وزير الاتصالات الإسرائيلي يشارك في مؤتمر دولي بالسعودية، ووفاة الروائي السوري البارز خالد خليفة عن 59 عاما

لقي إريتري مهاجر في إسرائيل حتفه مساء أمس السبت وجُرِح ثمانية آخرون، أحدهم بإصابات خطيرة، خلال شجار اندلع في مدينة نتانيا، بين معارضي السلطات الحاكمة في إريتريا وأنصارها.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية أربعة أشخاص للاشتباه في مشاركتهم في هذا الشجار.

وفي وقت لاحق، أفادت الشرطة الإسرائيلية بأنها فضت تجمعًا في المدينة، يُشتبه في وجود إريتريين مسلحين فيه، كانوا يعتزمون مهاجمة عدد آخر من مواطنيهم.

وعقد المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، جلسة لتقييم الوضع، وأعلن أن الشرطة ستتعاون مع "سلطة السكان والهجرة"، لمحاسبة الإريتريين المتورطين في أي أعمال عنف.

وتأتي هذه الأحداث بعد شهر من اشتباكات واسعة شهدتها مدينة تل أبيب، بين طالبي اللجوء من مؤيدي السلطات الحاكمة في إريتريا والمعارضين لهذه السلطات، ما أسفر عن إصابة مئات الأشخاص.