إقالة أعضاء مجلس مدينة درنة الليبية، وبغداد تعلن مقتل 3 من قوات مكافحة الإرهاب في كردستان العراق في هجوم بطائرة مسيرة

وذكر سكان محليون أن إصابات وقعت وسط
صفوف عناصر المليشيا.
وقال قائد المجموعة شيبة ضرار لبي بي
سي إن الهدف من نقطة التفتيش هو منع عمليات تهريب السلع الغذائية من ميناء
بورتسودان، موضحا أن قواته تساعد الجيش في تأمين المدينة ومنع السرقة وغيرها من
الانشطة غير القانونية.
وبينما لم يصدر الجيش بيانا بشأن
الواقعة، إلا أن مصادر عسكرية أكدت لبي بي سي أن الجيش لا يرغب في وجود مليشيات
عسكرية في بورتسودان.
وأعلن ضرار، وهو زعيم قبلي، في وقت
سابق وقوفه إلى جانب الجيش ضد قوات الدعم السريع التي تخوض حربا في الخرطوم
ودارفور وعدد من الولايات.
وتعتبر بورسودان من المدن التي لم يصل
إليها القتال، واستقر فيها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان بعد خروجه المثير
للجدل من مقر قيادة الجيش في الخرطوم.
بغداد تعلن مقتل 3 من قوات مكافحة الإرهاب في هجوم بطائرة مسيرة في كردستان العراق
قال اللواء يحيى رسول الناطق باسم
القائد العام للقوات المسلحة في بيان مساء أمس إن طائرة مسيرة دخلت الأجواء
العراقية عبر الحدود مع تركيا وقصفت مطار (عربت) جنوب شرقي مدينة السليمانية في
إقليم كردستان شمالي العراق.
وأشار البيان إلى مقتل ثلاثة من أفراد
جهاز مكافحة الارهاب وإصابة ثلاثة آخرين جراء القصف.
وقال رسول إن العراق يحتفظ بحقه بوضع
حد لهذه الخروقات، وإن "هذا العدوان" يشكل انتهاكا لسيادة العراق وأمنه
وسلامة أراضيه، ويمثل إخلالا وتهديدا للسلم والأمن في المنطقة.
وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات
المسلحة في بيانه أن ما وصفها بالاعتداءات المتكررة لا تتماشى مع مبدأ علاقات حسن
الجوار بين الدول، و تهدد بتقويض جهود العراق في بناء علاقات سياسية واقتصادية
وأمنية طيبة ومتوازنة مع جيرانه، حسب تعبيره.
الإعصار دانيال: إقالة أعضاء مجلس مدينة درنة الليبية
أقال رئيس الحكومة المفوض من البرلمان
الليبي، أسامة حماد، أعضاء المجلس البلدي لمدينة درنة في شرق البلاد، وأحالهم إلى
التحقيق، بعد احتجاجات اندلعت بالمدينة.
وكان متظاهرون قد أضرموا في وقت سابق
النار في منزل رئيس بلدية درنة، عبد المنعم الغيثي، مطالبين بفتح تحقيق في
الفيضانات التي اجتاحت المدينة وخلفت آلاف الضحايا.
ورفع المحتجون شعارات تطالب النائب
العام في ليبيا، بفتح تحقيق نزيه وشفاف لتحديد المسؤوليات بشأن الكارثة التي ضربت
المدينة الأسبوع الماضي وأودت بحياة آلاف الأشخاص، وأسفرت عن وقوع خسائر مادية
واسعة النطاق.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
الحرب في السودان: الهدوء يعود إلى بورتسودان غداة اشتباكات بين الجيش وميليشيا محلية
عاد الهدوء إلى منطقة ديم مدينة في مدينة بورتسودان بعد تبادل لإطلاق النار بين الجيش السوداني ومليشيا محلية الليلة الماضية. ووقع الصدام المسلح الذي استمر لفترة وجيزة بين عناصر من ما يعرف بـ"قوات تحالف أحزاب شرق السودان" والجيش السوداني. وقال شهود عيان إن الجيش اطلق النار على نقطة تفتيش غير قانونية نصبت بواسطة المليشيا.
وذكر سكان محليون أن إصابات وقعت وسط صفوف عناصر المليشيا.
وقال قائد المجموعة شيبة ضرار لبي بي سي إن الهدف من نقطة التفتيش هو منع عمليات تهريب السلع الغذائية من ميناء بورتسودان، موضحا أن قواته تساعد الجيش في تأمين المدينة ومنع السرقة وغيرها من الانشطة غير القانونية.
وبينما لم يصدر الجيش بيانا بشأن الواقعة، إلا أن مصادر عسكرية أكدت لبي بي سي أن الجيش لا يرغب في وجود مليشيات عسكرية في بورتسودان.
وأعلن ضرار، وهو زعيم قبلي، في وقت سابق وقوفه إلى جانب الجيش ضد قوات الدعم السريع التي تخوض حربا في الخرطوم ودارفور وعدد من الولايات.
وتعتبر بورسودان من المدن التي لم يصل إليها القتال، واستقر فيها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان بعد خروجه المثير للجدل من مقر قيادة الجيش في الخرطوم.
بغداد تعلن مقتل 3 من قوات مكافحة الإرهاب في هجوم بطائرة مسيرة في كردستان العراق
قال اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان مساء أمس إن طائرة مسيرة دخلت الأجواء العراقية عبر الحدود مع تركيا وقصفت مطار (عربت) جنوب شرقي مدينة السليمانية في إقليم كردستان شمالي العراق.
وأشار البيان إلى مقتل ثلاثة من أفراد جهاز مكافحة الارهاب وإصابة ثلاثة آخرين جراء القصف.
وقال رسول إن العراق يحتفظ بحقه بوضع حد لهذه الخروقات، وإن "هذا العدوان" يشكل انتهاكا لسيادة العراق وأمنه وسلامة أراضيه، ويمثل إخلالا وتهديدا للسلم والأمن في المنطقة.
وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيانه أن ما وصفها بالاعتداءات المتكررة لا تتماشى مع مبدأ علاقات حسن الجوار بين الدول، و تهدد بتقويض جهود العراق في بناء علاقات سياسية واقتصادية وأمنية طيبة ومتوازنة مع جيرانه، حسب تعبيره.
الإعصار دانيال: إقالة أعضاء مجلس مدينة درنة الليبية
أقال رئيس الحكومة المفوض من البرلمان الليبي، أسامة حماد، أعضاء المجلس البلدي لمدينة درنة في شرق البلاد، وأحالهم إلى التحقيق، بعد احتجاجات اندلعت بالمدينة.
وكان متظاهرون قد أضرموا في وقت سابق النار في منزل رئيس بلدية درنة، عبد المنعم الغيثي، مطالبين بفتح تحقيق في الفيضانات التي اجتاحت المدينة وخلفت آلاف الضحايا.
ورفع المحتجون شعارات تطالب النائب العام في ليبيا، بفتح تحقيق نزيه وشفاف لتحديد المسؤوليات بشأن الكارثة التي ضربت المدينة الأسبوع الماضي وأودت بحياة آلاف الأشخاص، وأسفرت عن وقوع خسائر مادية واسعة النطاق.