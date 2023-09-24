زعيم المعارضة في إسرائيل يطالب بـ"عدم السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم"، والبابا يحذر من "العبث بالحياة" قبل مناقشة مشروع قانون "القتل الرحيم" في فرنسا

مخيم نور شمس: مقتل شابين فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية
أفادت مصادر فلسطينية بمقتل شابين فلسطينيين اثنين برصاص القوات الإسرائيلية
في عملية توغل بالضفة الغربية المحتلة.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فإن
الشابين لقيا حتفهما جراء إصابتهما بالرصاص الحي في
الرأس خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم نور شمس للاجئين شرق طولكرم.
زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد يطالب بـ"عدم السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم"
قال رئيس المعارضة في إسرائيل ورئيس الوزراء السابق يائير لابيد صباح اليوم في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية إنه يؤيد إبرام اتفاق لتطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية مشيرًا إلى أنه قد بدأ هذا المسار سابقًا.
وأضاف " يجب عدم السماح لهم بتخصيب اليورانيوم" على حد تعبيره.
وأشار لابيد إلى أن تخصيب اليورانيوم في السعودية "سيشكل خطرًا على إسرائيل"، وسيقود إلى سباق تسلح في الشرق الأوسط حيث سترغب تركيا ومصر بعد ذلك في الدخول في عملية التخصيب النووي.
البابا فرنسيس يحذر من مغبة "العبث بالحياة" قبل مناقشة مشروع قانون "القتل الرحيم" في فرنسا
حذر البابا فرنسيس السبت بعد عودته من
زيارة إلى مدينة مرسيليا الفرنسية، من مغبة "العبث بالحياة"، قبيل
مناقشة مشروع قانون مثير للجدل في فرنسا قد يسمح بـ "المساعدة الفعالة على
الموت".
وقال البابا خلال مؤتمر صحافي عقده داخل الطائرة
التي كانت تعيده إلى روما بعد لقائه الرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون "لا يمكن العبث بالحياة..لا في البداية ولا في
النهاية".
ويمنح مشروع القانون البالغين فقط
الذين يعانون من مرض عضال يهدد حياتهم "على المدى المتوسط" الحق في إنهاء
حياتهم وهو ما يعرف بـ"القتل الرحيم"
وقالت وكالة فرانس برس نقلا عن مصادر
قريبة من إيمانويل ماكرون، إن الرئيس الفرنسي وبابا الفاتيكان ناقشا الموضوع
السبت، لكن الرئيس الفرنسي تمسك بـ "الجدول الزمني"
وبـ"المنهجية" المرتبطين بالنص المتوقع مناقشته "في الأسابيع
المقبلة.
سد النهضة: مصر تقول إن إثيوبيا تمادت في خرق القانون الدولي
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن إثيوبيا تمادت في خرق القانون الدولي بالاستمرار في ملئ وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق أو تشاور مع الدول المشاطئة لنهر النيل.
وأضاف شكري، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك السبت، أن مصر تواجه ندرة مائية حادة وتأتي على رأس قائمة الدول القاحلة، ما أدى إلى وجود عجز مائي سنوي بها يزيد عن 50 في المئة من احتياجاتها من المياه.
وتابع شكري أن مصر تنخرط بجدية في المفاوضات المستمرة منذ نحو عقد للوصول إلى اتفاق حول ملئ وتشغيل سد النهضة، رغم الإجراءات الأحادية من جانب أديس أبابا.
ولكن ليس هناك مجال للاعتقاد، بحسب شكري، أنه يمكن فرض أمر واقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد عن 100 مليون مصري.
وجاءت كلمة شكري بعد ساعات من انطلاق الجولة الثانية من مفاوضات سد النهضة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور الوزراء المعنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك بعد انتهاء الملئ الرابع لخزان السد الشهر الجاري.
وانتهت الجولة الأولى من المفاوضات التي أعيد إحياؤها بين الدول الثلاث الشهر الماضي دون الوصول لأي نتيجة ملموسة.
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مخيم نور شمس: مقتل شابين فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية
أفادت مصادر فلسطينية بمقتل شابين فلسطينيين اثنين برصاص القوات الإسرائيلية في عملية توغل بالضفة الغربية المحتلة.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فإن الشابين لقيا حتفهما جراء إصابتهما بالرصاص الحي في الرأس خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم نور شمس للاجئين شرق طولكرم.
زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد يطالب بـ"عدم السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم"
قال رئيس المعارضة في إسرائيل ورئيس الوزراء السابق يائير لابيد صباح اليوم في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية إنه يؤيد إبرام اتفاق لتطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية مشيرًا إلى أنه قد بدأ هذا المسار سابقًا.
وأضاف " يجب عدم السماح لهم بتخصيب اليورانيوم" على حد تعبيره.
وأشار لابيد إلى أن تخصيب اليورانيوم في السعودية "سيشكل خطرًا على إسرائيل"، وسيقود إلى سباق تسلح في الشرق الأوسط حيث سترغب تركيا ومصر بعد ذلك في الدخول في عملية التخصيب النووي.
البابا فرنسيس يحذر من مغبة "العبث بالحياة" قبل مناقشة مشروع قانون "القتل الرحيم" في فرنسا
حذر البابا فرنسيس السبت بعد عودته من زيارة إلى مدينة مرسيليا الفرنسية، من مغبة "العبث بالحياة"، قبيل مناقشة مشروع قانون مثير للجدل في فرنسا قد يسمح بـ "المساعدة الفعالة على الموت".
وقال البابا خلال مؤتمر صحافي عقده داخل الطائرة التي كانت تعيده إلى روما بعد لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "لا يمكن العبث بالحياة..لا في البداية ولا في النهاية".
ويمنح مشروع القانون البالغين فقط الذين يعانون من مرض عضال يهدد حياتهم "على المدى المتوسط" الحق في إنهاء حياتهم وهو ما يعرف بـ"القتل الرحيم"
وقالت وكالة فرانس برس نقلا عن مصادر قريبة من إيمانويل ماكرون، إن الرئيس الفرنسي وبابا الفاتيكان ناقشا الموضوع السبت، لكن الرئيس الفرنسي تمسك بـ "الجدول الزمني" وبـ"المنهجية" المرتبطين بالنص المتوقع مناقشته "في الأسابيع المقبلة.
سد النهضة: مصر تقول إن إثيوبيا تمادت في خرق القانون الدولي
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن إثيوبيا تمادت في خرق القانون الدولي بالاستمرار في ملئ وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق أو تشاور مع الدول المشاطئة لنهر النيل.
وأضاف شكري، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك السبت، أن مصر تواجه ندرة مائية حادة وتأتي على رأس قائمة الدول القاحلة، ما أدى إلى وجود عجز مائي سنوي بها يزيد عن 50 في المئة من احتياجاتها من المياه.
وتابع شكري أن مصر تنخرط بجدية في المفاوضات المستمرة منذ نحو عقد للوصول إلى اتفاق حول ملئ وتشغيل سد النهضة، رغم الإجراءات الأحادية من جانب أديس أبابا.
ولكن ليس هناك مجال للاعتقاد، بحسب شكري، أنه يمكن فرض أمر واقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد عن 100 مليون مصري.
وجاءت كلمة شكري بعد ساعات من انطلاق الجولة الثانية من مفاوضات سد النهضة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور الوزراء المعنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك بعد انتهاء الملئ الرابع لخزان السد الشهر الجاري. وانتهت الجولة الأولى من المفاوضات التي أعيد إحياؤها بين الدول الثلاث الشهر الماضي دون الوصول لأي نتيجة ملموسة.