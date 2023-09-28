الصلاة على أرواح ضحايا حريق الحمدانية في العراق في كنيسة الطاهرة الكبرى، وناغورنو كاراباخ "ستزول عن الوجود" في 2024

فر أكثر من 65 ألف أرمني من ناغورنو كاراباخ إلى أرمينيا، بحسب إعلان يريفان صباح اليوم، وتتواصل موجة الهروب الجماعي من الجيب الانفصالي الذي استعادته أذربيجان في الأسبوع الماضي عقب عملية عسكرية خاطفة. واتهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أذربيجان بأنها تقود حملة تطهير عرقي في المنطقة، وأكد أنه لن يبقى أي أرمني في الإقليم الانفصالي "في الأيام المقبلة". ويقطن نحو 120 ألف أرمني في إقليم ناغورنو كاراباخ قبل هجوم باكو.\n وتعهدت الدولة الأرمينية بتوفير مساكن للاجئين الذين لا يملكون مكان إقامة محدد سلفا. وأعادت أذربيجان فتح الطريق الوحيد الرابط بين الإقليم وأرمينيا، وهو ممر لاتشين الذي تحرسه قوات حفظ سلام روسية، بعد أربعة أيام على موافقة القوات الانفصالية الأرمنية على إلقاء سلاحها وتفكيك جيشها. وأدت عودة الجيب الانفصالي إلى حكومة باكو المركزية، إلى موجة نزوح كبيرة بين صفوف الأرمن.
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ناغورنو كاراباخ ستزول عن الوجود مع حلول عام 2024 بحسب زعيم انفصالي
فر أكثر من 65 ألف أرمني من ناغورنو كاراباخ إلى أرمينيا، بحسب إعلان يريفان صباح اليوم، وتتواصل موجة الهروب الجماعي من الجيب الانفصالي الذي استعادته أذربيجان في الأسبوع الماضي عقب عملية عسكرية خاطفة.
واتهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أذربيجان بأنها تقود حملة تطهير عرقي في المنطقة، وأكد أنه لن يبقى أي أرمني في الإقليم الانفصالي "في الأيام المقبلة".
ويقطن نحو 120 ألف أرمني في إقليم ناغورنو كاراباخ قبل هجوم باكو. وتعهدت الدولة الأرمينية بتوفير مساكن للاجئين الذين لا يملكون مكان إقامة محدد سلفا.
وأعادت أذربيجان فتح الطريق الوحيد الرابط بين الإقليم وأرمينيا، وهو ممر لاتشين الذي تحرسه قوات حفظ سلام روسية، بعد أربعة أيام على موافقة القوات الانفصالية الأرمنية على إلقاء سلاحها وتفكيك جيشها.
وأدت عودة الجيب الانفصالي إلى حكومة باكو المركزية، إلى موجة نزوح كبيرة بين صفوف الأرمن.
حريق الحمدانية: قداس على روح الضحايا في كنيسة الطاهرة الكبرى
شارك عدد كبير من العراقيين في قداس أقيم في كنيسة الطاهرة الكبرى، في قرقوش ، للصلاة على روح ضحايا حريق الحمدانية في قاعة حفل زفاف في شمال العراق.
وشارك المئات من أهالي بلدة الحمدانية (قرقوش) في تشيع بعض ضحايا الحريق الفادح، الذي اندلع أثناء حفل زفاف مساء الثلاثاء.
وردد رؤساء الكنائس العراقية خلال التشييع ترانيم باللغتين السريانية والعربية.
ودفن الضحايا في مقبرة قرقوش، البلدة المسيحية التي تعرف أيضا باسم الحمدانية وتقع في سهل نينوى شرق مدينة الموصل.
لا يعرف حتى الآن عدد الضحايا لكن المؤكد حتى الآن مقتل نحو 100 شخص وإصابة أكثر من 150 شخصا، معظم إصاباتهم خطيرة.