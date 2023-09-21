الأسد في الصين لبحث إعمار سوريا، وإطلاق رصاص على السفارة الأمريكية في بيروت

وصل الرئيس السوري بشار الأسد الخميس إلى بكين في أول زيارة رسمية له منذ نحو عقدين الى الصين.

وتهدف الزيارة إلى دعم جهود إعمار سوريا التي دمرتها الحرب.

والصين ثالث دولة غير عربية يزورها الأسد منذ عام 2011، بعد روسيا وإيران.

وتندرج هذه الزيارة في إطار عودة الأسد تدريجيا منذ أكثر من سنة الى الساحة الدولية بعد عزلة فرضها عليه الغرب عقب الاحتجاجات الشعبية في بلاده التي أدت إلى نزاع مدمر ودام.

يشارك الأسد السبت في افتتاح دورة الألعاب الآسيوية مع نظيره الصيني شي جينبيغ.

ويرافق الأسد وفد اقتصادي لبحث مشروع إعادة إعمار سوريا. ولم تعلّق وزارة الخارجية الصينية على مضمون الزيارة.

وشهد العام الحالي تغييرات على الساحة الدبلوماسية السورية تمثلت في استئناف دمشق علاقتها مع دول عربية عدة في مقدمتها السعودية، واستعادة مقعدها في جامعة الدول العربية ثم مشاركة الرئيس السوري في القمة العربية في جدّة في مايو/أيار للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاما.