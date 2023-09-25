الأمم المتحدة تقول إن عدد النازحين في السودان من بين الأكبر على مستوى العالم، ووفد سعودي "يزور القدس للمرة الأولى منذ عام 1967"

أفادت مصادر فلسطينية بأن وفدا سعوديا سيزور خلال الأسبوع الجاري مدينتي رام الله والقدس، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزيارة المسجد الأقصى.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصدر مسؤول أن وفداً رسمياً سعودياً يرأسه السفير نايف بن بندر السديري سيصل إلى رام الله، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ الإعلان عن تعيين السديري سفيرا مفوضا وفوق العادة غير مقيم للسعودية لدى السلطة الفلسطينية. وأشار الى أن من المقرر أن يتوجه الوفد للصلاة في المسجد الأقصى، والاحتفال بذكرى المولد النبوي.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى لوفد سعودي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ احتلال إسرائيل للقدس الشرقية والضفة الغربية عام 1967، وتأتي في ظل الحديث عن تقدم في تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.