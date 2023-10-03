قيس سعيد يعلن رفضه دعما ماليا أوروبيا، وإسرائيل تلقي القبض على دبلوماسي مكسيكي سابق متهم بجرائم جنسية

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيِّد رفضه دعما ماليا أوروبيا كان قد أعلن عنه منذ أيام، معتبرا أن المبلغ "زهيد" و"يتعارض مع الاتفاق" الذي وُقِّع سابقا مع الاتحاد الأوروبي.

وقال سعيد "تونس التي تقبل بالتعاون لا تقبل بما يشبه المنة أو الصدقة وشعبنا لا يريد التعاطف بل لا يقبل به إذا كان بدون احترام".

وأعلنت المفوضية الأوروبية في سبتمبر أيلول الماضي أنها ستصرف مئة وسبعة وعشرين مليون يورو لمساعدة تونس في إطار اتفاق يهدف إلى مكافحة الهجرة غير النظامية القادمة من أفريقيا والمتوجهة إلى السواحل الأوروبية.

يُذكر أن الاتفاق الموقع في يوليو تموز الماضي بين الطرفين يتضمن مساعدات كبيرة إلى تونس تصل إلى مليار يورو، لدعم اقتصادها ودعم المالية العامة ومكافحة الهجرة غير النظامية.