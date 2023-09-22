الجيش الإسرائيلي يقتحم جنين ويقتل شابا فلسطينينا، وبركان تال في الفلبين يغطي سماء العاصمة بالسحب الكبريتية

الانتخابات الرئاسية في مصر: تعليق جلسات الحوار الوطني حتى انتهاء التصويت
أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر تعليق جلساته بشكل مؤقت لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية المرتقبة، مبررا ذلك بـ"البقاء على مسافة واحدة من جميع المرشحين".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا في العام الماضي إلى حوار يجمع كافة الأطراف في مصر، لبحث الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
ونُظمت خلال الأشهر الماضية عشرات الجلسات في إطار الحوار الوطني، شارك فيها معارضون بارزون، انتهى بعضها برفع توصيات للسلطات التنفيذية والتشريعية، طالبت بتعديل بعض القوانين والممارسات.
وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الاثنين المقبل الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.
وتشترط المادة 142 من الدستور حصول المُرشح لمنصب رئيس الجمهورية على تزكية 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو جمع 25 ألف توكيل من المواطنين الذين لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، شريطة أن يتمكن من جمع ما لا يقل عن ألف توكيل من كل محافظة.
بركان تال: إغلاق المدارس في مانيلا خوفا من انبعاثات آلاف الأطنان من ثاني أكسيد الكربون
أغلقت عشرات المدارس في العاصمة الفلبينية مانيلا وما حولها، لحماية الأطفال من سحابة الضباب الدخاني البركاني.
وينفث بركان بحيرة تال، جنوب المدينة، يوميا عدة آلاف من الأطنان من غاز ثاني أكسيد الكبريت.
وطُلب من السكان إغلاق الأبواب والنوافذ ووضع الأقنعة في الخارج، وحذر المعهد الفلبيني لعلم البراكين من خطر الأمطار الحمضية التي يمكن أن تؤدي إلى تآكل الأسقف المعدنية وإتلاف المحاصيل.
لكن الخبراء طمأنوا السكان بأن البركان رغم تراكم الضغط فيه، لا يوجد خطر من حدوث ثوران وشيك.
أهلا بكم إلى تغطية مستمرة للأخبار في صفحة مباشر وفي ملخصها حتى اللحظة:
وزارة الصحة الفلسطينية تؤكد مقتل الشاب عبدالله أبو حسن، فجر اليوم، متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام قرية كفردان غرب مدينة جنين.
ووقعت مواجهات تخللتها اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.
السلطات التونسية تعتقل رسام الكاريكاتور، توفيق عمران، ووجهت له تهمة الإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وأفاد محامي عمران، العياشي الهمامي، لمراسل بي بي سي أن موكله نشر رسوما ساخرة، بعد تعيين الرئيس التونسي، قيس سعيد، أحمد الحشاني، رئيسا للحكومة.
الجمعية العامة في الأمم المتحدة: رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان يقول في كلمته أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة: إن الحرب في بلاده تشكل تهديدا للسلام والأمن الإقليميين، وحث المجتمع الدولي على تصنيف معارضيه "جماعة إرهابية".
ومحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية يدعو العالم إلى الاعتراف الكامل بـ"دولة فلسطين"، على غرار اعترافهم بإسرائيل. وقال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا سلام بدون دولة فلسطينية".
والسعودية تدعو إلى إجراء إصلاحات شاملة لمجلس الأمن وتوسيع المشاركة والتمثيل فيه.
الرئيس بايدن يخيب آمال الرئيس الأوكراني زيلينسكي بالحصول على صواريخ "أتاكمس" الأمريكية بعيدة المدى لكنه يوافق على مساعدة أمنية لكييف بقيمة 325 مليون دولار، تشمل دفاعات جوية، و وذخيرة لمنظومات هايمارس الصاروخية وأسلحة مضادة للدبابات وطلقات مدفعية.
رئيس وزراء أرمينيا يعرب عن استعداد بلاده لاستضافة النازحين من منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها.
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الانتخابات الرئاسية في مصر: تعليق جلسات الحوار الوطني حتى انتهاء التصويت
أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر تعليق جلساته بشكل مؤقت لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية المرتقبة، مبررا ذلك بـ"البقاء على مسافة واحدة من جميع المرشحين".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا في العام الماضي إلى حوار يجمع كافة الأطراف في مصر، لبحث الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
ونُظمت خلال الأشهر الماضية عشرات الجلسات في إطار الحوار الوطني، شارك فيها معارضون بارزون، انتهى بعضها برفع توصيات للسلطات التنفيذية والتشريعية، طالبت بتعديل بعض القوانين والممارسات.
وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الاثنين المقبل الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.
وتشترط المادة 142 من الدستور حصول المُرشح لمنصب رئيس الجمهورية على تزكية 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو جمع 25 ألف توكيل من المواطنين الذين لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، شريطة أن يتمكن من جمع ما لا يقل عن ألف توكيل من كل محافظة.
بركان تال: إغلاق المدارس في مانيلا خوفا من انبعاثات آلاف الأطنان من ثاني أكسيد الكربون
أغلقت عشرات المدارس في العاصمة الفلبينية مانيلا وما حولها، لحماية الأطفال من سحابة الضباب الدخاني البركاني.
وينفث بركان بحيرة تال، جنوب المدينة، يوميا عدة آلاف من الأطنان من غاز ثاني أكسيد الكبريت.
وطُلب من السكان إغلاق الأبواب والنوافذ ووضع الأقنعة في الخارج، وحذر المعهد الفلبيني لعلم البراكين من خطر الأمطار الحمضية التي يمكن أن تؤدي إلى تآكل الأسقف المعدنية وإتلاف المحاصيل.
لكن الخبراء طمأنوا السكان بأن البركان رغم تراكم الضغط فيه، لا يوجد خطر من حدوث ثوران وشيك.
أهلا بكم إلى تغطية مستمرة للأخبار في صفحة مباشر وفي ملخصها حتى اللحظة:
وزارة الصحة الفلسطينية تؤكد مقتل الشاب عبدالله أبو حسن، فجر اليوم، متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام قرية كفردان غرب مدينة جنين. ووقعت مواجهات تخللتها اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.
السلطات التونسية تعتقل رسام الكاريكاتور، توفيق عمران، ووجهت له تهمة الإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وأفاد محامي عمران، العياشي الهمامي، لمراسل بي بي سي أن موكله نشر رسوما ساخرة، بعد تعيين الرئيس التونسي، قيس سعيد، أحمد الحشاني، رئيسا للحكومة.
الجمعية العامة في الأمم المتحدة: رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان يقول في كلمته أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة: إن الحرب في بلاده تشكل تهديدا للسلام والأمن الإقليميين، وحث المجتمع الدولي على تصنيف معارضيه "جماعة إرهابية".
ومحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية يدعو العالم إلى الاعتراف الكامل بـ"دولة فلسطين"، على غرار اعترافهم بإسرائيل. وقال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا سلام بدون دولة فلسطينية".
والسعودية تدعو إلى إجراء إصلاحات شاملة لمجلس الأمن وتوسيع المشاركة والتمثيل فيه.
الرئيس بايدن يخيب آمال الرئيس الأوكراني زيلينسكي بالحصول على صواريخ "أتاكمس" الأمريكية بعيدة المدى لكنه يوافق على مساعدة أمنية لكييف بقيمة 325 مليون دولار، تشمل دفاعات جوية، و وذخيرة لمنظومات هايمارس الصاروخية وأسلحة مضادة للدبابات وطلقات مدفعية.
رئيس وزراء أرمينيا يعرب عن استعداد بلاده لاستضافة النازحين من منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها.