الأمم المتحدة تقول إن عدد النازحين في السودان من بين الأكبر على مستوى العالم، ووفد سعودي "يزور القدس للمرة الأولى منذ عام 1967"

مسؤول فلسطيني يقول إن وفدا سعوديا سيزور القدس ورام الله للمرة الأولى منذ عام 1967
أفادت مصادر فلسطينية بأن وفدا
سعوديا سيزور خلال الأسبوع الجاري مدينتي
رام الله والقدس، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزيارة المسجد الأقصى.
ونقلت وسائل إعلام
فلسطينية عن مصدر مسؤول أن وفداً رسمياً سعودياً يرأسه السفير نايف بن بندر
السديري سيصل إلى رام الله، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ الإعلان عن تعيين
السديري سفيرا مفوضا وفوق العادة غير مقيم للسعودية لدى السلطة الفلسطينية. وأشار
الى أن من المقرر أن يتوجه الوفد للصلاة في المسجد الأقصى، والاحتفال بذكرى المولد
النبوي.
وتعتبر
هذه الزيارة الأولى لوفد سعودي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ احتلال إسرائيل
للقدس الشرقية والضفة الغربية عام 1967، وتأتي في ظل الحديث عن تقدم في تطبيع
العلاقات بين السعودية وإسرائيل.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
الحرب في السودان: الأمم المتحدة تقول إن عدد النازحين جراء الصراع من بين الأكبر على مستوى العالم
حذرت الأمم المتحدة من أن استمرار القتال
في السودان سيؤدي إلى مزيد من الكوارث والمعاناة للسودانيين والعاملين في المجال
الإنساني على حد سواء. وقالت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان
كيلمنتين سلامي في مقابلة مع بي بي سي إن القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم
السريع فاقم من تردي الأوضاع الإنسانية في كل المجالات. وأوضحت أن عدد
النازحين في السودان أصبح من بين الأكبر
على مستوى العالم وسط ظروف في غاية السوء.
وطالبت سلامي
طرفي النزاع بالوقف الفوري وطويل الأمد للأعمال العدائية والسماح بإيصال المساعدات
الانسانية للمتضررين في أرجاء البلاد.
وكشفت المسؤولة
الأممية أن نسبة الاستجابة لنداءات المنظمة الدولية لمواجهة الأوضاع السودان بلغت
ستة وعشرين في المائة فقط من مجمل أكثر من ملياري دولار.
وطالبت السلطات
السودانية برفع القيود المفروضة على حركة العاملين في المجال الإنساني، والإسراع
في إصدار تأشيرات الدخول للموظفين الدوليين والخبراء.
EPACopyright: EPA
عشرات اليهود المتدينين يدخلون باحات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الغفران
دخل أكثر من 100 شخص من
جماعات يهودية متدينة باحات المسجد الأقصى صباح اليوم بمناسبة عيد الغفران، وهو من
أهم الأعياد اليهودية.
ووفرت قوات الشرطة الإسرائيلية الحماية لهم، كما
أخرجت المصلين الفلسطينيين وشددت من إجراءات دخولهم إلى باحات المسجد.
وشهدت الفترة الأخيرة
الكثير من التوتر بين الفلسطينيين واليهود في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة.
سد النهضة: مصر تقول إن جولة المحادثات التي جرت في أديس أبابا "لم تسفر عن تحقيق تقدم يذكر"
أكد المتحدث باسم وزارة الري المصرية
في بيان أن جولة المحادثات التي جرت في أديس أبابا على مدى يومين، وضمت مصر
والسودان وإثيوبيا، بشأن سد النهضة "لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر"،
مشيرا إلى أن "المحادثات شهدت توجهاً إثيوبياً للتراجع عن عدد من التوافقات،
التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية".
واتهم البيان إثيوبيا بمواصلة رفض
"أي من الحلول الوسط المطروحة، وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا،
والتي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالاً بسد النهضة دون الافتئات على حقوق
ومصالح دولتيْ المصب"
هذا ولم يصدر بعد أي تعقيب من قبل الجانب الإثيوبي.
وكانت فعاليات الاجتماع الوزاري
الثلاثي بشأن سد النهضة، والذي عُقد بأديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر/أيلول الجاري،
قد انتهت مساء اليوم الأحد، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا.
وسبق أن أعلنت مصر فشل الجولة الأولي
من المحادثات التي أُجريت في القاهرة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكملت
إثيوبيا ملء خزان سد النهضة على أربع مراحل، لتبلغ كمية المياه المُخزنة فيه، بحسب
خبراء، 52 مليار متر مكعب.
