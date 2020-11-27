فرنسا تستضيف مؤتمرا لمساعدة لبنان الأسبوع المقبل، واختبارات جديدة قد تنقذ مئات من مرضى السرطان

عبّر مزارعون في ولاية النيل الأزرق السودانية عن قلقهم من الآثار السلبية التي قد يخلفها سد النهضة عند البدء بتشغيله على حقولهم.
وقال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن المصلحة الوطنية للسودان ستكون المرجع الوحيد للتفاوض بشأن سد النهضة المتنازع عليه.
وأضاف البرهان خلال لقائه مع وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، الذي يرأس الوفد السوداني في محادثات سد النهضة الإثيوبي.
ReutersCopyright: Reuters
اختبارات جديدة قد تنقذ مئات من مرضى السرطان
تمكنت هيئة التأمين
الصحي في انجلترا من البدء في إجراء تجارب للكشف المبكر عن الإصابة بالسرطان وذلك
عن طريق فحص الدم.
وتهدف التجارب إلى زيادة
معدلات بقاء المصابين على قيد الحياة لمدة خمس سنوات.
وهذه المدة أقل مما
يتمتع به الأفراد في البلدان المتقدمة الأخرى.
وإذا نجحت التجارب
فسيمكن هذا الباحثين من التعرف على 50 نوعا من السرطان في وقت مبكر.
ويكشف الاختبار، الذي
طورته شركة غريل في كاليفورنيا، أي تغيرات في جزيئات الدم التي يسببها السرطان في
المرضى قبل ظهور الأعراض عليهم.
وتستغرق المرحلة الأولى
ثلاث سنوات وسيفحص خلالها 140ألف مريض تتراوح أعمارهم ما بين الـ50 و 79.
وإذا نجحت التجربة فستوسع دائرة الاختبار لتشمل مليون شخص آخر.
ReutersCopyright: Reuters
فرنسا تستضيف مؤتمرا لمساعدة لبنان الأسبوع المقبل
ذكرت وكالة رويترز
للأنباء أن فرنسا ستستضيف مؤتمرا عبر الإنترنت لطلب مساعدات إنسانية للبنان يوم 2
ديسمبر/كانون الأول.
وكان المجتمع الدولي قد
تعهد عقب انفجار بيروت في الرابع من شهر أغسطس/آب بتقديم مساعدات طارئة بقيمة 300
مليون دولار، لكنه اشترط مجموعة من الإصلاحات لإطلاق برنامج المساعدات المخصص للبلاد.
ومن المقرر أن يعقد المجلس النيابي اليوم الجمعة جلسة خُصصت لقراءة ومناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون التي أرسلها إلى رئيس المجلس النيابي ودعا فيها إلى اتخاذ ما وصفه بالخطوات الدستورية والقانونية اللازمة لضمان تمكين الدولة من إجراء التدقيق الجنائي اللازم في حسابات مصرف لبنان.
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سد النهضة وآثاره السلبية على ولاية النيل الأزرق
عبّر مزارعون في ولاية النيل الأزرق السودانية عن قلقهم من الآثار السلبية التي قد يخلفها سد النهضة عند البدء بتشغيله على حقولهم.
وقال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن المصلحة الوطنية للسودان ستكون المرجع الوحيد للتفاوض بشأن سد النهضة المتنازع عليه. وأضاف البرهان خلال لقائه مع وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، الذي يرأس الوفد السوداني في محادثات سد النهضة الإثيوبي.
اختبارات جديدة قد تنقذ مئات من مرضى السرطان
تمكنت هيئة التأمين الصحي في انجلترا من البدء في إجراء تجارب للكشف المبكر عن الإصابة بالسرطان وذلك عن طريق فحص الدم.
وتهدف التجارب إلى زيادة معدلات بقاء المصابين على قيد الحياة لمدة خمس سنوات.
وهذه المدة أقل مما يتمتع به الأفراد في البلدان المتقدمة الأخرى.
وإذا نجحت التجارب فسيمكن هذا الباحثين من التعرف على 50 نوعا من السرطان في وقت مبكر.
ويكشف الاختبار، الذي طورته شركة غريل في كاليفورنيا، أي تغيرات في جزيئات الدم التي يسببها السرطان في المرضى قبل ظهور الأعراض عليهم.
وتستغرق المرحلة الأولى ثلاث سنوات وسيفحص خلالها 140ألف مريض تتراوح أعمارهم ما بين الـ50 و 79. وإذا نجحت التجربة فستوسع دائرة الاختبار لتشمل مليون شخص آخر.
فرنسا تستضيف مؤتمرا لمساعدة لبنان الأسبوع المقبل
ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن فرنسا ستستضيف مؤتمرا عبر الإنترنت لطلب مساعدات إنسانية للبنان يوم 2 ديسمبر/كانون الأول.
وكان المجتمع الدولي قد تعهد عقب انفجار بيروت في الرابع من شهر أغسطس/آب بتقديم مساعدات طارئة بقيمة 300 مليون دولار، لكنه اشترط مجموعة من الإصلاحات لإطلاق برنامج المساعدات المخصص للبلاد.
ومن المقرر أن يعقد المجلس النيابي اليوم الجمعة جلسة خُصصت لقراءة ومناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون التي أرسلها إلى رئيس المجلس النيابي ودعا فيها إلى اتخاذ ما وصفه بالخطوات الدستورية والقانونية اللازمة لضمان تمكين الدولة من إجراء التدقيق الجنائي اللازم في حسابات مصرف لبنان.