطق شمال البلاد. ومن المتوقع أن يستمر هذا الطقس المضطرب حتى اليوم الأربعاء.
وشُيعت في عدد من القري المصرية اليوم جثامين عشرات المصريين الذين قضوا في الإعصار والفيضانات المصاحبة التي ضربت مناطق واسعة شرقي ليبيا.
وتسلمت قرية إهناسيا في بني سويف جنوبي القاهرة جثامين أكثر من 70 مصريا قتلوا خلال العاصفة المدارية دانيال والفيضانات التي أعقبتها.
ويقول بعض أقارب الضحايا إن القتلى أغلبهم من العمال وأصحاب الحرف، وكانت السلطات الليبية في طبرق قد أعلنت أمس الثلاثاء عن وجود 145 جثة لمصريين قضوا غرقًا في مياه الفيضانات التي ضربت أجزاء واسعة من درنة والبيضا شرقي ليبيا.
وأوضحت بلدية طبرق أن جثامين المصريين أعيدت إلى البلاد عبر منفذ السلوم البري.
وطلبت السلطات الليبية من جميع الأجانب ضرورة الإبلاغ عن المفقودين للبحث عنهم أو عن جثامينهم.
كما ناشدت السلطات سكان الأودية في طبرق بضرورة إخلائها، ومنعت السفر على الطريق العام حفاظاً على حياتهم والابتعاد عن شواطئ البحر.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس إنها تواصل العمل مع السلطات الليبية لحصر أعداد الضحايا من المصريين الذين قضوا خلال الكارثة في ظل صعوبة الأوضاع والتنقل في المناطق المنكوبة.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
الحرب في أوكرانيا: إصابة 24 شخصا على الأقل في هجوم صاروخي على مدينة سيفاستوبول
شنت أوكرانيا هجوما بعشرة صواريخ على مصنع إصلاح السفن في مدينة سيفاستوبول، وعلى سفن أسطول البحر الأسود أثناء عبورها باستخدام قوارب مسيرة، بحسب المصادر الروسية.
وأصيب في الهجوم 24 شخصًا على الأقل، وقال المسؤولون في المنطقة إن خدمات الطوارئ تعمل في المنشأة الجنوبية لحوض سيفاستوبول لبناء السفن، بعد اندلاع حريق في المنطقة اليوم الأربعاء.
وتقول وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت سبعة صواريخ ودمرت جميع القوارب المسيرة، وأوضحت أن الحريق نجم عن اصطدام الصواريخ الأوكرانية بوسائل الدفاع الروسية.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
العاصفة دانيال: ليبيا تبدأ في دفن ضحايا العاصفة في مقابر جماعية
سقط آلاف القتلى في ليبيا ولا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين إثر سيول وفيضانات جلبتها عاصفة عاتية هبت من البحر المتوسط وأدت إلى انهيار سدود وجرفت في طريقها بنايات ومنازل ومحت ما يقرب من ربع مدينة درنة الساحلية الواقعة شرق البلاد.
وانهار في مدينة درنة سدان وأربعة جسور، ولقي أكثر من ألفي شخص حتفهم بحسب تصريح لهيئة الإنقاذ في المدينة لوكالة رويترز للأنباء، وتفيد تقديرات بعض المسؤولين في شرق ليبيا، بأن عدد القتلى قد يصل إلى خمسة آلاف شخص.
وبدأت السلطات في دفن الجثث التي انتشلت في مقابر جماعية. وتقول خدمات الطوارئ المحلية إن 2300 شخص على الأقل لقوا حتفهم هناك.
وبحسب مصادر الإعلام المحلي فإن حجم الكارثة الكامل لم يتضح بعد. وبدأت عمليات الإغاثة الطارئة التي أعاقتها الأوضاع السياسية في البلاد وحالة الانقسام في البلاد بين حكومتين متنافستين.
أهلا بكم مجددا إلى صفحة مباشر ومتابعة مستمرة لتطورات الأحداث في العالم وفي ملخصها حتى اللحظة:
في ليبيا بدأت إجراءات دفن جماعي في مدينة درنة الليبية التي دمرتها الفيضانات. وهيئات الإغاثة تتحدث عن 10 آلاف مفقود.