واستنكرت دولتا المصب، مصر والسودان،
هذه الخطوات قائلتين إنها لم تجر بالتنسيق معهما. وتتخوف الدولتان من أن تواجها
جفافا ممتدا، قد يصل إلى سبع سنوات، بسبب سد النهضة.
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مسؤول فلسطيني يقول إن وفدا سعوديا سيزور القدس ورام الله للمرة الأولى منذ عام 1967
أفادت مصادر فلسطينية بأن وفدا سعوديا سيزور خلال الأسبوع الجاري مدينتي رام الله والقدس، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزيارة المسجد الأقصى.
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصدر مسؤول أن وفداً رسمياً سعودياً يرأسه السفير نايف بن بندر السديري سيصل إلى رام الله، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ الإعلان عن تعيين السديري سفيرا مفوضا وفوق العادة غير مقيم للسعودية لدى السلطة الفلسطينية. وأشار الى أن من المقرر أن يتوجه الوفد للصلاة في المسجد الأقصى، والاحتفال بذكرى المولد النبوي.
وتعتبر هذه الزيارة الأولى لوفد سعودي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ احتلال إسرائيل للقدس الشرقية والضفة الغربية عام 1967، وتأتي في ظل الحديث عن تقدم في تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.
الحرب في السودان: الأمم المتحدة تقول إن عدد النازحين جراء الصراع من بين الأكبر على مستوى العالم
حذرت الأمم المتحدة من أن استمرار القتال في السودان سيؤدي إلى مزيد من الكوارث والمعاناة للسودانيين والعاملين في المجال الإنساني على حد سواء. وقالت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان كيلمنتين سلامي في مقابلة مع بي بي سي إن القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع فاقم من تردي الأوضاع الإنسانية في كل المجالات. وأوضحت أن عدد النازحين في السودان أصبح من بين الأكبر على مستوى العالم وسط ظروف في غاية السوء.
وطالبت سلامي طرفي النزاع بالوقف الفوري وطويل الأمد للأعمال العدائية والسماح بإيصال المساعدات الانسانية للمتضررين في أرجاء البلاد.
وكشفت المسؤولة الأممية أن نسبة الاستجابة لنداءات المنظمة الدولية لمواجهة الأوضاع السودان بلغت ستة وعشرين في المائة فقط من مجمل أكثر من ملياري دولار.
وطالبت السلطات السودانية برفع القيود المفروضة على حركة العاملين في المجال الإنساني، والإسراع في إصدار تأشيرات الدخول للموظفين الدوليين والخبراء.
عشرات اليهود المتدينين يدخلون باحات المسجد الأقصى بمناسبة عيد الغفران
دخل أكثر من 100 شخص من جماعات يهودية متدينة باحات المسجد الأقصى صباح اليوم بمناسبة عيد الغفران، وهو من أهم الأعياد اليهودية.
ووفرت قوات الشرطة الإسرائيلية الحماية لهم، كما أخرجت المصلين الفلسطينيين وشددت من إجراءات دخولهم إلى باحات المسجد.
وشهدت الفترة الأخيرة الكثير من التوتر بين الفلسطينيين واليهود في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة.
سد النهضة: مصر تقول إن جولة المحادثات التي جرت في أديس أبابا "لم تسفر عن تحقيق تقدم يذكر"
أكد المتحدث باسم وزارة الري المصرية في بيان أن جولة المحادثات التي جرت في أديس أبابا على مدى يومين، وضمت مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن سد النهضة "لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر"، مشيرا إلى أن "المحادثات شهدت توجهاً إثيوبياً للتراجع عن عدد من التوافقات، التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية".
واتهم البيان إثيوبيا بمواصلة رفض "أي من الحلول الوسط المطروحة، وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا، والتي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالاً بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتيْ المصب"
هذا ولم يصدر بعد أي تعقيب من قبل الجانب الإثيوبي.
وكانت فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة، والذي عُقد بأديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر/أيلول الجاري، قد انتهت مساء اليوم الأحد، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا.
وسبق أن أعلنت مصر فشل الجولة الأولي من المحادثات التي أُجريت في القاهرة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكملت إثيوبيا ملء خزان سد النهضة على أربع مراحل، لتبلغ كمية المياه المُخزنة فيه، بحسب خبراء، 52 مليار متر مكعب.
واستنكرت دولتا المصب، مصر والسودان، هذه الخطوات قائلتين إنها لم تجر بالتنسيق معهما. وتتخوف الدولتان من أن تواجها جفافا ممتدا، قد يصل إلى سبع سنوات، بسبب سد النهضة.