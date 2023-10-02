منظمات حقوقية تقول إن "ممارسات التعذيب في سجون مصر تشكل جريمة ضد الإنسانية"، وانهيار سقف كنيسة في المكسيك يودي بحياة 10 أشخاص

اندلع حريق كبير في مقر مديرية الأمن
في مدينة الإسماعيلية، شرق العاصمة
المصرية القاهرة، صباح اليوم الاثنين.
وحسب رواية شهود عيان لبي بي سي، فإن
الحريق الذي بدأ في الساعات الأولى من الصباح قد أتى على المبنى الضخم الذي يقع في
منتصف المدينة.
وقالت وسائل إعلام محلية إن سيارات
الإطفاء توجهت على الفور إلى مبنى مديرية الأمن، وهو مقر القيادات الأمنية التابعة
لوزارة الداخلية المصرية، في محاولة للسيطرة على الحريق الضخم الذي شب فيه.
وقال مسؤول في وزارة الصحة إن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها الإسعافية لـ12 مصابا في موقع الحادث، بينما نُقِلَت
26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منها 24 حالة اختناق وحالتا حروق، مشيرا
إلى خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية.
ReutersCopyright: Reuters
انهيار سقف كنيسة في المكسيك يودي بحياة 10 أشخاص
أفادت السلطات المكسيكية بأن ما لا
يقل عن 10 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب العشرات إثر انهيار سقف كنيسة خلال أداء الصلاة في مدينة سيوداد ماديرو بشمال شرقي
البلاد.
وقالت السلطات في بيان إن الحادث وقع مساء أمس عندما انهار
الجزء العلوي من الكنيسة بسبب مشكلة هيكلية على الأرجح.
وأظهرت صور بثتها قناة تلفزيونية
عشرات الأشخاص يحاولون دعم جزء من المبنى المنهار بأعمدة بينما يشق آخرون طريقهم
بين الأنقاض بحثا عن ناجين.
وقام عمال الإنقاذ برفع قبضاتهم
طالبين من الأشخاص الموجودين في المكان التزام الصمت للتمكن من الإصغاء إلى أي
نداءات استغاثة صادرة من تحت الركام، ما قد يتيح تحديد أماكن العالقين تحته.
ReutersCopyright: Reuters
منظمات حقوقية تقول إن "ممارسات التعذيب في سجون مصر تشكل جريمة ضد الإنسانية"
دعت ست منظمات حقوقية دولية ومصرية
الاثنين الأمم المتحدة إلى البحث في "الاستخدام المنهجي للتعذيب" من
جانب السلطات المصرية، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل "جريمة ضد
الإنسانية".
وكشف تحالف المنظمات الست عن تقرير
قُدّم إلى لجنة مناهضة التعذيب حول "الاستخدام المنهجي للتعذيب من قبل
السلطات" وهو ما "يشكل جريمة ضد الإنسانية في القانون الدولي".
ومن المقرر أن تبحث لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة في 14
و15 تشرين الثاني/نوفمبر
المقبل مدى التزام مصر اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها. وتنفي القاهرة
بانتظام ممارسة التعذيب في السجون.
وتحدثت المنظمات غير الحكومية عن ممارسات مثل "الضرب واستخدام الشحنات
الكهربائية والعنف الجنسي والحرمان من الرعاية الصحية والزيارات العائلية".
كما أدانت المنظمات "سياسة الدولة التي أتاحتها القوانين الاستثنائية
وقوانين مكافحة الإرهاب والحصانة" التي يتمتع بها الجهاز الأمني في أكبر
الدول العربية من حيث عدد السكان.
وانتقدت المنظمات كذلك "الزيادة في استهداف وتعذيب نشطاء حقوق الإنسان
والأقليات مثل مجتمع الميم خلال السنوات الأخيرة".
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حريق مديرية أمن الإسماعيلية: إصابة العشرات والنيران تلتهم المقر الأمني
اندلع حريق كبير في مقر مديرية الأمن في مدينة الإسماعيلية، شرق العاصمة المصرية القاهرة، صباح اليوم الاثنين.
وحسب رواية شهود عيان لبي بي سي، فإن الحريق الذي بدأ في الساعات الأولى من الصباح قد أتى على المبنى الضخم الذي يقع في منتصف المدينة.
وقالت وسائل إعلام محلية إن سيارات الإطفاء توجهت على الفور إلى مبنى مديرية الأمن، وهو مقر القيادات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المصرية، في محاولة للسيطرة على الحريق الضخم الذي شب فيه.
وقال مسؤول في وزارة الصحة إن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها الإسعافية لـ12 مصابا في موقع الحادث، بينما نُقِلَت 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منها 24 حالة اختناق وحالتا حروق، مشيرا إلى خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية.
انهيار سقف كنيسة في المكسيك يودي بحياة 10 أشخاص
أفادت السلطات المكسيكية بأن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب العشرات إثر انهيار سقف كنيسة خلال أداء الصلاة في مدينة سيوداد ماديرو بشمال شرقي البلاد.
وقالت السلطات في بيان إن الحادث وقع مساء أمس عندما انهار الجزء العلوي من الكنيسة بسبب مشكلة هيكلية على الأرجح.
وأظهرت صور بثتها قناة تلفزيونية عشرات الأشخاص يحاولون دعم جزء من المبنى المنهار بأعمدة بينما يشق آخرون طريقهم بين الأنقاض بحثا عن ناجين.
وقام عمال الإنقاذ برفع قبضاتهم طالبين من الأشخاص الموجودين في المكان التزام الصمت للتمكن من الإصغاء إلى أي نداءات استغاثة صادرة من تحت الركام، ما قد يتيح تحديد أماكن العالقين تحته.
منظمات حقوقية تقول إن "ممارسات التعذيب في سجون مصر تشكل جريمة ضد الإنسانية"
دعت ست منظمات حقوقية دولية ومصرية الاثنين الأمم المتحدة إلى البحث في "الاستخدام المنهجي للتعذيب" من جانب السلطات المصرية، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل "جريمة ضد الإنسانية".
وكشف تحالف المنظمات الست عن تقرير قُدّم إلى لجنة مناهضة التعذيب حول "الاستخدام المنهجي للتعذيب من قبل السلطات" وهو ما "يشكل جريمة ضد الإنسانية في القانون الدولي".
ومن المقرر أن تبحث لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة في 14 و15 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل مدى التزام مصر اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها. وتنفي القاهرة بانتظام ممارسة التعذيب في السجون.
وتحدثت المنظمات غير الحكومية عن ممارسات مثل "الضرب واستخدام الشحنات الكهربائية والعنف الجنسي والحرمان من الرعاية الصحية والزيارات العائلية".
كما أدانت المنظمات "سياسة الدولة التي أتاحتها القوانين الاستثنائية وقوانين مكافحة الإرهاب والحصانة" التي يتمتع بها الجهاز الأمني في أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان.
وانتقدت المنظمات كذلك "الزيادة في استهداف وتعذيب نشطاء حقوق الإنسان والأقليات مثل مجتمع الميم خلال السنوات الأخيرة".