زعيم المعارضة في إسرائيل يطالب بـ"عدم السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم"، والبابا يحذر من "العبث بالحياة" قبل مناقشة مشروع قانون "القتل الرحيم" في فرنسا

حذر البابا فرنسيس السبت بعد عودته من زيارة إلى مدينة مرسيليا الفرنسية، من مغبة "العبث بالحياة"، قبيل مناقشة مشروع قانون مثير للجدل في فرنسا قد يسمح بـ "المساعدة الفعالة على الموت".

وقال البابا خلال مؤتمر صحافي عقده داخل الطائرة التي كانت تعيده إلى روما بعد لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "لا يمكن العبث بالحياة..لا في البداية ولا في النهاية".

ويمنح مشروع القانون البالغين فقط الذين يعانون من مرض عضال يهدد حياتهم "على المدى المتوسط" الحق في إنهاء حياتهم وهو ما يعرف بـ"القتل الرحيم"

وقالت وكالة فرانس برس نقلا عن مصادر قريبة من إيمانويل ماكرون، إن الرئيس الفرنسي وبابا الفاتيكان ناقشا الموضوع السبت، لكن الرئيس الفرنسي تمسك بـ "الجدول الزمني" وبـ"المنهجية" المرتبطين بالنص المتوقع مناقشته "في الأسابيع المقبلة.