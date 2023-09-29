اتفاق بين مصر والإمارات لتبادل العملات المحلية، وفي تونس راشد الغنوشي يبدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على حبسه

راشد الغنوشي، يبدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على سجنه
من المقرر أن يبدأ رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي إضرابا عن الطعام اليوم الجمعة احتجاجا على استمرار اعتقاله، بحسب شخصيات بارزة في حزبه الإسلامي.
وأكد القيادي بحركة النهضة التونسية، رياض الشعيبي، تلك الأنباء.
واعتقلت السلطات التونسية الغنوشي في أبريل/نيسان من العام الماضي في إطار تحقيقات في عدة قضايا، من بينها ما يعرف بالجهاز السري لحزب النهضة.
وكان زعيم جبهة الإنقاذ الوطني جوهر بن مبارك، قد أعلن الاثنين، إضرابا عن الطعام.
توقيع اتفاقية بين مصر والإمارات لتبادل العملات المحلية
وقعت مصر مع الإمارات اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة المحلية.
تسمح الاتفاقية بمقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي مقابل 42 مليار جنيه مصري.
وستكون عملية المقايضة حجر أساس في التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية، بحسب محافظ البنك المركزي المصري.
وأكد محافظ مصرف الإمارات المركزي على أن الاتفاقية تشكل فرصة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين مصر والإمارات.
وتشير الاتفاقية إلى تسهيلات تجارية بين البلدين بالعملات المحلية تعادل نصف حجم التبادل التجاري بين البلدين، ووصلت الصادرات المصرية للإمارات إلى ملياري دولار تقريبا في عام 2022، مقابل واردات من الإمارات بنحو 3 مليارات دولار.
وتأتي تلك الاتفاقية في وقت تعاني فيه مصر من أزمة عملات أجنبيه تسببت في فقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته منذ مارس/آذار 2022.
وبحسب آخر بيانات معلنة من البنك المركزي المصري تجاوز صافي العجز من رصيد العملات الأجنبية في البنوك المصرية 25 مليار دولار.
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راشد الغنوشي، يبدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على سجنه
من المقرر أن يبدأ رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي إضرابا عن الطعام اليوم الجمعة احتجاجا على استمرار اعتقاله، بحسب شخصيات بارزة في حزبه الإسلامي.
وأكد القيادي بحركة النهضة التونسية، رياض الشعيبي، تلك الأنباء.
واعتقلت السلطات التونسية الغنوشي في أبريل/نيسان من العام الماضي في إطار تحقيقات في عدة قضايا، من بينها ما يعرف بالجهاز السري لحزب النهضة.
وكان زعيم جبهة الإنقاذ الوطني جوهر بن مبارك، قد أعلن الاثنين، إضرابا عن الطعام.
توقيع اتفاقية بين مصر والإمارات لتبادل العملات المحلية
وقعت مصر مع الإمارات اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة المحلية.
تسمح الاتفاقية بمقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي مقابل 42 مليار جنيه مصري.
وستكون عملية المقايضة حجر أساس في التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية، بحسب محافظ البنك المركزي المصري.
وأكد محافظ مصرف الإمارات المركزي على أن الاتفاقية تشكل فرصة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين مصر والإمارات.
وتشير الاتفاقية إلى تسهيلات تجارية بين البلدين بالعملات المحلية تعادل نصف حجم التبادل التجاري بين البلدين، ووصلت الصادرات المصرية للإمارات إلى ملياري دولار تقريبا في عام 2022، مقابل واردات من الإمارات بنحو 3 مليارات دولار.
وتأتي تلك الاتفاقية في وقت تعاني فيه مصر من أزمة عملات أجنبيه تسببت في فقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته منذ مارس/آذار 2022.
وبحسب آخر بيانات معلنة من البنك المركزي المصري تجاوز صافي العجز من رصيد العملات الأجنبية في البنوك المصرية 25 مليار دولار.