41 عاما على ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا في لبنان، وبولندا والمجر وسلوفاكيا ترفض رفع الحظر عن الحبوب الأوكرانية

الحرب في أوكرانيا: بولندا والمجر وسلوفاكيا ترفض رفع الحظر على الحبوب الأوكرانية
وضعت بولندا وسلوفاكيا والمجر قيودا خاصة على واردات الحبوب الأوكرانية، بعد أن قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد حظرها على الواردات إلى الدول الخمس المجاورة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.
وأوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم، وأدت الحرب في عام 2022 إلى تقليل قدرتها على شحن المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية.
ويعتمد المزارعون في أوكرانيا على تصدير الحبوب عبر الدول المجاورة منذ بدء الصراع، إن لم يتمكنوا من استخدام الطرق المعتادة عبر موانئ البحر الأسود. ويعتبر الاتحاد الأوروبي بوابة عبور أساسية للحبوب الأوكرانية.
وبشكل أحادي، قررت بولندا تمديد الحظر المفروض على واردات الحبوب الأوكرانية، وأوضحت أن القرار يأتي حماية لمصالح المزارعين والمستهلكين البولنديين.
كما قررت الحكومة المجرية تشديد القيود على واردات الحبوب الأوكرانية، وقررت إغلاق حدودها أمام 24 منتجًا أوكرانيًا، حماية للمنتج الوطني.
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41 عاما على ذكرى مذبحة صبرا وشاتيلا
يستعيد اللبنانيون والفلسطينيون ذكرى مذبحة صبرا وشاتيلا التي قتل فيها بحسب التقديرات ما بين 700 و4000 شخص.
استمر الهجوم على المخيمين ثلاثة أيام في الفترة مابين 16 و18 سبتمبر أيلول 1982.
وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية فقد صنف عدد من الباحثين جنسيات الضحايا كالتالي: فلسطينيون 75 في المئة، ولبنانيون 20 في المئة، وسوريون 5 في المئة، وآخرون لم تحدد هوياتهم.
وارتكبت تلك الجريمة بعد اتفاق دولي خرجت بموجبه قوات منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان في عام 1982 بضمانات لحماية الفلسطينيين، وتزامن هذا مع انسحاب القوات المتعددة الجنسيات: القوات الأمريكية انسحبت في 10 سبتمبر/أيلول، والإيطالية في 11، والفرنسية في 13.
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الحرب في أوكرانيا: بولندا والمجر وسلوفاكيا ترفض رفع الحظر على الحبوب الأوكرانية
وضعت بولندا وسلوفاكيا والمجر قيودا خاصة على واردات الحبوب الأوكرانية، بعد أن قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد حظرها على الواردات إلى الدول الخمس المجاورة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.
وأوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم، وأدت الحرب في عام 2022 إلى تقليل قدرتها على شحن المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية.
ويعتمد المزارعون في أوكرانيا على تصدير الحبوب عبر الدول المجاورة منذ بدء الصراع، إن لم يتمكنوا من استخدام الطرق المعتادة عبر موانئ البحر الأسود. ويعتبر الاتحاد الأوروبي بوابة عبور أساسية للحبوب الأوكرانية.
وبشكل أحادي، قررت بولندا تمديد الحظر المفروض على واردات الحبوب الأوكرانية، وأوضحت أن القرار يأتي حماية لمصالح المزارعين والمستهلكين البولنديين.
كما قررت الحكومة المجرية تشديد القيود على واردات الحبوب الأوكرانية، وقررت إغلاق حدودها أمام 24 منتجًا أوكرانيًا، حماية للمنتج الوطني.
41 عاما على ذكرى مذبحة صبرا وشاتيلا
يستعيد اللبنانيون والفلسطينيون ذكرى مذبحة صبرا وشاتيلا التي قتل فيها بحسب التقديرات ما بين 700 و4000 شخص.
استمر الهجوم على المخيمين ثلاثة أيام في الفترة مابين 16 و18 سبتمبر أيلول 1982.
وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية فقد صنف عدد من الباحثين جنسيات الضحايا كالتالي: فلسطينيون 75 في المئة، ولبنانيون 20 في المئة، وسوريون 5 في المئة، وآخرون لم تحدد هوياتهم.
وارتكبت تلك الجريمة بعد اتفاق دولي خرجت بموجبه قوات منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان في عام 1982 بضمانات لحماية الفلسطينيين، وتزامن هذا مع انسحاب القوات المتعددة الجنسيات: القوات الأمريكية انسحبت في 10 سبتمبر/أيلول، والإيطالية في 11، والفرنسية في 13.