منظمات حقوقية تقول إن "ممارسات التعذيب في سجون مصر تشكل جريمة ضد الإنسانية"، وانهيار سقف كنيسة في المكسيك يودي بحياة 10 أشخاص

اندلع حريق كبير في مقر مديرية الأمن في مدينة الإسماعيلية، شرق العاصمة المصرية القاهرة، صباح اليوم الاثنين.

وحسب رواية شهود عيان لبي بي سي، فإن الحريق الذي بدأ في الساعات الأولى من الصباح قد أتى على المبنى الضخم الذي يقع في منتصف المدينة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن سيارات الإطفاء توجهت على الفور إلى مبنى مديرية الأمن، وهو مقر القيادات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المصرية، في محاولة للسيطرة على الحريق الضخم الذي شب فيه.

وقال مسؤول في وزارة الصحة إن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها الإسعافية لـ12 مصابا في موقع الحادث، بينما نُقِلَت 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منها 24 حالة اختناق وحالتا حروق، مشيرا إلى خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية.