إقالة أعضاء مجلس مدينة درنة الليبية، وبغداد تعلن مقتل 3 من قوات مكافحة الإرهاب في كردستان العراق في هجوم بطائرة مسيرة

عاد الهدوء إلى منطقة ديم مدينة في مدينة بورتسودان بعد تبادل لإطلاق النار بين الجيش السوداني ومليشيا محلية الليلة الماضية. ووقع الصدام المسلح الذي استمر لفترة وجيزة بين عناصر من ما يعرف بـ"قوات تحالف أحزاب شرق السودان" والجيش السوداني. وقال شهود عيان إن الجيش اطلق النار على نقطة تفتيش غير قانونية نصبت بواسطة المليشيا.

وذكر سكان محليون أن إصابات وقعت وسط صفوف عناصر المليشيا.

وقال قائد المجموعة شيبة ضرار لبي بي سي إن الهدف من نقطة التفتيش هو منع عمليات تهريب السلع الغذائية من ميناء بورتسودان، موضحا أن قواته تساعد الجيش في تأمين المدينة ومنع السرقة وغيرها من الانشطة غير القانونية.

وبينما لم يصدر الجيش بيانا بشأن الواقعة، إلا أن مصادر عسكرية أكدت لبي بي سي أن الجيش لا يرغب في وجود مليشيات عسكرية في بورتسودان.

وأعلن ضرار، وهو زعيم قبلي، في وقت سابق وقوفه إلى جانب الجيش ضد قوات الدعم السريع التي تخوض حربا في الخرطوم ودارفور وعدد من الولايات.

وتعتبر بورسودان من المدن التي لم يصل إليها القتال، واستقر فيها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان بعد خروجه المثير للجدل من مقر قيادة الجيش في الخرطوم.