الأمم المتحدة تقول إن عدد قتلى الفيضانات في ليبيا تجاوز 11 ألفا، ومصر ترفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع الحكومي

الهجرة: تحركات أوروبية عاجلة للتعامل مع وصول أعداد غير مسبوقة من المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية
تسارع كل من روما وشركاؤها في
الاتحاد الأوروبي للتعامل مع وصول آلاف المهاجرين عبر المتوسط إلى جزيرة لامبيدوزا
الإيطالية على مدار الأيام الأخيرة.
وتفيد التقارير الواردة بأن رئيسة
الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
قد توجهتا صباح اليوم الأحد إلى الجزيرة الصغيرة الواقعة في أقصى جنوب إيطاليا
اليوم الأحد غداة يوم امضاه وزراء الداخلية الأوروبيين في التباحث على الهاتف لوضع
الحلول للتوافد القياسي للمهاجرين في الأيام الماضية.
ووعدت الوزيرة الإيطالية بـ
"تدابير استثنائية" غدا الإثنين وحثت الاتحاد الأوروبي على تخفيف ما
وصفته بـ"الضغط غير المحتمل" على بلادها.
وتنتقد إيطاليا الاتحاد الأوروبي لعدم تقديم دعم كاف في إدارة هذه التدفقات فيما أعلنت حكومة ألمانيا هذا الأسبوع أنها لن تستقبل مهاجرين من إيطاليا، كما أعلنت فرنسا وسط مخاوف أوروبية إزاء انتقال هؤلاء المهاجرين إلى الدول المجاورة إرسال تعزيزات على حدودها مع إيطاليا لمنع وفود المهاجرين من الوصول إلى أراضيها.
ويسود قلقٌ بين سكان لامبيودزا من أن جزيرتهم، وهي عادة وجهة مفضلة بجدارة للسائحين، سوف تزدحم بالمهاجرين غير الشرعيين وتستحيل إلى مخيم كبير في ظل الاكتظاظ الكبير الذي صار يعاني منه مركز الاستقبال الوحيد بالجزيرة
وانتشرت عدة صور على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت المهاجرين خارج مركز الاستقبال التابع للصليب الأحمر والممتلئ على آخره.
وتعد جزيرة لامبيدوزا إحدى البوابات الرئيسية للمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط انطلاقاً من سواحل تونس وليبيا، بهدف الوصول إلى أوروبا.
EPACopyright: EPA
الإعصار دانيال: الأمم المتحدة تقول إن عدد ضحايا الفيضانات في درنة بليبيا تجاوز 11 ألف قتيل
نقلت
الأمم المتحدة عن الهلال الأحمر الليبي القول إن ضحايا الفيضانات التي ضربت مدينة
درنة شرقي البلاد ارتفع إلى 11300 قتيل.
كما
أفاد الهلال الأحمر الليبي أن أكثر من 10 آلاف شخص آخرين
لا يزالون في عداد المفقودين في المدينة المنكوبة.
وأورد تقرير الأمم المتحدة "هذه الأرقام من المتوقع أن ترتفع حيث تعمل
طواقم البحث والإنقاذ بدأب للعثور على ناجين".
وأضاف أنه بعد مرور نحو أسبوع على الإعصار دانيال الذي ضرب شمال شرق ليبيا
"لا يزال الوضع الإنساني قاتما وخاصة في درنة".
ReutersCopyright: Reuters
عشرات اليهود يدخلون باحات المسجد الأقصى بالتزامن مع ثاني أيام رأس السنة اليهودية
تفيد التقارير الواردة من مدينة القدس
بأن العشرات من أعضاء جماعات يهودية متشددة دخلوا باحات المسجد الأقصى صباح اليوم
بالتزامن مع ثاني أيام السنة اليهودية.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن الشرطة
الإسرائيلية قامت بحماية اليهود المتدينين وعملت على إخراج المصلين الفلسطينيين من داخل
المسجد وخارجه مع تشديد إجراءات دخولهم
إلى باحات المسجد.
مصر ترفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع الحكومي
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية في ظل الارتفاع المستمر في معدلات التضخم في البلاد.
وتتضمن الحزمة زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي وزيادة المعاشات.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية تفاصيل الإجراءات الجديدة في بيان أمس/السبت، وتشمل الإجراءات؛ رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع العام إلى 4 آلاف جنيه (130 دولارا) بدلا من 3.5 ألف جنيه (114 دولارا) حاليا. ورفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل إلى 45 ألف جنيه (1456 دولارا) سنويا بدلا من 36 ألف جنيه (1165دولارا) في الوقت الحالي.
كما سيحصل أصحاب المعاشات المستفيدون من برنامج دعم الأسر الفقيرة "تكافل وكرامة" على زيادة في الدعم بنسبة 15٪ وسيشمل هذا القرار نحو خمسة ملايين أسرة بحسب البيان.
