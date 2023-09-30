الجيش الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا ويصيب آخر في رام الله ودعوة إلى الإضراب العام، وتقنية جديدة ناجحة لعلاج سرطان البروستات

قتل الجيش الإسرائيلي شابا فلسطينيا وأصاب آخر بجروح خطيرة على مدخل مستوطنة "بسغوت"، المقامة على أراضي مدينة البيرة المتاخمة لرام الله.

ودعت الفصائل الفلسطينية في مدينة رام الله، إلى الإضراب الشامل اليوم السبت، حدادا على مقتل محمد رمانة، كما طلب من المواطنين الخروج في مسيرة مساء اليوم، للمطالبة بتسلم جثمان الشاب محمد.

ويشمل الإضراب مختلف مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة، بما فيها المؤسسات التعليمية في محافظتي رام الله والبيرة في الضفة الغربية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد زعم أن شخصيْن ألقيا زجاجات حارقة صوب موقع عسكري قريب من المستوطنة، وأن قوة منه رصدت "المشتبه بهما" وأطلقت النار عليهما، ولم يبلغ عن إصابة أي من الجنود الإسرائيليين.

ويتواصل الطوق الأمني المفروض على المعابر في الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى منتصف الليل اليوم.