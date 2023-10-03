قيس سعيد يعلن رفضه دعما ماليا أوروبيا، وإسرائيل تلقي القبض على دبلوماسي مكسيكي سابق متهم بجرائم جنسية

قيس سعيد يعلن رفضه الدعم المالي الأوروبي المرتبط بالهجرة ويصفه بـ "الصدقة"
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيِّد رفضه
دعما ماليا أوروبيا كان قد أعلن عنه منذ أيام، معتبرا أن المبلغ "زهيد"
و"يتعارض مع الاتفاق" الذي وُقِّع سابقا مع الاتحاد الأوروبي.
وقال سعيد "تونس
التي تقبل بالتعاون لا تقبل بما يشبه المنة أو الصدقة وشعبنا لا يريد التعاطف بل
لا يقبل به إذا كان بدون احترام".
وأعلنت المفوضية
الأوروبية في سبتمبر أيلول الماضي أنها ستصرف مئة وسبعة وعشرين مليون يورو
لمساعدة تونس في إطار اتفاق يهدف إلى مكافحة الهجرة غير النظامية القادمة من أفريقيا والمتوجهة إلى السواحل الأوروبية.
يُذكر أن الاتفاق الموقع
في يوليو تموز الماضي بين الطرفين يتضمن مساعدات كبيرة إلى تونس تصل إلى مليار
يورو، لدعم اقتصادها ودعم المالية العامة ومكافحة الهجرة غير النظامية.
روسيا وأوكرانيا: كييف تعلن إسقاط 29 طائرة مسيرة إيرانية الصنع أطلقتها موسكو
أعلنت كييف إن الدفاعات الجوية
الأوكرانية تمكنت من إسقاط 29 مسيرة إيرانية أطلقتها القوات الروسية.
ويهاجم الجيش الروسي الذي بدأ غزوه لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022،
مناطق أوكرانية مختلفة كل ليلة تقريبا بمسيّرات وصواريخ.
وفي أيلول/سبتمبر، استخدمت موسكو أكثر
من 500 طائرة مسيّرة من طراز
شاهد ضد أوكرانيا، وهو عدد قياسي، وفقا لمجموعة الاستشارات الأوكرانية "ديفنس
إكسبريس" التي تتوقع استخداما أكبر لموسكو لهذه المسيّرات الرخيصة لكن
المستنزفة للدفاعات الجوية الأوكرانية.
أنباء عن تعرض منازل فلسطينيين في الضفة الغربية لهجوم من قبل مستوطنين إسرائيليين
تفيد التقارير الواردة من الضفة
الغربية المحتلة بأن عشرات المستوطنين الإسرائيليين هاجموا في ساعات متأخرة من
مساء أمس منازل وممتلكات فلسطينيين في ثلاث قرى.
وقال الباحث في مؤسسة "يش
دين" الحقوقية بشار القريوتي إن المستوطنين هاجموا قرى جالود وبرقة وقصرة،
وحطموا شاحنة بالحجارة في قرية قصرة وحاولوا إحراق منزل، وإن عشرات السكان تصدوا
للمستوطنين ما أدى لوقوع مواجهات عنيفة في القرية.
وأضاف أن اعتداءات المستوطنين في
القرى الثلاث أدت لأضرار كبيرة في الممتلكات وانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء في
قريتي جالود وقصرة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر إن
فلسطينيين أصيبا بالرصاص المطاطي أحداها بالقدم وأخرى باليد، وعشرات أخرين أصيبوا
بالاختناق قبل أن تتم معالجتهم.
أندريس رومر: إسرائيل توقف الروائي والدبلوماسي المكسيكي السابق المتهم بارتكاب جرائم جنسية في بلاده
أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل
لوبيز أوبرادور الإثنين أنّ إسرائيل أوقفت أندريس رومر، الروائي والدبلوماسي
المكسيكي السابق المطلوب في بلاده بتهم ارتكاب جرائم جنسية.
وقال الرئيس خلال مؤتمره الصحافي اليومي إنّ رومر "سيتمّ تسليمه"
إلى المكسيك.
ورومر (60 عاماً) الذي يؤكّد ناشطون
أنّه ارتكب حوالى 60 عملية تحرّش واعتداء
جنسي، برز اسمه للمرة الأولى في ملف الجرائم الجنسية في شباط/فبراير 2021
عندما اتّهمته الراقصة المكسيكية إيتزيل شناس بالاعتداء جنسياً عليها.
لكنّ رومر، قنصل المكسيك السابق في سان فرانسيسكو وسفير النوايا الحسنة لدى
اليونسكو، نفى "بشكل قاطع" ما اتّهمته به الراقصة.
