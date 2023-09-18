الجيش الإسرائيلي يغلق مداخل نابلس بعد إطلاق نار على موقع عسكري، وواشنطن وطهران تستعدان لتبادل سجناء

تستعد الولايات المتحدة اليوم لاستقبال 5 أمريكيين يفترض أن يغادروا اليوم إيران حيث يقضون فترة سجنهم، في إطار اتفاق تم بوساطة قطرية

وستطلق السلطات الإيرانية سراح الأمريكيين الخمسة بمجرد التأكد من أن طهران سيكون بإمكانها الوصول إلى 6 مليارات دولار من أموال عائدات النفط الإيراني.

كذلك ستطلق الولايات المتحدة سراح 5 إيرانيين في الوقت نفسه.

وبموجب الصفقة فإن الأموال الإيرانية المجمدة ستستخدم لشراء الطعام والدواء من قبل طرف ثالث.

وجاء الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بعد أكثر من عام من المفاوضات غير المباشرة.