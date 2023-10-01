وزير الاتصالات الإسرائيلي يشارك في مؤتمر دولي بالسعودية، ووفاة الروائي السوري البارز خالد خليفة عن 59 عاما

يتوجه وزير الاتصالات\nالإسرائيلي شلومو كارعي غدا الإثنين إلى السعودية، على رأس وفد إسرائيلي، وذلك\nلحضور مؤتمر للاتحاد البريدي العالمي. وهذه هي الزيارة الرسمية\nالثانية لوزير إسرائيلي إلى المملكة، بعد زيارة وزير السياحة الإسرائيلي حاييم\nكاتس إلى الرياض الأسبوع الماضي لحضور مؤتمر نظمته منظمة السياحة العالمية،\nالتابعة للأمم المتحدة. ولا تقيم السعودية\nوإسرائيل علاقات دبلوماسية، لكن الولايات المتحدة تكثف جهودها في الفترة الحالية\nلتطبيع العلاقات بين الجانبين.
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وزير الاتصالات الإسرائيلي يشارك في مؤتمر دولي بالسعودية
يتوجه وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارعي غدا الإثنين إلى السعودية، على رأس وفد إسرائيلي، وذلك لحضور مؤتمر للاتحاد البريدي العالمي.
وهذه هي الزيارة الرسمية الثانية لوزير إسرائيلي إلى المملكة، بعد زيارة وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس إلى الرياض الأسبوع الماضي لحضور مؤتمر نظمته منظمة السياحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة.
ولا تقيم السعودية وإسرائيل علاقات دبلوماسية، لكن الولايات المتحدة تكثف جهودها في الفترة الحالية لتطبيع العلاقات بين الجانبين.
مقتل مهاجر إريتري في إسرائيل خلال شجار بين مؤيدين للحكومة في أسمرة ومعارضين لها
لقي إريتري مهاجر في إسرائيل حتفه مساء أمس السبت وجُرِح ثمانية آخرون، أحدهم بإصابات خطيرة، خلال شجار اندلع في مدينة نتانيا، بين معارضي السلطات الحاكمة في إريتريا وأنصارها.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية أربعة أشخاص للاشتباه في مشاركتهم في هذا الشجار.
وفي وقت لاحق، أفادت الشرطة الإسرائيلية بأنها فضت تجمعًا في المدينة، يُشتبه في وجود إريتريين مسلحين فيه، كانوا يعتزمون مهاجمة عدد آخر من مواطنيهم.
وعقد المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، جلسة لتقييم الوضع، وأعلن أن الشرطة ستتعاون مع "سلطة السكان والهجرة"، لمحاسبة الإريتريين المتورطين في أي أعمال عنف.
وتأتي هذه الأحداث بعد شهر من اشتباكات واسعة شهدتها مدينة تل أبيب، بين طالبي اللجوء من مؤيدي السلطات الحاكمة في إريتريا والمعارضين لهذه السلطات، ما أسفر عن إصابة مئات الأشخاص.
خالد خليفة: وفاة الروائي السوري البارز في دمشق عن 59 عاما
توفي الروائي السوري البارز خالد خليفة في دمشق عن عمر ناهز الـ 59 عاما.
ونقلت وكالة فرانس برس عن صديقه الصحافي يعرب العيسى الذي رافقه خلال الأيام الأخيرة "لقد توفي داخل منزله وحيداً في دمشق (..) اتصلنا به كثيراً ولم يرد، وحضرنا إلى منزله فوجدناه ميتاً على الأريكة".
وقال الأطباء في مستشفى العباسيين في دمشق، إن تشخيص الوفاة هو أزمة قلبية.
ومارس خليفة، الذي تخرج من كلية القانون بجامعة حلب، كتابة السيناريوهات التلفزيونية بجانب الإبداع الروائي.
ومن أشهر أعماله الروائية "مديح الكراهية" التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية وهي التي تدور أحداثها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي خلال المواجهات بين الحكومة السورية وإسلاميين
كذلك فازت روايته "لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة" بجائزة نجيب محفوظ من الجامعة الأميركية في القاهرة عام 2013.
ومن أشهر المسلسلات التي كتبها "قوس قزح" و"سيرة آل الجلالي" الذي نقل تفاصيل مدينة حلب الاجتماعية والثقافية، ومسلسل "العراب" وغيرها.