غير أنّه سرعان ما انسحب من وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن كرّت سبحة
الاتّهامات الموجّهة إليه بلمس نساء بشكل غير لائق بعد مقابلتهن لدواع وظيفية.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
قيس سعيد يعلن رفضه الدعم المالي الأوروبي المرتبط بالهجرة ويصفه بـ "الصدقة"
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيِّد رفضه دعما ماليا أوروبيا كان قد أعلن عنه منذ أيام، معتبرا أن المبلغ "زهيد" و"يتعارض مع الاتفاق" الذي وُقِّع سابقا مع الاتحاد الأوروبي.
وقال سعيد "تونس التي تقبل بالتعاون لا تقبل بما يشبه المنة أو الصدقة وشعبنا لا يريد التعاطف بل لا يقبل به إذا كان بدون احترام".
وأعلنت المفوضية الأوروبية في سبتمبر أيلول الماضي أنها ستصرف مئة وسبعة وعشرين مليون يورو لمساعدة تونس في إطار اتفاق يهدف إلى مكافحة الهجرة غير النظامية القادمة من أفريقيا والمتوجهة إلى السواحل الأوروبية.
يُذكر أن الاتفاق الموقع في يوليو تموز الماضي بين الطرفين يتضمن مساعدات كبيرة إلى تونس تصل إلى مليار يورو، لدعم اقتصادها ودعم المالية العامة ومكافحة الهجرة غير النظامية.
روسيا وأوكرانيا: كييف تعلن إسقاط 29 طائرة مسيرة إيرانية الصنع أطلقتها موسكو
أعلنت كييف إن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من إسقاط 29 مسيرة إيرانية أطلقتها القوات الروسية.
ويهاجم الجيش الروسي الذي بدأ غزوه لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، مناطق أوكرانية مختلفة كل ليلة تقريبا بمسيّرات وصواريخ.
وفي أيلول/سبتمبر، استخدمت موسكو أكثر من 500 طائرة مسيّرة من طراز شاهد ضد أوكرانيا، وهو عدد قياسي، وفقا لمجموعة الاستشارات الأوكرانية "ديفنس إكسبريس" التي تتوقع استخداما أكبر لموسكو لهذه المسيّرات الرخيصة لكن المستنزفة للدفاعات الجوية الأوكرانية.
أنباء عن تعرض منازل فلسطينيين في الضفة الغربية لهجوم من قبل مستوطنين إسرائيليين
تفيد التقارير الواردة من الضفة الغربية المحتلة بأن عشرات المستوطنين الإسرائيليين هاجموا في ساعات متأخرة من مساء أمس منازل وممتلكات فلسطينيين في ثلاث قرى.
وقال الباحث في مؤسسة "يش دين" الحقوقية بشار القريوتي إن المستوطنين هاجموا قرى جالود وبرقة وقصرة، وحطموا شاحنة بالحجارة في قرية قصرة وحاولوا إحراق منزل، وإن عشرات السكان تصدوا للمستوطنين ما أدى لوقوع مواجهات عنيفة في القرية.
وأضاف أن اعتداءات المستوطنين في القرى الثلاث أدت لأضرار كبيرة في الممتلكات وانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء في قريتي جالود وقصرة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر إن فلسطينيين أصيبا بالرصاص المطاطي أحداها بالقدم وأخرى باليد، وعشرات أخرين أصيبوا بالاختناق قبل أن تتم معالجتهم.
أندريس رومر: إسرائيل توقف الروائي والدبلوماسي المكسيكي السابق المتهم بارتكاب جرائم جنسية في بلاده
أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الإثنين أنّ إسرائيل أوقفت أندريس رومر، الروائي والدبلوماسي المكسيكي السابق المطلوب في بلاده بتهم ارتكاب جرائم جنسية.
وقال الرئيس خلال مؤتمره الصحافي اليومي إنّ رومر "سيتمّ تسليمه" إلى المكسيك.
ورومر (60 عاماً) الذي يؤكّد ناشطون أنّه ارتكب حوالى 60 عملية تحرّش واعتداء جنسي، برز اسمه للمرة الأولى في ملف الجرائم الجنسية في شباط/فبراير 2021 عندما اتّهمته الراقصة المكسيكية إيتزيل شناس بالاعتداء جنسياً عليها.
لكنّ رومر، قنصل المكسيك السابق في سان فرانسيسكو وسفير النوايا الحسنة لدى اليونسكو، نفى "بشكل قاطع" ما اتّهمته به الراقصة.
غير أنّه سرعان ما انسحب من وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن كرّت سبحة الاتّهامات الموجّهة إليه بلمس نساء بشكل غير لائق بعد مقابلتهن لدواع وظيفية.
وطلبت المكسيك تسليمها رومر في حزيران/يونيو 2021.