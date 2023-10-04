مجلس الشيوخ الأمركي يعطل مساعدات عسكرية لمصر بسبب "سجلّ القاهرة في مجال حقوق الإنسان"،

في الضفة الغربية: أصيب 17 فلسطينياً بالاختناق خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي مساء أمس الثلاثاء في بلدة برقة شمال الضفة الغربية المحتلة، وقالت مصادر محلية إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة برقة وتمركزت وسطها، مما أدى إلى وقوع مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الجيش الإسرائيلي. وكان عشرات المستوطنين قد هاجموا البلدة مساء أمس، وحاولوا تخريب بعض الممتلكات والبنية التحتية فيها.

في العراق: أغلقت هيئة الاعلام والاتصالات العراقية، مساء أمس مقري قناة البغدادية الفضائية، وجاء أمر الإغلاق بحسب مصدر في الهيئة، بتهمة مخالفة القناة شروط البث وعدم امتلاكها الموافقات الأمنية.

في تونس: إلقاء القبض على رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض بعد اعتقالها أمام القصر الرئاسي أمس، وأودعت عبير موسى، الحبس الاحتياطي. ويصل عدد المعتقلين السياسيين من المعارضين للرئيس التونسي قيس سعيد، إلى أكثر من 20 شخصة بارزة، يتهم معظمهم بالتآمر على أمن الدولة.

الهجرة غير الشرعية: وصل قارب يحمل 280 مهاجراً إلى جزر الكناري.

ولاية ماريلاند الأمريكية: أصيب عدد من الأشخاص بجروح في حادث إطلاق نار عصر الثلاثاء قرب جامعة في بالتيمور، بحسب شرطة المدينة. ويوجد في جامعة مورغن ستايت حوالى تسعة آلاف طالب وغالبيتهم تقليديا من السود.

في إيطاليا: قتل 21 شخصا على الأقل بعد سقوط حافلة من جسر قرب مدينة البندقية.

في الهند أعلن الجيش الأربعاء أنّ 23 جندياً فقدوا بسبب الفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة المفاجئة في نهر تيستا.