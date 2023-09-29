اتفاق بين مصر والإمارات لتبادل العملات المحلية، وفي تونس راشد الغنوشي يبدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على حبسه

من المقرر أن يبدأ رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي إضرابا عن الطعام اليوم الجمعة احتجاجا على استمرار اعتقاله، بحسب شخصيات بارزة في حزبه الإسلامي.

وأكد القيادي بحركة النهضة التونسية، رياض الشعيبي، تلك الأنباء.

واعتقلت السلطات التونسية الغنوشي في أبريل/نيسان من العام الماضي في إطار تحقيقات في عدة قضايا، من بينها ما يعرف بالجهاز السري لحزب النهضة.

وكان زعيم جبهة الإنقاذ الوطني جوهر بن مبارك، قد أعلن الاثنين، إضرابا عن الطعام.