في العراق حكم على عدد من ضباط قوات حماية السفارات ومكافحة الإرهاب وحفظ القانون بالسجن ما بين سنتين وثلاث سنوات والطرد من الخدمة بتهم تخص اقتحام سفارة السويد في بغداد من قبل محتجين غاضبين من حرق نسخة من المصحف في يونيو/ حزيران الماضي.
في تونس أصدرت السلطات الأمنية بطاقات جلب دولية لـ12 شخصا من مسؤولين سابقين وقادة سياسيين، في قضيتي إرهاب وتآمر على أمن الدولة. وشملت القائمة رئيس الحكومة السابق، يوسف الشاهد، ونجل زعيم حركة النهضة، معاذ الغنوشي، والقيادي الأمني، كمال القيزاني.
في بيروت اتفق وفدان من قيادة حركتي فتح وحماس على تثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة وبالتفاهم الذي جرى برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بحضور قادة الأجهزة الأمنية. وأكد الاتفاق على قرار هيئة العمل الفلسطيني المشترك بتسليم المطلوبين المتهمين باغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه وعبد الرحمن فرهود للقضاء اللبناني.
في روسيا أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في قاعدة فضائية روسية على دعم برنامج الفضاء الكوري الشمالي، كما أكد كيم على أهمية العلاقة بين البلدين التي وصفها بأنها على رأس أولويات سياسة البلاد الخارجية.
أوكرانيا شنت هجومًا صاروخيًا وبطائرات مسيرة على مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود ومصنع لإصلاح السفن في سيفاستوبول وأدى الهجوم بحسب المصادر الروسية إلى إصابة 24 شخصا على الأقل.
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إعصار دانيال: مصر استعادات جثامين العشرات ممن قضوا في الفيضانات في ليبيا
تشهد مصر أحوالا جوية غير مستقرة بسبب اتجاه عاصفة دانيال من ليبيا نحوها.
ورغم تراجع قوة العاصفة يتوقع أن تكون مصحوبة بهطول أمطار متفاوتة الشدة، ونشاط للرياح المثيرة للأتربة في مناطق شمال البلاد. ومن المتوقع أن يستمر هذا الطقس المضطرب حتى اليوم الأربعاء.
وشُيعت في عدد من القري المصرية اليوم جثامين عشرات المصريين الذين قضوا في الإعصار والفيضانات المصاحبة التي ضربت مناطق واسعة شرقي ليبيا. وتسلمت قرية إهناسيا في بني سويف جنوبي القاهرة جثامين أكثر من 70 مصريا قتلوا خلال العاصفة المدارية دانيال والفيضانات التي أعقبتها.
ويقول بعض أقارب الضحايا إن القتلى أغلبهم من العمال وأصحاب الحرف، وكانت السلطات الليبية في طبرق قد أعلنت أمس الثلاثاء عن وجود 145 جثة لمصريين قضوا غرقًا في مياه الفيضانات التي ضربت أجزاء واسعة من درنة والبيضا شرقي ليبيا.
وأوضحت بلدية طبرق أن جثامين المصريين أعيدت إلى البلاد عبر منفذ السلوم البري. وطلبت السلطات الليبية من جميع الأجانب ضرورة الإبلاغ عن المفقودين للبحث عنهم أو عن جثامينهم.
كما ناشدت السلطات سكان الأودية في طبرق بضرورة إخلائها، ومنعت السفر على الطريق العام حفاظاً على حياتهم والابتعاد عن شواطئ البحر.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس إنها تواصل العمل مع السلطات الليبية لحصر أعداد الضحايا من المصريين الذين قضوا خلال الكارثة في ظل صعوبة الأوضاع والتنقل في المناطق المنكوبة.
