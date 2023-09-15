السعودية تدعو لأول مرة وفدا من الحوثيين لإجراء مباحثات سلام في الرياض، واكتشاف علمي مهم لأسباب موت خلايا المخ

أعلن الهلال الأحمر الليبي أن عدد ضحايا الفيضانات التي شهدتها مدينة درنة الليبية، ارتفع إلى 11 ألف شخص.

وقال مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، إن العديد من البلدات الأخرى في شمال ليبيا تأثرت أيضاً، وتقدر الأمم المتحدة أن ما يقرب من 900 ألف شخص قد يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة.

وأفاد مراسل بي بي سي، في مدينة بنغازي الساحلية، أن المساعدات التي تصل إلى المطار لا تبدو قريبة من حجم الدعم المطلوب لمواجهة كارثة بهذا الحجم.

ويطالب سياسيون في ليبيا بإجراء تحقيق رسمي في دمار السدين خلال الإعصار.