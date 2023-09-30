الجيش الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا ويصيب آخر في رام الله ودعوة إلى الإضراب العام، وتقنية جديدة ناجحة لعلاج سرطان البروستات

الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يقتل شاب فلسطينيا ويحتفظ بجثمانه ودعوة إلى الإضراب العام في رام الله
قتل الجيش الإسرائيلي شابا فلسطينيا وأصاب آخر بجروح خطيرة على مدخل مستوطنة "بسغوت"، المقامة على أراضي مدينة البيرة المتاخمة لرام الله.
ودعت الفصائل الفلسطينية في مدينة رام الله، إلى الإضراب الشامل اليوم السبت، حدادا على مقتل محمد رمانة، كما طلب من المواطنين الخروج في مسيرة مساء اليوم، للمطالبة بتسلم جثمان الشاب محمد.
ويشمل الإضراب مختلف مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة، بما فيها المؤسسات التعليمية في محافظتي رام الله والبيرة في الضفة الغربية.
وكان الجيش الإسرائيلي قد زعم أن شخصيْن ألقيا زجاجات حارقة صوب موقع عسكري قريب من المستوطنة، وأن قوة منه رصدت "المشتبه بهما" وأطلقت النار عليهما، ولم يبلغ عن إصابة أي من الجنود الإسرائيليين.
ويتواصل الطوق الأمني المفروض على المعابر في الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى منتصف الليل اليوم.
سرطان البروستات: تقنية جديدة وناجحة لعلاج المرض
توصل العلماء في بريطانيا بعد إجراء تجربة جديدة وواسعة إلى أن الرجال الذين يخضعون لعلاج سرطان البروستات يمكن أن يقلصوا بطريقة آمنة جرعات العلاج بالأشعة بمقدار ثلاثة أرباع.
وهذا يعني أن المريض يمكن أن يكتفي بخمس جرعات بدلاً من 20 جرعة في السابق.
شارك في التجربة عدد من الخبراء من مختلف أنحاء العالم، وشملت 900 رجل من مصابي سرطان البروستات، وتوصف حالتهم بالمتوسطة من حيث الخطورة، ولم ينتشر المرض بعد.
وقال كبير الباحثين البروفيسور نيكولاس فان آس، من مستشفى رويال مارسدن، إن النتائج كانت "ممتازة" و"رائعة" للمرضى.
وقالت جمعية سرطان البروستات في المملكة المتحدة إن هذا الاكتشاف يوفر الوقت والمال ويمنح الرجال أفضل النتائج.
والتقنية الجديدة تعني رفع حجم الجرعة وتقليص عددها، أي إعطاء المصابين جرعات أكبر من العلاج بالأشعة، بعدد أقل. ووجدت الدراسة أن المصابين الذين تلقوا خمس جرعات فقط من العلاج الإشعاعي المكثف شفوا من السرطان بنسبة 96 في المئة بعد خمس سنوات.
وكانت الآثار الجانبية، مثل الحاجة إلى التبول في كثير من الأحيان، منخفضة في كلا المجموعتين ممن تلقوا 5 جرعات أو 20 جرعة .
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الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يقتل شاب فلسطينيا ويحتفظ بجثمانه ودعوة إلى الإضراب العام في رام الله
قتل الجيش الإسرائيلي شابا فلسطينيا وأصاب آخر بجروح خطيرة على مدخل مستوطنة "بسغوت"، المقامة على أراضي مدينة البيرة المتاخمة لرام الله.
ودعت الفصائل الفلسطينية في مدينة رام الله، إلى الإضراب الشامل اليوم السبت، حدادا على مقتل محمد رمانة، كما طلب من المواطنين الخروج في مسيرة مساء اليوم، للمطالبة بتسلم جثمان الشاب محمد.
ويشمل الإضراب مختلف مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة، بما فيها المؤسسات التعليمية في محافظتي رام الله والبيرة في الضفة الغربية.
وكان الجيش الإسرائيلي قد زعم أن شخصيْن ألقيا زجاجات حارقة صوب موقع عسكري قريب من المستوطنة، وأن قوة منه رصدت "المشتبه بهما" وأطلقت النار عليهما، ولم يبلغ عن إصابة أي من الجنود الإسرائيليين.
ويتواصل الطوق الأمني المفروض على المعابر في الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى منتصف الليل اليوم.
سرطان البروستات: تقنية جديدة وناجحة لعلاج المرض
توصل العلماء في بريطانيا بعد إجراء تجربة جديدة وواسعة إلى أن الرجال الذين يخضعون لعلاج سرطان البروستات يمكن أن يقلصوا بطريقة آمنة جرعات العلاج بالأشعة بمقدار ثلاثة أرباع.
وهذا يعني أن المريض يمكن أن يكتفي بخمس جرعات بدلاً من 20 جرعة في السابق.
شارك في التجربة عدد من الخبراء من مختلف أنحاء العالم، وشملت 900 رجل من مصابي سرطان البروستات، وتوصف حالتهم بالمتوسطة من حيث الخطورة، ولم ينتشر المرض بعد.
وقال كبير الباحثين البروفيسور نيكولاس فان آس، من مستشفى رويال مارسدن، إن النتائج كانت "ممتازة" و"رائعة" للمرضى. وقالت جمعية سرطان البروستات في المملكة المتحدة إن هذا الاكتشاف يوفر الوقت والمال ويمنح الرجال أفضل النتائج.
والتقنية الجديدة تعني رفع حجم الجرعة وتقليص عددها، أي إعطاء المصابين جرعات أكبر من العلاج بالأشعة، بعدد أقل. ووجدت الدراسة أن المصابين الذين تلقوا خمس جرعات فقط من العلاج الإشعاعي المكثف شفوا من السرطان بنسبة 96 في المئة بعد خمس سنوات.
وكانت الآثار الجانبية، مثل الحاجة إلى التبول في كثير من الأحيان، منخفضة في كلا المجموعتين ممن تلقوا 5 جرعات أو 20 جرعة .