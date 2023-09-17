الأمم المتحدة تقول إن عدد قتلى الفيضانات في ليبيا تجاوز 11 ألفا، ومصر ترفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع الحكومي

تسارع كل من روما وشركاؤها في الاتحاد الأوروبي للتعامل مع وصول آلاف المهاجرين عبر المتوسط إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية على مدار الأيام الأخيرة.

وتفيد التقارير الواردة بأن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد توجهتا صباح اليوم الأحد إلى الجزيرة الصغيرة الواقعة في أقصى جنوب إيطاليا اليوم الأحد غداة يوم امضاه وزراء الداخلية الأوروبيين في التباحث على الهاتف لوضع الحلول للتوافد القياسي للمهاجرين في الأيام الماضية.

ووعدت الوزيرة الإيطالية بـ "تدابير استثنائية" غدا الإثنين وحثت الاتحاد الأوروبي على تخفيف ما وصفته بـ"الضغط غير المحتمل" على بلادها.

وتنتقد إيطاليا الاتحاد الأوروبي لعدم تقديم دعم كاف في إدارة هذه التدفقات فيما أعلنت حكومة ألمانيا هذا الأسبوع أنها لن تستقبل مهاجرين من إيطاليا، كما أعلنت فرنسا وسط مخاوف أوروبية إزاء انتقال هؤلاء المهاجرين إلى الدول المجاورة إرسال تعزيزات على حدودها مع إيطاليا لمنع وفود المهاجرين من الوصول إلى أراضيها.

ويسود قلقٌ بين سكان لامبيودزا من أن جزيرتهم، وهي عادة وجهة مفضلة بجدارة للسائحين، سوف تزدحم بالمهاجرين غير الشرعيين وتستحيل إلى مخيم كبير في ظل الاكتظاظ الكبير الذي صار يعاني منه مركز الاستقبال الوحيد بالجزيرة

وانتشرت عدة صور على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت المهاجرين خارج مركز الاستقبال التابع للصليب الأحمر والممتلئ على آخره.

وتعد جزيرة لامبيدوزا إحدى البوابات الرئيسية للمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط انطلاقاً من سواحل تونس وليبيا، بهدف الوصول إلى أوروبا.