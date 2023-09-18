الضفة الغربيى

الجيش الإسرائيلي يغلق مداخل نابلس بعد إطلاق نار على موقع عسكري، وواشنطن وطهران تستعدان لتبادل سجناء

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  1. واشنطن وطهران تستعدان لتبادل سجناء والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة

    تستعد الولايات المتحدة اليوم لاستقبال 5 أمريكيين يفترض أن يغادروا اليوم إيران حيث يقضون فترة سجنهم، في إطار اتفاق تم بوساطة قطرية

    وستطلق السلطات الإيرانية سراح الأمريكيين الخمسة بمجرد التأكد من أن طهران سيكون بإمكانها الوصول إلى 6 مليارات دولار من أموال عائدات النفط الإيراني.

    كذلك ستطلق الولايات المتحدة سراح 5 إيرانيين في الوقت نفسه.

    وبموجب الصفقة فإن الأموال الإيرانية المجمدة ستستخدم لشراء الطعام والدواء من قبل طرف ثالث.

    وجاء الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بعد أكثر من عام من المفاوضات غير المباشرة.

    إيران والولايات المتحدة
    Copyright: Getty Images

  2. الجيش الإسرائيلي يغلق مداخل نابلس بعد إطلاق نار على موقع عسكري

    أغلق الجيش الإسرائيلي صباح اليوم جميع مداخل مدينة نابلس بعد أن أطلق مسلحون النار على موقع عسكري قرب قرية دير شرف شمال غربي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

    وقالت مصادر محلية إن اغلاق الحواجز المؤدية الى مدينة نابلس تسبب في أزمة خانقة في كافة الاتجاهات.

    وتشهد مناطق الضفة الغربية والقدس الكثير من أعمال العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الأشهر الأخيرة.

    صورة أرشيفية لقوات إسرائيلية في الضفة الغربية
    Copyright: Getty Images
    Image caption: صورة أرشيفية لقوات إسرائيلية في الضفة الغربية
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