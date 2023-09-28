الصلاة على أرواح ضحايا حريق الحمدانية في العراق في كنيسة الطاهرة الكبرى، وناغورنو كاراباخ "ستزول عن الوجود" في 2024

فر أكثر من 65 ألف أرمني من ناغورنو كاراباخ إلى أرمينيا، بحسب إعلان يريفان صباح اليوم، وتتواصل موجة الهروب الجماعي من الجيب الانفصالي الذي استعادته أذربيجان في الأسبوع الماضي عقب عملية عسكرية خاطفة.

واتهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أذربيجان بأنها تقود حملة تطهير عرقي في المنطقة، وأكد أنه لن يبقى أي أرمني في الإقليم الانفصالي "في الأيام المقبلة".

ويقطن نحو 120 ألف أرمني في إقليم ناغورنو كاراباخ قبل هجوم باكو. وتعهدت الدولة الأرمينية بتوفير مساكن للاجئين الذين لا يملكون مكان إقامة محدد سلفا.

وأعادت أذربيجان فتح الطريق الوحيد الرابط بين الإقليم وأرمينيا، وهو ممر لاتشين الذي تحرسه قوات حفظ سلام روسية، بعد أربعة أيام على موافقة القوات الانفصالية الأرمنية على إلقاء سلاحها وتفكيك جيشها.

وأدت عودة الجيب الانفصالي إلى حكومة باكو المركزية، إلى موجة نزوح كبيرة بين صفوف الأرمن.