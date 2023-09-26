المنامة تعلن مقتل عسكريين بحرينيين في هجوم حوثي على السعودية، وسياسي أمريكي بارز ينفي تهمة تلقي رشاوى من مصر

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن إصرار مصر على المطالبة بحصص المياه "التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية" هو ما أدى لعدم إحراز تقدم في الجولة الثانية من المفاوضات التي جرت في أديس أبابا خلال 23 و 24 من الشهر الجاري بشأن سد النهضة.

وأضاف بيان الخارجية الإثيوبية أمس الإثنين أن مصر ظهرت بموقف يقوض اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015 من خلال إصرارها المستمر على الحفاظ على معاهدة "إقصائية تعود إلى الحقبة الاستعمارية والاستغلال الاحتكاري"، بحسب البيان. وأضافت الخارجية الإثيوبية أن الهدف من المفاوضات الحالية هو وضع اللمسات الأخيرة على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة بما يحفظ حقوق إثيوبيا ويستوعب المخاوف المشروعة لدول المصب.

وتابع البيان أن كلا من مصر والسودان وإثيوبيا تمكنوا من إحراز تقدم في تحديد القضايا ذات التقارب المحتمل، واتُفِقَ على مواصلة المفاوضات في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في القاهرة.

وأصدرت مصر بيانا عقب انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات الحالية قبل يومين قالت فيه إن المحادثات لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر بل شهدت توجهاً إثيوبياً للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية. وفشلت الجولة الأولى من التفاوض الشهر الماضي في الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث.