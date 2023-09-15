السعودية تدعو لأول مرة وفدا من الحوثيين لإجراء مباحثات سلام في الرياض، واكتشاف علمي مهم لأسباب موت خلايا المخ

فيضانات ليبيا: ارتفاع أعداد الضحايا في درنة إلى 11 ألف شخص
أعلن الهلال الأحمر الليبي أن عدد ضحايا الفيضانات التي شهدتها مدينة درنة الليبية، ارتفع إلى 11 ألف شخص.
وقال مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، إن العديد من البلدات الأخرى في شمال ليبيا تأثرت أيضاً، وتقدر الأمم المتحدة أن ما يقرب من 900 ألف شخص قد يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة.
وأفاد مراسل بي بي سي، في مدينة بنغازي الساحلية، أن المساعدات التي تصل إلى المطار لا تبدو قريبة من حجم الدعم المطلوب لمواجهة كارثة بهذا الحجم.
ويطالب سياسيون في ليبيا بإجراء تحقيق رسمي في دمار السدين خلال الإعصار.
زلزال المغرب: الحكومة تعلن عن خطط لإعادة بناء 50 ألف منزل تقريبا
أعلنت السلطات المغربية عن خطط لإعادة بناء حوالي 50 ألف منزل تضرر بزلزال الأسبوع الماضي.
كما ستوفر أكثر من 13 ألف دولار، لإعادة بناء المنازل التي دمرت بالكامل، وثمانية آلاف دولار، لأولئك الذين تعرضوا لأضرار جزئية.
وفي الوقت نفسه، ستؤي الحكومة السكان في منازل مؤقتة ومجهزة لتحمل الطقس البارد، وستحصل كل أسرة على منحة قدرها ثلاثة ألاف دولار.
ولا يزال العدد الدقيق للأشخاص الذين أصبحوا بلا مأوى غير معروف.
وتأكد مقتل ما يقرب من 3000 شخص وإصابة أكثر من 5000 آخرين في الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة.
مرض ألزهايمر: علماء يكشفون لغز موت خلايا المخ عند الإصابة بالخرف
يعتقد علماء في المملكة المتحدة وبلجيكا أنهم كشفوا أحد ألغاز مرض الزهايمر. ويعتقدون أنهم توصلوا إلى كيفية موت خلايا الدماغ لدى الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة.
إذ كانت الأسباب ولعقود من الزمن مصدر نقاش علمي، لكن الفريق، الذي كتب في مجلة "ساينس" ربط بين البروتينات غير الطبيعية التي تتراكم في الدماغ وموت الخلايا، أو انتحارها.
ووصفت النتائج بأنها "رائعة" و"مثيرة"، لأنها تقدم أفكارا جديدة تساعد في علاج المرض.
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الحرب في اليمن: وفد حوثي "في الرياض" لإجراء مباحثات سلام لأول مرة منذ 2015
دعت السعودية وفداً من الحوثيين في اليمن إلى الرياض لإجراء محادثات بشأن التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحل سياسي يضمن الاستقرار الدائم وينهي الحرب.
وستكون هذه الزيارة هي الأولى منذ 2015، عندما قادت السعودية حملة عسكرية لاستعادة الحكومة اليمنية الرسمية، التي أطاح بها الحوثيون.
وشهد اليمن فترة هدوء في الآونة الأخيرة بعد اتفاق لوقف إطلاق النار، وأعطى هذا بعض الأمل في اقتراب التوصل إلى حل ينهي الحرب.
ويبدو أن الوفد الحوثي قد توجه بالفعل إلى العاصمة السعودية لبدء المحادثات، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام حوثية.
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فيضانات ليبيا: ارتفاع أعداد الضحايا في درنة إلى 11 ألف شخص
أعلن الهلال الأحمر الليبي أن عدد ضحايا الفيضانات التي شهدتها مدينة درنة الليبية، ارتفع إلى 11 ألف شخص.
وقال مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، إن العديد من البلدات الأخرى في شمال ليبيا تأثرت أيضاً، وتقدر الأمم المتحدة أن ما يقرب من 900 ألف شخص قد يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة.
وأفاد مراسل بي بي سي، في مدينة بنغازي الساحلية، أن المساعدات التي تصل إلى المطار لا تبدو قريبة من حجم الدعم المطلوب لمواجهة كارثة بهذا الحجم.
ويطالب سياسيون في ليبيا بإجراء تحقيق رسمي في دمار السدين خلال الإعصار.
زلزال المغرب: الحكومة تعلن عن خطط لإعادة بناء 50 ألف منزل تقريبا
أعلنت السلطات المغربية عن خطط لإعادة بناء حوالي 50 ألف منزل تضرر بزلزال الأسبوع الماضي.
كما ستوفر أكثر من 13 ألف دولار، لإعادة بناء المنازل التي دمرت بالكامل، وثمانية آلاف دولار، لأولئك الذين تعرضوا لأضرار جزئية.
وفي الوقت نفسه، ستؤي الحكومة السكان في منازل مؤقتة ومجهزة لتحمل الطقس البارد، وستحصل كل أسرة على منحة قدرها ثلاثة ألاف دولار.
ولا يزال العدد الدقيق للأشخاص الذين أصبحوا بلا مأوى غير معروف.
وتأكد مقتل ما يقرب من 3000 شخص وإصابة أكثر من 5000 آخرين في الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة.
مرض ألزهايمر: علماء يكشفون لغز موت خلايا المخ عند الإصابة بالخرف
يعتقد علماء في المملكة المتحدة وبلجيكا أنهم كشفوا أحد ألغاز مرض الزهايمر. ويعتقدون أنهم توصلوا إلى كيفية موت خلايا الدماغ لدى الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة.
إذ كانت الأسباب ولعقود من الزمن مصدر نقاش علمي، لكن الفريق، الذي كتب في مجلة "ساينس" ربط بين البروتينات غير الطبيعية التي تتراكم في الدماغ وموت الخلايا، أو انتحارها.
ووصفت النتائج بأنها "رائعة" و"مثيرة"، لأنها تقدم أفكارا جديدة تساعد في علاج المرض.
الحرب في اليمن: وفد حوثي "في الرياض" لإجراء مباحثات سلام لأول مرة منذ 2015
دعت السعودية وفداً من الحوثيين في اليمن إلى الرياض لإجراء محادثات بشأن التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحل سياسي يضمن الاستقرار الدائم وينهي الحرب.
وستكون هذه الزيارة هي الأولى منذ 2015، عندما قادت السعودية حملة عسكرية لاستعادة الحكومة اليمنية الرسمية، التي أطاح بها الحوثيون.
وشهد اليمن فترة هدوء في الآونة الأخيرة بعد اتفاق لوقف إطلاق النار، وأعطى هذا بعض الأمل في اقتراب التوصل إلى حل ينهي الحرب.
ويبدو أن الوفد الحوثي قد توجه بالفعل إلى العاصمة السعودية لبدء المحادثات، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام حوثية.