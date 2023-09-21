الأسد في الصين لبحث إعمار سوريا، وإطلاق رصاص على السفارة الأمريكية في بيروت

الحرب في سوريا: الأسد في الصين لدعم جهود الإعمار في زيارة هي الأولى منذ 2004
وصل الرئيس السوري بشار الأسد الخميس إلى بكين في أول زيارة رسمية له منذ نحو عقدين الى الصين.
وتهدف الزيارة إلى دعم جهود إعمار سوريا التي دمرتها الحرب.
والصين ثالث دولة غير عربية يزورها الأسد منذ عام 2011، بعد روسيا وإيران.
وتندرج هذه الزيارة في إطار عودة الأسد تدريجيا منذ أكثر من سنة الى الساحة الدولية بعد عزلة فرضها عليه الغرب عقب الاحتجاجات الشعبية في بلاده التي أدت إلى نزاع مدمر ودام.
يشارك الأسد السبت في افتتاح دورة الألعاب الآسيوية مع نظيره الصيني شي جينبيغ.
ويرافق الأسد وفد اقتصادي لبحث مشروع إعادة إعمار سوريا. ولم تعلّق وزارة الخارجية الصينية على مضمون الزيارة.
وشهد العام الحالي تغييرات على الساحة الدبلوماسية السورية تمثلت في استئناف دمشق علاقتها مع دول عربية عدة في مقدمتها السعودية، واستعادة مقعدها في جامعة الدول العربية ثم مشاركة الرئيس السوري في القمة العربية في جدّة في مايو/أيار للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاما.
ReutersCopyright: Reuters
السفارة الأمريكية في بيروت تتعرض لإطلاق نار
أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أنها على علم بتعرض أحد مداخلها الرئيسية لإطلاق نار من بندقية آلية من سيارة مسرعة لا تحمل لوحات تسجيل، دون أن يحدث ذلك أي اصابات.
وأعلنت السفارة أنها تتابع الحادث مع السلطات المحلية، ولم يصدر أي بيان رسمي بعد عن السلطات اللبنانية.
ويقع مبنى السفارة الشديد التحصين في منطقة عوكر غربي بيروت.
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ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أكد أن بلاده تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقال في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز التلفزيونية الأمريكية، إن القضية الفلسطينية تظل مهمة للمفاوضات، وعكست تصريحات بن سلمان ما قاله القادة الأمريكيون والإسرائيليون يوم أمس الأربعاء. وكرر الرئيس الأمريكي جو بايدن دعمه لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في مقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن إيران لا ترى أي عائق أمام استعادة العلاقات مع مصر.
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أكد أن بلاده تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقال في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز التلفزيونية الأمريكية، إن القضية الفلسطينية تظل مهمة للمفاوضات، وعكست تصريحات بن سلمان ما قاله القادة الأمريكيون والإسرائيليون يوم أمس الأربعاء. وكرر الرئيس الأمريكي جو بايدن دعمه لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
أجرى مسؤولون في العاصمة الليبية طرابلس محادثات مع سياسيين محليين وأجانب لبحث عواقب العاصفة دانيال والفيضانات في شرق ليبيا.
وعقد محافظ بلدة سوسة ومحافظ بلدة جبل الساحل في شرق البلاد اجتماعا فريدا في طرابلس أمس مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي وهو أعلى مؤسسة تنفيذية في ليبيا.
. كما ناقش المنفي وعبد الحميد الدبيبة، رئيس وزراء الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، الدعم الأمريكي للمناطق المنكوبة بالكوارث في شرق ليبيا مع رئيس القيادة الأمريكية الإفريقية (أفريكوم).
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الحرب في سوريا: الأسد في الصين لدعم جهود الإعمار في زيارة هي الأولى منذ 2004
وصل الرئيس السوري بشار الأسد الخميس إلى بكين في أول زيارة رسمية له منذ نحو عقدين الى الصين.
وتهدف الزيارة إلى دعم جهود إعمار سوريا التي دمرتها الحرب.
والصين ثالث دولة غير عربية يزورها الأسد منذ عام 2011، بعد روسيا وإيران.
وتندرج هذه الزيارة في إطار عودة الأسد تدريجيا منذ أكثر من سنة الى الساحة الدولية بعد عزلة فرضها عليه الغرب عقب الاحتجاجات الشعبية في بلاده التي أدت إلى نزاع مدمر ودام.
يشارك الأسد السبت في افتتاح دورة الألعاب الآسيوية مع نظيره الصيني شي جينبيغ.
ويرافق الأسد وفد اقتصادي لبحث مشروع إعادة إعمار سوريا. ولم تعلّق وزارة الخارجية الصينية على مضمون الزيارة.
وشهد العام الحالي تغييرات على الساحة الدبلوماسية السورية تمثلت في استئناف دمشق علاقتها مع دول عربية عدة في مقدمتها السعودية، واستعادة مقعدها في جامعة الدول العربية ثم مشاركة الرئيس السوري في القمة العربية في جدّة في مايو/أيار للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاما.
السفارة الأمريكية في بيروت تتعرض لإطلاق نار
أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أنها على علم بتعرض أحد مداخلها الرئيسية لإطلاق نار من بندقية آلية من سيارة مسرعة لا تحمل لوحات تسجيل، دون أن يحدث ذلك أي اصابات.
وأعلنت السفارة أنها تتابع الحادث مع السلطات المحلية، ولم يصدر أي بيان رسمي بعد عن السلطات اللبنانية.
ويقع مبنى السفارة الشديد التحصين في منطقة عوكر غربي بيروت.
نرحب بمن انضم إلى صفحة مباشر ومتابعة مستمرة لتطورات أخبار العالم وفي ملخصها حتى الساعة:
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أكد أن بلاده تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقال في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز التلفزيونية الأمريكية، إن القضية الفلسطينية تظل مهمة للمفاوضات، وعكست تصريحات بن سلمان ما قاله القادة الأمريكيون والإسرائيليون يوم أمس الأربعاء. وكرر الرئيس الأمريكي جو بايدن دعمه لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في مقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن إيران لا ترى أي عائق أمام استعادة العلاقات مع مصر.
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أكد أن بلاده تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقال في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز التلفزيونية الأمريكية، إن القضية الفلسطينية تظل مهمة للمفاوضات، وعكست تصريحات بن سلمان ما قاله القادة الأمريكيون والإسرائيليون يوم أمس الأربعاء. وكرر الرئيس الأمريكي جو بايدن دعمه لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
أجرى مسؤولون في العاصمة الليبية طرابلس محادثات مع سياسيين محليين وأجانب لبحث عواقب العاصفة دانيال والفيضانات في شرق ليبيا. وعقد محافظ بلدة سوسة ومحافظ بلدة جبل الساحل في شرق البلاد اجتماعا فريدا في طرابلس أمس مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي وهو أعلى مؤسسة تنفيذية في ليبيا. . كما ناقش المنفي وعبد الحميد الدبيبة، رئيس وزراء الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، الدعم الأمريكي للمناطق المنكوبة بالكوارث في شرق ليبيا مع رئيس القيادة الأمريكية الإفريقية (أفريكوم).