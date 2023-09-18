الجيش الإسرائيلي يغلق مداخل نابلس بعد إطلاق نار على موقع عسكري، وواشنطن وطهران تستعدان لتبادل سجناء

تستعد الولايات المتحدة اليوم\nلاستقبال 5 أمريكيين يفترض أن يغادروا اليوم إيران حيث يقضون فترة سجنهم، في إطار\nاتفاق تم بوساطة قطرية وستطلق السلطات الإيرانية سراح الأمريكيين\nالخمسة بمجرد التأكد من أن طهران سيكون بإمكانها الوصول إلى 6 مليارات دولار من\nأموال عائدات النفط الإيراني. كذلك ستطلق الولايات المتحدة سراح 5\nإيرانيين في الوقت نفسه. وبموجب الصفقة فإن الأموال الإيرانية\nالمجمدة ستستخدم لشراء الطعام والدواء من\nقبل طرف ثالث. وجاء الاتفاق بين الولايات المتحدة\nوإيران بعد أكثر من عام من المفاوضات غير المباشرة.
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واشنطن وطهران تستعدان لتبادل سجناء والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة
تستعد الولايات المتحدة اليوم لاستقبال 5 أمريكيين يفترض أن يغادروا اليوم إيران حيث يقضون فترة سجنهم، في إطار اتفاق تم بوساطة قطرية
وستطلق السلطات الإيرانية سراح الأمريكيين الخمسة بمجرد التأكد من أن طهران سيكون بإمكانها الوصول إلى 6 مليارات دولار من أموال عائدات النفط الإيراني.
كذلك ستطلق الولايات المتحدة سراح 5 إيرانيين في الوقت نفسه.
وبموجب الصفقة فإن الأموال الإيرانية المجمدة ستستخدم لشراء الطعام والدواء من قبل طرف ثالث.
وجاء الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بعد أكثر من عام من المفاوضات غير المباشرة.
الجيش الإسرائيلي يغلق مداخل نابلس بعد إطلاق نار على موقع عسكري
أغلق الجيش الإسرائيلي صباح اليوم جميع مداخل مدينة نابلس بعد أن أطلق مسلحون النار على موقع عسكري قرب قرية دير شرف شمال غربي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت مصادر محلية إن اغلاق الحواجز المؤدية الى مدينة نابلس تسبب في أزمة خانقة في كافة الاتجاهات.
وتشهد مناطق الضفة الغربية والقدس الكثير من أعمال العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الأشهر الأخيرة.