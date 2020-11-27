موقع انفجار بيروت

فرنسا تستضيف مؤتمرا لمساعدة لبنان الأسبوع المقبل، واختبارات جديدة قد تنقذ مئات من مرضى السرطان

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  1. سد النهضة وآثاره السلبية على ولاية النيل الأزرق

    عبّر مزارعون في ولاية النيل الأزرق السودانية عن قلقهم من الآثار السلبية التي قد يخلفها سد النهضة عند البدء بتشغيله على حقولهم.

    وقال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن المصلحة الوطنية للسودان ستكون المرجع الوحيد للتفاوض بشأن سد النهضة المتنازع عليه. وأضاف البرهان خلال لقائه مع وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، الذي يرأس الوفد السوداني في محادثات سد النهضة الإثيوبي.

    النيل الأزرق
    Copyright: Reuters

  2. اختبارات جديدة قد تنقذ مئات من مرضى السرطان

    تمكنت هيئة التأمين الصحي في انجلترا من البدء في إجراء تجارب للكشف المبكر عن الإصابة بالسرطان وذلك عن طريق فحص الدم.

    وتهدف التجارب إلى زيادة معدلات بقاء المصابين على قيد الحياة لمدة خمس سنوات.

    وهذه المدة أقل مما يتمتع به الأفراد في البلدان المتقدمة الأخرى.

    وإذا نجحت التجارب فسيمكن هذا الباحثين من التعرف على 50 نوعا من السرطان في وقت مبكر.

    ويكشف الاختبار، الذي طورته شركة غريل في كاليفورنيا، أي تغيرات في جزيئات الدم التي يسببها السرطان في المرضى قبل ظهور الأعراض عليهم.

    وتستغرق المرحلة الأولى ثلاث سنوات وسيفحص خلالها 140ألف مريض تتراوح أعمارهم ما بين الـ50 و 79. وإذا نجحت التجربة فستوسع دائرة الاختبار لتشمل مليون شخص آخر.

    مختبرات لفحص الدم
    Copyright: Reuters

  3. فرنسا تستضيف مؤتمرا لمساعدة لبنان الأسبوع المقبل

    ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن فرنسا ستستضيف مؤتمرا عبر الإنترنت لطلب مساعدات إنسانية للبنان يوم 2 ديسمبر/كانون الأول.

    وكان المجتمع الدولي قد تعهد عقب انفجار بيروت في الرابع من شهر أغسطس/آب بتقديم مساعدات طارئة بقيمة 300 مليون دولار، لكنه اشترط مجموعة من الإصلاحات لإطلاق برنامج المساعدات المخصص للبلاد.

    ومن المقرر أن يعقد المجلس النيابي اليوم الجمعة جلسة خُصصت لقراءة ومناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون التي أرسلها إلى رئيس المجلس النيابي ودعا فيها إلى اتخاذ ما وصفه بالخطوات الدستورية والقانونية اللازمة لضمان تمكين الدولة من إجراء التدقيق الجنائي اللازم في حسابات مصرف لبنان.

    تمثال نصب في موقع انفجار بيروت
    Copyright: Reuters
    Image caption: تمثال نصب في موقع انفجار بيروت
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