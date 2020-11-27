فرنسا تستضيف مؤتمرا لمساعدة لبنان الأسبوع المقبل، واختبارات جديدة قد تنقذ مئات من مرضى السرطان

عبّر مزارعون في ولاية النيل الأزرق السودانية عن قلقهم من الآثار السلبية التي قد يخلفها سد النهضة عند البدء بتشغيله على حقولهم.

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن المصلحة الوطنية للسودان ستكون المرجع الوحيد للتفاوض بشأن سد النهضة المتنازع عليه. وأضاف البرهان خلال لقائه مع وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، الذي يرأس الوفد السوداني في محادثات سد النهضة الإثيوبي.