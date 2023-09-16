41 عاما على ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا في لبنان، وبولندا والمجر وسلوفاكيا ترفض رفع الحظر عن الحبوب الأوكرانية

وضعت بولندا وسلوفاكيا والمجر قيودا خاصة على واردات الحبوب الأوكرانية، بعد أن قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد حظرها على الواردات إلى الدول الخمس المجاورة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

وأوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم، وأدت الحرب في عام 2022 إلى تقليل قدرتها على شحن المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية.

ويعتمد المزارعون في أوكرانيا على تصدير الحبوب عبر الدول المجاورة منذ بدء الصراع، إن لم يتمكنوا من استخدام الطرق المعتادة عبر موانئ البحر الأسود. ويعتبر الاتحاد الأوروبي بوابة عبور أساسية للحبوب الأوكرانية.

وبشكل أحادي، قررت بولندا تمديد الحظر المفروض على واردات الحبوب الأوكرانية، وأوضحت أن القرار يأتي حماية لمصالح المزارعين والمستهلكين البولنديين.

كما قررت الحكومة المجرية تشديد القيود على واردات الحبوب الأوكرانية، وقررت إغلاق حدودها أمام 24 منتجًا أوكرانيًا، حماية للمنتج الوطني.