و تأتي هذه الإجراءات بعد بلوغ التضخم في مصر أعلى مستوياته على الإطلاق في أغسطس/ آب الماضي ليسجل 39.7% بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
الهجرة: تحركات أوروبية عاجلة للتعامل مع وصول أعداد غير مسبوقة من المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية
تسارع كل من روما وشركاؤها في الاتحاد الأوروبي للتعامل مع وصول آلاف المهاجرين عبر المتوسط إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية على مدار الأيام الأخيرة.
وتفيد التقارير الواردة بأن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد توجهتا صباح اليوم الأحد إلى الجزيرة الصغيرة الواقعة في أقصى جنوب إيطاليا اليوم الأحد غداة يوم امضاه وزراء الداخلية الأوروبيين في التباحث على الهاتف لوضع الحلول للتوافد القياسي للمهاجرين في الأيام الماضية.
ووعدت الوزيرة الإيطالية بـ "تدابير استثنائية" غدا الإثنين وحثت الاتحاد الأوروبي على تخفيف ما وصفته بـ"الضغط غير المحتمل" على بلادها.
وتنتقد إيطاليا الاتحاد الأوروبي لعدم تقديم دعم كاف في إدارة هذه التدفقات فيما أعلنت حكومة ألمانيا هذا الأسبوع أنها لن تستقبل مهاجرين من إيطاليا، كما أعلنت فرنسا وسط مخاوف أوروبية إزاء انتقال هؤلاء المهاجرين إلى الدول المجاورة إرسال تعزيزات على حدودها مع إيطاليا لمنع وفود المهاجرين من الوصول إلى أراضيها.
ويسود قلقٌ بين سكان لامبيودزا من أن جزيرتهم، وهي عادة وجهة مفضلة بجدارة للسائحين، سوف تزدحم بالمهاجرين غير الشرعيين وتستحيل إلى مخيم كبير في ظل الاكتظاظ الكبير الذي صار يعاني منه مركز الاستقبال الوحيد بالجزيرة
وانتشرت عدة صور على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت المهاجرين خارج مركز الاستقبال التابع للصليب الأحمر والممتلئ على آخره.
وتعد جزيرة لامبيدوزا إحدى البوابات الرئيسية للمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط انطلاقاً من سواحل تونس وليبيا، بهدف الوصول إلى أوروبا.
الإعصار دانيال: الأمم المتحدة تقول إن عدد ضحايا الفيضانات في درنة بليبيا تجاوز 11 ألف قتيل
نقلت الأمم المتحدة عن الهلال الأحمر الليبي القول إن ضحايا الفيضانات التي ضربت مدينة درنة شرقي البلاد ارتفع إلى 11300 قتيل.
كما أفاد الهلال الأحمر الليبي أن أكثر من 10 آلاف شخص آخرين لا يزالون في عداد المفقودين في المدينة المنكوبة.
وأورد تقرير الأمم المتحدة "هذه الأرقام من المتوقع أن ترتفع حيث تعمل طواقم البحث والإنقاذ بدأب للعثور على ناجين".
وأضاف أنه بعد مرور نحو أسبوع على الإعصار دانيال الذي ضرب شمال شرق ليبيا "لا يزال الوضع الإنساني قاتما وخاصة في درنة".
عشرات اليهود يدخلون باحات المسجد الأقصى بالتزامن مع ثاني أيام رأس السنة اليهودية
تفيد التقارير الواردة من مدينة القدس بأن العشرات من أعضاء جماعات يهودية متشددة دخلوا باحات المسجد الأقصى صباح اليوم بالتزامن مع ثاني أيام السنة اليهودية.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن الشرطة الإسرائيلية قامت بحماية اليهود المتدينين وعملت على إخراج المصلين الفلسطينيين من داخل المسجد وخارجه مع تشديد إجراءات دخولهم إلى باحات المسجد.
مصر ترفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع الحكومي
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية في ظل الارتفاع المستمر في معدلات التضخم في البلاد.
وتتضمن الحزمة زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي وزيادة المعاشات.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية تفاصيل الإجراءات الجديدة في بيان أمس/السبت، وتشمل الإجراءات؛ رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع العام إلى 4 آلاف جنيه (130 دولارا) بدلا من 3.5 ألف جنيه (114 دولارا) حاليا. ورفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل إلى 45 ألف جنيه (1456 دولارا) سنويا بدلا من 36 ألف جنيه (1165دولارا) في الوقت الحالي.
كما سيحصل أصحاب المعاشات المستفيدون من برنامج دعم الأسر الفقيرة "تكافل وكرامة" على زيادة في الدعم بنسبة 15٪ وسيشمل هذا القرار نحو خمسة ملايين أسرة بحسب البيان. و تأتي هذه الإجراءات بعد بلوغ التضخم في مصر أعلى مستوياته على الإطلاق في أغسطس/ آب الماضي ليسجل 39.7% بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي.