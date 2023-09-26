المنامة تعلن مقتل عسكريين بحرينيين في هجوم حوثي على السعودية، وسياسي أمريكي بارز ينفي تهمة تلقي رشاوى من مصر

سوريا: أنباء عن مقتل 25 شخصا في اشتباكات بين قوات يقودها أكراد ومسلحين موالين لدمشق
أفاد ناشطون سوريون بأن 25 شخصا
غالبيتهم من المسلحين الموالين لدمشق قتلوا في اشتباكات مع قوات يقودها أكراد في
محافظة دير الزور شرقي البلاد.
وقال مدير المرصد السوري رامي عبد
الرحمن الثلاثاء إن "مسلحين موالين لقوات النظام السوري عبروا الإثنين نهر
الفرات باتجاه مناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية واشتبكوا معها".
وأسفرت المواجهات، التي استمرت حتى
فجر الثلاثاء، عن مقتل 21 عنصراً من المسلحين
وثلاثة من قوات سوريا الديموقراطية وسيدة.
وتسيطر قوات سوريا الديموقراطية على الضفة الشرقية للفرات التي انتزعتها
إثر معارك عنيفة مع تنظيم الدولة الإسلامية انتهت في 2019 بإعلان القضاء على "الخلافة".
سد النهضة: إثيوبيا ترجع فشل المفاوضات إلى إصرار مصر على حصص مياه "تعود إلى الحقبة الاستعمارية"
قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن إصرار مصر على المطالبة بحصص المياه "التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية" هو ما أدى لعدم إحراز تقدم في الجولة الثانية من المفاوضات التي جرت في أديس أبابا خلال 23 و 24 من الشهر الجاري بشأن سد النهضة.
وأضاف بيان الخارجية الإثيوبية أمس الإثنين أن مصر ظهرت بموقف يقوض اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015 من خلال إصرارها المستمر على الحفاظ على معاهدة "إقصائية تعود إلى الحقبة الاستعمارية والاستغلال الاحتكاري"، بحسب البيان. وأضافت الخارجية الإثيوبية أن الهدف من المفاوضات الحالية هو وضع اللمسات الأخيرة على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة بما يحفظ حقوق إثيوبيا ويستوعب المخاوف المشروعة لدول المصب.
وتابع البيان أن كلا من مصر والسودان وإثيوبيا تمكنوا من إحراز تقدم في تحديد القضايا ذات التقارب المحتمل، واتُفِقَ على مواصلة المفاوضات في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في القاهرة.
وأصدرت مصر بيانا عقب انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات الحالية قبل يومين قالت فيه إن المحادثات لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر بل شهدت توجهاً إثيوبياً للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية.
وفشلت الجولة الأولى من التفاوض الشهر الماضي في الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث.
ReutersCopyright: Reuters
السفير السعودي لدى السلطة الفلسطينية يصل إلى رام الله
يصل السفير السعودي نايف
بن بندر السديري إلى مدينة رام الله اليوم، في زيارة تستمر ليومين، يلتقي خلالها
بوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، لتقديم
أوراق اعتماده كسفير غير مقيم لدى السلطة الفلسطينية.
ومن المقرر أيضاً أن يزور
السديري صباح غدٍ الأربعاء قبر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ووضع أكليل من
الزهور على ضريحه، ومن ثم يتوجه لزيارة المسجد الأقصى في مدينة القدس والصلاة فيه
وإحياء ذكرى المولد النبوي.
وتعتبر هذه الزيارة
الأولى للسفير السديري الذي عُيِّنَ في منتصف شهر آب/ أغسطس الماضي، كأول سفير
للسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها.
وكانت السعودية أغلقت
قنصليتها العامة في القدس الشرقية بعد الاحتلال الإسرائيلي للمدينة عام 1967.
وتأتي هذه الزيارة في ظل الحديث عن تقارب في تطبيع العلاقات بين السعودية
وإسرائيل.
بوب منينديز: رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي يرفض الاستقالة من منصبه
رفض السناتور الديموقراطي النافذ بوب
منينديز، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، الإثنين الاستقالة
من منصبه، مؤكّداً أنّ تهم الفساد التي وجّهتها إليه وزارة العدل، وبعضها مرتبط
بمصر، لا أساس لها من الصحّة.
وقال البرلماني المخضرم خلال مؤتمر صحافي إنّ الاتّهامات التي وجّهها إليه
المدّعي العام الفدرالي في نيويورك داميان وليامز "ليست سوى مزاعم، مجرّد
مزاعم لا أكثر".
وكان وليامز أعلن الجمعة أنّه وجّه إلى كلّ من السناتور البالغ من العمر 69
عاماً وزوجته نادين تهماً تتعلّق بـ"جرائم رشى مرتبطة بعلاقتهما الفاسدة مع
ثلاثة رجال أعمال من نيوجيرسي".
وبحسب اللائحة الاتّهامية فإنّ منينديز تلقّى بين عامي 2018
و2022 رشى بمئات آلاف الدولارات
من ثلاثة رجال أعمال في نيوجيرسي مقابل تقديم المساعدة لهم في أعمالهم وقضاياهم
القانونية.
وذكرت اللائحة أنّ منينديز ساعد رجل الأعمال المصري الأميركي وائل حنا على
حماية احتكار تجاري منحته له الحكومة المصرية.
وأضافت "من بين أفعال أخرى، قدّم منينديز معلومات حسّاسة خاصة
بالحكومة الأميركية واتّخذ اجراءات أخرى ساعدت سرّاً الحكومة المصرية".
ReutersCopyright: Reuters
المنامة تعلن مقتل عسكريين بحرينيين في هجوم حوثي بطائرة مسيرة على جنوب السعودية أمس الإثنين
أعلنت السلطات البحرينية أنّ ضابطاً
وجندياً بحرينيين قُتلا في هجوم بطائرة مسيرة حوثية على موقع للقوات البحرينية في جنوب
السعودية بالقرب من الحدود اليمنية.
وأشار بيان صادر عن الجيش البحريني إلى
أن الهجوم، الذي استهدف القوات التي تعمل ضمن تحالف إقليمي مناوئ لجماعة أنصار
الله الحوثيين في اليمن، أسفر أيضا عن سقوط عدد من الجرحى.
ولم يرد أي تعليق من الحوثيين، لكنّ قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لهم أوردت على نحو منفصل الإثنين أنّ "اربعة مواطنين" أصيبوا في هجمات سعودية على الأراضي اليمنية قرب الحدود.
ويأتي الهجوم في وقت الهجوم تتواصل
فيه المحادثات بين السعودية والحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء من
أجل إرساء هدنة مستدامة بعد نحو عام ونصف العام على اتفاق لوقف إطلاق النار بين
الجانبين.
وتراجعت حدّة القتال بشكل ملحوظ بعد وقف إطلاق النار الذي توسّطت فيه الأمم
المتحدة ودخل حيّز التنفيذ في نيسان/أبريل 2022.
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سوريا: أنباء عن مقتل 25 شخصا في اشتباكات بين قوات يقودها أكراد ومسلحين موالين لدمشق
أفاد ناشطون سوريون بأن 25 شخصا غالبيتهم من المسلحين الموالين لدمشق قتلوا في اشتباكات مع قوات يقودها أكراد في محافظة دير الزور شرقي البلاد.
وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن الثلاثاء إن "مسلحين موالين لقوات النظام السوري عبروا الإثنين نهر الفرات باتجاه مناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية واشتبكوا معها".
وأسفرت المواجهات، التي استمرت حتى فجر الثلاثاء، عن مقتل 21 عنصراً من المسلحين وثلاثة من قوات سوريا الديموقراطية وسيدة.
وتسيطر قوات سوريا الديموقراطية على الضفة الشرقية للفرات التي انتزعتها إثر معارك عنيفة مع تنظيم الدولة الإسلامية انتهت في 2019 بإعلان القضاء على "الخلافة".
سد النهضة: إثيوبيا ترجع فشل المفاوضات إلى إصرار مصر على حصص مياه "تعود إلى الحقبة الاستعمارية"
قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن إصرار مصر على المطالبة بحصص المياه "التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية" هو ما أدى لعدم إحراز تقدم في الجولة الثانية من المفاوضات التي جرت في أديس أبابا خلال 23 و 24 من الشهر الجاري بشأن سد النهضة.
وأضاف بيان الخارجية الإثيوبية أمس الإثنين أن مصر ظهرت بموقف يقوض اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015 من خلال إصرارها المستمر على الحفاظ على معاهدة "إقصائية تعود إلى الحقبة الاستعمارية والاستغلال الاحتكاري"، بحسب البيان. وأضافت الخارجية الإثيوبية أن الهدف من المفاوضات الحالية هو وضع اللمسات الأخيرة على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة بما يحفظ حقوق إثيوبيا ويستوعب المخاوف المشروعة لدول المصب.
وتابع البيان أن كلا من مصر والسودان وإثيوبيا تمكنوا من إحراز تقدم في تحديد القضايا ذات التقارب المحتمل، واتُفِقَ على مواصلة المفاوضات في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في القاهرة.
وأصدرت مصر بيانا عقب انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات الحالية قبل يومين قالت فيه إن المحادثات لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر بل شهدت توجهاً إثيوبياً للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية. وفشلت الجولة الأولى من التفاوض الشهر الماضي في الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث.
السفير السعودي لدى السلطة الفلسطينية يصل إلى رام الله
يصل السفير السعودي نايف بن بندر السديري إلى مدينة رام الله اليوم، في زيارة تستمر ليومين، يلتقي خلالها بوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، لتقديم أوراق اعتماده كسفير غير مقيم لدى السلطة الفلسطينية.
ومن المقرر أيضاً أن يزور السديري صباح غدٍ الأربعاء قبر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ووضع أكليل من الزهور على ضريحه، ومن ثم يتوجه لزيارة المسجد الأقصى في مدينة القدس والصلاة فيه وإحياء ذكرى المولد النبوي.
وتعتبر هذه الزيارة الأولى للسفير السديري الذي عُيِّنَ في منتصف شهر آب/ أغسطس الماضي، كأول سفير للسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها.
وكانت السعودية أغلقت قنصليتها العامة في القدس الشرقية بعد الاحتلال الإسرائيلي للمدينة عام 1967. وتأتي هذه الزيارة في ظل الحديث عن تقارب في تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.
بوب منينديز: رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي يرفض الاستقالة من منصبه
رفض السناتور الديموقراطي النافذ بوب منينديز، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، الإثنين الاستقالة من منصبه، مؤكّداً أنّ تهم الفساد التي وجّهتها إليه وزارة العدل، وبعضها مرتبط بمصر، لا أساس لها من الصحّة.
وقال البرلماني المخضرم خلال مؤتمر صحافي إنّ الاتّهامات التي وجّهها إليه المدّعي العام الفدرالي في نيويورك داميان وليامز "ليست سوى مزاعم، مجرّد مزاعم لا أكثر".
وكان وليامز أعلن الجمعة أنّه وجّه إلى كلّ من السناتور البالغ من العمر 69 عاماً وزوجته نادين تهماً تتعلّق بـ"جرائم رشى مرتبطة بعلاقتهما الفاسدة مع ثلاثة رجال أعمال من نيوجيرسي".
وبحسب اللائحة الاتّهامية فإنّ منينديز تلقّى بين عامي 2018 و2022 رشى بمئات آلاف الدولارات من ثلاثة رجال أعمال في نيوجيرسي مقابل تقديم المساعدة لهم في أعمالهم وقضاياهم القانونية.
وذكرت اللائحة أنّ منينديز ساعد رجل الأعمال المصري الأميركي وائل حنا على حماية احتكار تجاري منحته له الحكومة المصرية.
وأضافت "من بين أفعال أخرى، قدّم منينديز معلومات حسّاسة خاصة بالحكومة الأميركية واتّخذ اجراءات أخرى ساعدت سرّاً الحكومة المصرية".
المنامة تعلن مقتل عسكريين بحرينيين في هجوم حوثي بطائرة مسيرة على جنوب السعودية أمس الإثنين
أعلنت السلطات البحرينية أنّ ضابطاً وجندياً بحرينيين قُتلا في هجوم بطائرة مسيرة حوثية على موقع للقوات البحرينية في جنوب السعودية بالقرب من الحدود اليمنية.
وأشار بيان صادر عن الجيش البحريني إلى أن الهجوم، الذي استهدف القوات التي تعمل ضمن تحالف إقليمي مناوئ لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، أسفر أيضا عن سقوط عدد من الجرحى.
ولم يرد أي تعليق من الحوثيين، لكنّ قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لهم أوردت على نحو منفصل الإثنين أنّ "اربعة مواطنين" أصيبوا في هجمات سعودية على الأراضي اليمنية قرب الحدود.
ويأتي الهجوم في وقت الهجوم تتواصل فيه المحادثات بين السعودية والحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء من أجل إرساء هدنة مستدامة بعد نحو عام ونصف العام على اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين.
وتراجعت حدّة القتال بشكل ملحوظ بعد وقف إطلاق النار الذي توسّطت فيه الأمم المتحدة ودخل حيّز التنفيذ في نيسان/أبريل 2022.