الحرب في أوكرانيا: إصابة 24 شخصا على الأقل في هجوم صاروخي على مدينة سيفاستوبول
شنت أوكرانيا هجوما بعشرة صواريخ على مصنع إصلاح السفن في مدينة سيفاستوبول، وعلى سفن أسطول البحر الأسود أثناء عبورها باستخدام قوارب مسيرة، بحسب المصادر الروسية.
وأصيب في الهجوم 24 شخصًا على الأقل، وقال المسؤولون في المنطقة إن خدمات الطوارئ تعمل في المنشأة الجنوبية لحوض سيفاستوبول لبناء السفن، بعد اندلاع حريق في المنطقة اليوم الأربعاء.
وتقول وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت سبعة صواريخ ودمرت جميع القوارب المسيرة، وأوضحت أن الحريق نجم عن اصطدام الصواريخ الأوكرانية بوسائل الدفاع الروسية.
العاصفة دانيال: ليبيا تبدأ في دفن ضحايا العاصفة في مقابر جماعية
سقط آلاف القتلى في ليبيا ولا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين إثر سيول وفيضانات جلبتها عاصفة عاتية هبت من البحر المتوسط وأدت إلى انهيار سدود وجرفت في طريقها بنايات ومنازل ومحت ما يقرب من ربع مدينة درنة الساحلية الواقعة شرق البلاد.
وانهار في مدينة درنة سدان وأربعة جسور، ولقي أكثر من ألفي شخص حتفهم بحسب تصريح لهيئة الإنقاذ في المدينة لوكالة رويترز للأنباء، وتفيد تقديرات بعض المسؤولين في شرق ليبيا، بأن عدد القتلى قد يصل إلى خمسة آلاف شخص.
وبدأت السلطات في دفن الجثث التي انتشلت في مقابر جماعية. وتقول خدمات الطوارئ المحلية إن 2300 شخص على الأقل لقوا حتفهم هناك.
وبحسب مصادر الإعلام المحلي فإن حجم الكارثة الكامل لم يتضح بعد. وبدأت عمليات الإغاثة الطارئة التي أعاقتها الأوضاع السياسية في البلاد وحالة الانقسام في البلاد بين حكومتين متنافستين.
أهلا بكم مجددا إلى صفحة مباشر ومتابعة مستمرة لتطورات الأحداث في العالم وفي ملخصها حتى اللحظة:
في ليبيا بدأت إجراءات دفن جماعي في مدينة درنة الليبية التي دمرتها الفيضانات. وهيئات الإغاثة تتحدث عن 10 آلاف مفقود.
في العراق حكم على عدد من ضباط قوات حماية السفارات ومكافحة الإرهاب وحفظ القانون بالسجن ما بين سنتين وثلاث سنوات والطرد من الخدمة بتهم تخص اقتحام سفارة السويد في بغداد من قبل محتجين غاضبين من حرق نسخة من المصحف في يونيو/ حزيران الماضي.
في تونس أصدرت السلطات الأمنية بطاقات جلب دولية لـ12 شخصا من مسؤولين سابقين وقادة سياسيين، في قضيتي إرهاب وتآمر على أمن الدولة. وشملت القائمة رئيس الحكومة السابق، يوسف الشاهد، ونجل زعيم حركة النهضة، معاذ الغنوشي، والقيادي الأمني، كمال القيزاني.
في بيروت اتفق وفدان من قيادة حركتي فتح وحماس على تثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة وبالتفاهم الذي جرى برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بحضور قادة الأجهزة الأمنية. وأكد الاتفاق على قرار هيئة العمل الفلسطيني المشترك بتسليم المطلوبين المتهمين باغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه وعبد الرحمن فرهود للقضاء اللبناني.
في روسيا أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في قاعدة فضائية روسية على دعم برنامج الفضاء الكوري الشمالي، كما أكد كيم على أهمية العلاقة بين البلدين التي وصفها بأنها على رأس أولويات سياسة البلاد الخارجية.
أوكرانيا شنت هجومًا صاروخيًا وبطائرات مسيرة على مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود ومصنع لإصلاح السفن في سيفاستوبول وأدى الهجوم بحسب المصادر الروسية إلى إصابة 24 شخصا على الأقل.